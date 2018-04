Zpožděné platby o Vánocích reklamujte, radí finanční arbitr

Co se s mými penězi děje poté, když zadám příkaz v bance?

Po předání korunového příkazu bance jej banka zpracuje, čili elektronicky odešle do systému CERTIS. Ten zpracovává mezibankovní platby v českých korunách. Pak je odešle do banky příjemce. Ta připíše částku na účet klienta. Měla by to udělat okamžitě, nejpozději však v den přijetí. Čas připsání se řídí podmínkami konkrétní banky.

Když si banka napíše do podmínek, že peníze připisuje třeba jen do 15.30, co se stane s platbami došlými později?

Banka si stanoví provozní dobu a tou se musí řídit obě strany, přitom musí o této době klienta informovat. Přijde-li platba do banky po provozní době, banka ji připíše následující den. To je v souladu se zákonem o platebním styku.

Banky platí za službu CERTIS poplatky. Liší se podle doby, ve kterou peníze posílají?

Cena za zpracování transakcí v systému CERTIS pro banku se řídí sazebníkem ČNB, a to podle časových pásem. Systém funguje téměř nonstop, nejlevnější za 3 haléře je zpracování po 17. hodině do rána a nejdražší odpoledne.

Noční zpracování je levnější proto, aby všechny banky neposílaly příkazy hned po uzavření poboček a systém nezahltily. Kdyby musel být systém nastaven na velikou kapacitu a zbytek dne zahálel, nebylo by to ekonomické. Poplatky, které pak banka účtuje svým klientům, si stanovuje sama, obvykle v řádech korun.

kontakt - finanční arbitr čr Adresa: Washingtonova 25, Praha 1

Telefon: + 420 221 674 600

E-mail: arbitr@finarbitr.cz

www.financniarbitr.cz Návštěvní doba:

pondělí - čtvrtek 8.30-15.30 hod.

pátek 8.30-14.30 hod.

Jak dlouho zpracování trvá?

Standardní platby systém zpracuje během několika minut, expresní přibližně za deset vteřin. Systém je schopen zpracovat až 1,5 milionu plateb za hodinu.

Některé banky si platby nastavily tak, že příkaz začnou zpracovávat až druhý den, bez ohledu na to, kdy byl podán. Třeba ČSOB a Komerční banka tak postupují u příkazů ze sběrných boxů.

Je to nesprávně, zákon mluví jasně: okamžikem přijetí se rozumí chvíle, kdy klient přijde na pobočku a předá papírový platební příkaz bance. Žádná banka si nesmí své obchodní podmínky upravit tak, že by poškodily klienta. Odeslání lze posunout na druhý den jen tehdy, jestliže je platební příkaz zadán těsně před koncem provozní doby banky.

Co mám dělat, když mi peníze nedojdou, neodešlou se z mého účtu včas?

Platbu máte právo reklamovat. Způsob je přesně uvedený v obchodních podmínkách konkrétní banky. Většinou jde o vyplnění formuláře a přiložení potřebných dokladů. Které přesně to jsou, vám řeknou na pobočce banky. Reklamace vás nebude nic stát a lhůta pro vyřízení je obvykle 30 dnů.

Má poškozený klient nárok na nějakou náhradu škody?

Pokud je stížnost oprávněná, má nárok na náhradu škody ve formě úroků a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

A co když mě výsledek reklamace neuspokojí?

Když nebudete s navrženým řešením souhlasit, můžete se obrátit na kancelář finančního arbitra. Konkrétní spory řeší arbitr, obecné pochybení instituce pak ČNB.

S čím vším se můžu na finančního arbitra obrátit?

Finanční arbitr řeší mimosoudní cestou spory mezi klientem a bankou vzniklé z převodů finančních prostředků, inkasa a z použití platebních karet. Pomůže vám i při problémech se záložnou, ale do jeho kompetencí nepatří záležitosti z oblasti hypoték, úvěrů či stavebního spoření. Řízení je bezplatné. Obvykle trvá 30 až 60 dnů, v případě složitějšího sporu i 90 dnů.