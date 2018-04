Zpětný leasing – čertovsky rychlá cesta k penězům

Cest jak získat peníze je dnes poměrně hodně. Některé jsou přímočaré a jiné složitější. Velmi zajímavou alternativou širokého spektra úvěrů či půjček je zpětný leasing. Jeho obliba v Čechách však zatím roste poměrně pomalu.

Zpětný leasing je jedním z dnes již mnoha rozmanitých leasingových operací. V jeho případě nabízí vlastník nějaké movité věci (zpravidla automobilu) leasingové společnosti tuto věc ke koupi a následnému splácení formou leasingových splátek. Leasingová společnost se uzavřením smlouvy stává vlastníkem vozidla (pronajímatel) a bývalý vlastník vozidla se stává nájemcem. Pak již má smluvní plnění obdobný průběh jako finanční leasing. Leasingová společnost nekoupí automobil za jeho aktuální tržní cenu, nýbrž cenu sníženou o akontaci. Ta dnes nabývá poměrně rozmanitých hodnot a u nových automobilů se pohybuje od nuly do 70 procent z pořizovací ceny vozidla.

Starou stodvacítku už asi žádná leasingovka nekoupí

Zpětný leasing bývá uplatňován především u ojetých vozidel, u kterých požadují leasingové společnosti akontaci kolem 30 procent z odhadní ceny vozidla. Nájemce využívající zpětného leasingu tedy nemůže počítat s tím, že získá na ruku od leasingové společnosti celou částku, nýbrž pouze tu část sníženou o akontaci. V případě ojetých vozidel však existují určitá omezení na straně technického stavu vozidla či stáří automobilu. Zcela určitě by nikdo z nás neuspěl se 17 let starou stodvacítkou, která může mít odhadní cenu někde kolem 10 tisíc. V takovém případě by se zřejmě s ohledem na stáří i aktuální tržní cenu v České republice nenašla leasingová společnost ochotná takové vozidlo koupit a naleasovat.

Podobně jako s ojetinami

Pro leasingové společnosti má zpětný leasing podobný charakter jako leasing ojetých vozidel. Podpisu smlouvy musí předcházet důkladná technická prohlídka vozidla, která je vodítkem pro stanovení aktuální tržní ceny automobilu. To má ze strany leasingové společnosti minimalizovat riziko ze špatných obchodů, neboť samozřejmě není ochotna koupit něco za vyšší hodnotu než odpovídající tržní ceně daného vozidla. Přestože počet obchodů, kdy nájemce neplatí leasingové splátky, rok od roku klesá, tak toto riziko stále existuje. Může se tedy stát, že nájemce bude zklamán, když se od leasingové společnosti dozví cenu vozidla.

Kdy a za kolik?

Zpětný leasing jako zdroj finančních prostředků je skutečně mnohem rychlejší než většina bankovních půjček. Získat peníze díky zpětnému leasingu lze téměř okamžitě. Stačí zajet do většího autobazaru, kde mají svoje obchodní zástupce leasingové společnosti. Vše se pak odvíjí od toho, kdy skončí prohlídka vozidla. Následně je stanovena jeho cena. Pak následuje vlastní tvorba splátkového kalendáře, stanovení hodnoty akontace a sepsání smlouvy. Leasingové společnosti se samozřejmě dnes snaží vyjít zákazníkovi vstříc a limitujícím faktorem celého obchodu bývá většinou technický stav vozidla či jeho stáří.

Co se týče otázky nákladů, tedy za kolik procent nám vlastně leasingová společnost půjčuje, tak tam je mnoho vlivů. Zpravidla platí několik zásad. Na leasing ojetých vozidel aplikují leasingové společnosti vyšší leasingový koeficient než na nová vozidla. Čím delší je splátkový kalendář, tím více zaplatíme na úrocích atd. Nedá se tedy říct, že pět let starou Felicii nám leasingová společnost naleasuje za 14 procent. Zcela určitě se ale dostaneme na úrokové sazby blízké bankovním spotřebitelským úvěrům a v porovnání s nákupními úvěrovými a kreditními kartami získáme zpětným leasingem mnohem levnější peníze. V porovnání s některými společnostmi nabízejícími rychlé půjčky (více klikni zde) je zpětný leasing velmi levný a hlavně poctivý finanční zdroj.

Využili jste zpětného leasingu jako výhodného finančního zdroje? Jak jste byli s touto formou financování spokojeni? Podělte se s námi o vaše názory.