Zpětná hypotéka je tady. Blýská se na lepší důchody?

Důchody v Česku nejsou velké, úspory starých lidí se řadí spíše k nižším. Životní úroveň s odchodem do důchodu klesá. Zvýšit ji může zpětná hypotéka. Jde o jakousi hypotéku naruby, kdy důchodce, který vlastní nemovitost, ji zaúvěruje ve prospěch poskytovatele hypotéky. Za to dostane obvykle jednorázovou výplatu určité částky, pravidelnou měsíční doživotní rentu a ještě záruku, že dům či byt může užívat až do konce života.

Jde o dlouhodobý produkt, který dobře funguje například v USA, v Austrálii nebo ve Velké Británii. U nás ho v tuto chvíli nabízí pouze nebankovní společnost Finemo.cz, a to pod názvem Renta z nemovitosti. Jde o první vlašťovku na českém trhu.

Společnost vychází z faktu, že vlastnictví domu či bytu je v České republice poměrně rozšířené. Nemovitost obvykle představuje největší majetek rodiny. V penzi se ovšem lidé celkem často dostávají do absurdní situace, že sice bydlí ve svém, ale scházejí jim finanční prostředky na běžný život a provoz domácnosti.

Zájem je nad očekávání velký

Novinka - Renta z nemovitosti je založena na principu bezúčelového úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Po zjištění ceny nemovitosti je část její hodnoty vyplacena klientovi buď hned, nebo formou pravidelné měsíční renty. „Klient přitom zůstává bydlet ve svém, o byt či dům se nadále stará. Peníze, které mu formou renty poskytneme, budou splatné až po jeho úmrtí formou převodu nemovitosti na nás. V případě odstěhování nebo ve chvíli, kdy se rozhodne klient nemovitost prodat, budeme vyplacené peníze požadovat zpět hned,“ vysvětluje Jiří Vránek, jednatel společnosti Finemo.cz, podle něhož je o nový produkt nečekaně velký zájem. „Evidujeme desítky zájemců týdně,“ říká.

Aktuální úroková sazba Renty z nemovitosti je 9,5 % ročně, celková roční procentní sazba nákladů (RPSN), která zahrnuje i všechny poplatky včetně odhadu ceny nemovitosti a pojištění nemovitosti, je zhruba 11%. Celková výše vyplácené renty se bude podle údajů Finemo.cz pohybovat mezi 5 až 50 % hodnoty nemovitosti. Záleží na věku a zdravotním stavu klienta a stavu nemovitosti.

„Klient má u nás zajištěno, že nebudeme požadovat peníze, o které případně celková dlužná částka převýší cenu nemovitosti, a to například v případě dožití se velmi nadprůměrného věku. Nebo i při poklesu ceny nemovitosti,“ slibuje Jiří Vránek. To ale platí jen v případě, pokud bude klient dodržovat podmínky smlouvy. Tedy především přiměřeně pečovat o svou nemovitost a řádně platit účty s ní spojené, tedy například daň z nemovitosti nebo pojištění nemovitosti.

Je český trh připraven?

Že zpětná neboli reverzní hypotéka v zahraničí dobře funguje a je stabilním finančním produktem, potvrzuje Zbyněk Prim, exkluzivní poradce společnosti Fincentrum. Ovšem jak bude fungovat u nás, je prý otázkou. „Produkt reverzní hypotéky má své místo na trhu a mohl by být vhodný pro některé důchodce, ideálně bez dědiců. Ovšem nevím, zda je náš trh nejen připraven na tuto službu, ale také jaké budou konkrétní podmínky úvěru, zejména řešení zástavy a podobně. Zatím není ani možné srovnání s konkurencí,“ upozorňuje Zbyněk Prim. Případné zájemce nabádá k opatrnosti a upozorňuje na několik faktů:

klient získá o poznání nižší příjem (rentu či jednorázové vyrovnání), než kdyby nemovitost okamžitě prodal a získal tak hotovost z inkasované kupní ceny. Musí tak zvážit, zda je ochoten akceptovat nižší příjem výměnou za výhodu, že se nemusí z domu odstěhovat a žít v nájmu, u dětí či v domě s pečovatelskou službou.

Technicky se jedná o půjčku, která je v případě úmrtí klienta děditelná. Dědicové po smrti klienta budou muset převést nemovitost dané společnosti anebo dluh vyplatit.

Důležitá je podle Zbyňka Prima také otázka, v jakém rozsahu bude muset klient udržovat nebo pečovat o dům. „Pokud například klient v šedesáti letech požádá o rentu a dožije se osmdesátky, bude za 20 let opět nutná rekonstrukce, minimálně dílčí. Jak se toto promítne do výše renty či výše nákladů na udržení nemovitosti?“ ptá se odborník z Fincentra.

Na to odpovídá jednatel Finemo.cz: „Vzhledem k tomu, že nemovitost nadále vlastní klient, musí o ni přiměřeně pečovat. Pokud klient potřebuje novou střechu, pak je i investice do opravy střechy na něm. Na opravu může využít peníze právě z renty.“

Ani dům, ani peníze, i to se může stát

Podle specialistky Lucie Drásalové z Partners u nás zatím zpětnou hypotéku nemohou nabídnout banky. Neumožňuje jim to legislativa. „To by se ale brzy mohlo změnit. Pokud by se jednalo o produkt renomované banky nebo pojišťovny, měl by klient jistotu, že jeho peníze budou vypláceny po celou dobu. U nebankovní společnosti, která vznikla před několika měsíci, je ale na místě opatrnost,“ říká k novému produktu Lucie Drásalová, podle níž je u takové společnosti vyšší riziko krachu.

Jiří Vránek se ovšem brání slovy, že i kdyby společnost zkrachovala, klienti by o svou nemovitost, kterou až do své smrti vlastní, nepřišli. „Ani by nemuseli doplácet dluh. Došlo by k tomu, že by byly úvěrové smlouvy o Rentě z nemovitosti uzavřené s našimi klienty převedeny na nové vlastníky.“