Zpětná hypotéka by mohla být další možnost, z čeho žít v důchodu

V České republice je nadmíru rozšířené osobní vlastnictví bytu či rodinného domu. Mladí lidé se zadlužují na velkou část produktivního života, aby získali vlastí byt, nebo vysněný domek. Dvacet až třicet let splácí hypoteční úvěr a na další úspory na stáří již nezbývá vůle ani prostředky. Odchod do penze pak poznamenává prudký pokles životní úrovně.

Vlastní byt či rodinný domek představují nemalý majetek. Ale vzdát se ho, prodat ho a přestěhovat se do nájmu nepatří mezi lákavé možnosti. Zvyk a neochota ke stěhování spojená s domnělou nejistotou nájemního bydlení dostatečně odrazuje většinu lidí, kteří se v penzi raději uskromní více, než by bylo třeba. Řešení ovšem existuje: zpětná hypotéka.

Zpětná hypotéka jako forma doživotní renty

Vlastnické bydlení a stárnutí obyvatel není doménou jen České republiky, ale je to problém vinoucí se celou Evropskou unií. I proto si v roce 2012 nechala Evropská komise zpracovat studii „Study on Equity Release Schemes in the EU“, jejímž výsledkem je jako jedno z možných řešení důchodů i zpětná hypotéka.

Zpětná hypotéka je založena na principu doživotní renty. Penzista prodá svůj byt či rodinný domek s tím, že bude moci v poklidu dožít léta zaslouženého odpočinku „ve svém“. Za prodej své nemovitosti zpravidla obdrží část prostředků ihned po prodeji a část je mu vyplácena formou doživotní renty.

V Česku v současnosti zpětnou hypotéku žádná finanční instituce nenabízí. V roce 2008 se o vstup na tento trh pokusila maďarská společnost Hild. Neúspěšně. Zpětná hypotéka je založená na výplatě doživotní renty a doživotní renta je doménou pojišťoven. Představa „nepojišťovny“ nabízející doživotní rentu se nelíbila České národní bance.

Chybí kapitál, právní předpisy

Problémů zpětné hypotéky je však ještě více. Pojišťovna vykupující nemovitosti za doživotní rentu potřebuje dostatek kapitálu a především schopnost efektivně spravovat nemovitosti.

„V tuto chvíli na trhu není instituce nebo servisní služba, která by pro tyto účely zajišťovala dostatečně efektivně správu nemovitostí. Nemovitosti budou pravděpodobně regionálně velmi rozptýlené, což s sebou nese vyšší míru správních nákladů na údržbu, kontrolu a podobně, a proto zůstává ekonomická stránka otázkou nejen pro pojišťovnu, ale i pro klienty,“ hodnotí současný stav mluvčí České pojišťovny Marika Nicajasová.

Zpětná hypotéka je bezesporu vhodným řešením finanční situace pro určitý okruh seniorů. Hlavní cílovou skupinou by byli lidé s vlastní nemovitostí a nízkými úsporami, kteří by bez zpětné hypotéky měli nízký státní důchod.

„Překážek je celá řada. Především je to odlišnost našeho právního řádu od anglosaského, kde equity release (uvolnění vlastního kapitálu) vzniklo. V anglosaském světě zástava propadá bance a ta s ní může volně nakládat, v našem právním systému se může pouze po rozhodnutí soudu prodat,“ rozšiřuje sadu komplikací Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank.

Finanční instituce se zavedením zpětné hypotéky váhají i z jiného důvodu. „Dnešní senioři nejsou připraveni se tímto způsobem ‚zadlužit‘, raději šetří a nemovitost plánují předat svým dětem ve snaze je zabezpečit,“ uvádí mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. S tím souhlasí i Tomáš Kofroň. Podle něj mají u nás lidé stále snahu majetek předat dětem a zatím se jim příčí představa, že pracně získanou nemovitost ve stáří „projedí“.

Dobrá volba pro vlastníky bez příbuzných

Navzdory současným komplikacím se zaváděním zpětné hypotéky je tento produkt perspektivní. „Cílovou skupinou mohou být zejména bezdětní senioři, bude to pro ně způsob, jak si přilepšit k důchodu,“ míní Petr Plocek a dodává, že určitý potenciál může být také mezi lidmi, kteří jsou blízko předlužení, ale stále ještě vlastní nemovitost. Odchod do důchodu je pro tyto lidi kritickým okamžikem, mnoho z nich odchodem do penze ztrácí schopnost hradit své dosavadní závazky a zpětná hypotéka může být řešením, jak se s touto situací vypořádat a ještě si udržet přijatelnou životní úroveň.

Jako první oznámila záměr poskytovat zpětnou hypotéku v České republice mladá slovenská pojišťovna Novis. „V této službě půjde o to, že lidé mohou nemovitost, ve které žijí, prodat pojišťovně výměnou za to, že jim bude pojišťovna do konce života vyplácet měsíční důchod,“ prozradil Siegfried Fatzi, zakladatel a generální ředitel pojišťovny Novis, v rozhovoru pro Investujeme.sk. Nebude ale jedinou pojišťovnou.

České finanční instituce se zavedením zatím příliš nespěchají

„O zavedení zpětné hypotéky uvažujeme spíše v dlouhodobém horizontu. Mimo obchodní stránku věci bude záležet také na tom, jakým směrem se bude ubírat legislativa v sociální oblasti,“ říká Marika Nicajasová z České pojišťovny.

Možnost uvedení zpětné hypotéky nevylučuje ani Marek Pšeničný z tiskového centra České spořitelny: „Tuto hypotéku se v nejbližší době zavést nechystáme a k plánům do budoucna bychom se, s ohledem na konkurenci, nechtěli vyjadřovat.“

Obdobný postoj jako finanční skupina České spořitelny má i největší česká hypoteční banka. „Zavedení zpětné hypotéky aktuálně neplánujeme, nicméně nemohu vyloučit, že se v budoucnosti situace nezmění. Uvedení takového druhu hypotéky je však velmi složitý proces, především z pohledu legislativy, metodiky a také nákladů,“ uvádí Marie Mocková, tisková mluvčí Hypoteční banky.

Kromě potíží se správou nemovitostí a legislativou, která by zasloužila modernizaci, je možným důvodem i etická otázka. U zpětné hypotéky sice jde o výplatu renty na základě pojistně-matematických metod, ovšem stejně jako u jiných forem doživotní renty vydělává finanční instituce více, čím dříve její klient zemře. I proto utržila společnost Hild nelichotivý přídomek „obchodník se smrtí“.

