Zprávy z Číny mohou trhy v týdnu opět nemile překvapit

Minulý týden jasně ukázal, že nově příchozí zprávy z Číny rozhodně není radno podceňovat. Ty mají poslední dobou stále větší dopad nejen na vývoj asijských akciových indexů, ale začínají významně ovlivňovat také situaci v Evropě a v USA.

O tom se mohli obchodníci naposledy přesvědčit poté, co je minulé úterý zaskočila svým prohlášením Čínská centrální banka, která oznámila, že počínaje 18. lednem zvyšuje požadavek na povinné minimální rezervy, které musí držet čínské komerční banky.

Jedná se o další z kroků, kterým se centrální banka snaží postupně brzdit masivní úvěrovou expanzi z minulého roku, která je však zároveň pilířem robustního růstu čínské ekonomiky.

Jakékoli náznaky toho, že by čínská centrální banka mohla začít sundávat nohu z plynu, ale obchodníci vnímají velmi negativně, což potvrdila také vyděšená úterní odezva, kdy se evropské burzy v reakci na zprávy z Číny propadly o více než jedno procento.

Čínská ekonomika je totiž díky rostoucí domácí poptávce v současnosti vnímána jako jeden z tahounů probíhajícího oživení, a tak by její případné zpomalení mohlo negativně dolehnout také na Evropu a v menší míře i na Spojené státy.

Příliv nových dat Čína nabídne i v nadcházejících dnech a také tyto výsledky by se na finančních trzích mohly dočkat poměrně živé odezvy. Zveřejněny totiž budou předběžné odhady růstu HDP, společně s prosincovým tempem růstu indexu spotřebitelských cen (CPI). HDP by měl v posledním čtvrtletí minulého roku podle většinových odhadů opět zrychlit, a to z 8,9 % až na 10,5 %.

Jen málokoho přitom pravděpodobně překvapí, pokud by byl výsledek ještě o několik desetin vyšší, vzhledem k robustnímu růstu čínského zahraničního obchodu z konce minulého roku. Výrazného růstu by se ale měl dočkat také CPI a právě ten si může v tomto týdnu získat daleko větší pozornost, než výsledky hrubého domácího produktu.

Zatímco totiž ještě ve třetím čtvrtletí čínský CPI meziročně klesal o necelá dvě procenta, v listopadu rostl již o 0,6 % a v prosinci má tempo jeho růstu zrychlit dokonce na 1,4 %. Přestože se zatím v absolutní výši nejedná o nijak závratné číslo, je více než pravděpodobné, že růst spotřebitelských cen v Číně bude i nadále akcelerovat. To ale rozhodně není dobrá zpráva pro čínskou centrální banku, která by musela ve svém zpřísňování měnové politiky mnohem více přitvrdit.

Také v nadcházejícím týdnu proto mohou mít výsledky z Číny na situaci na finančních trzích nezanedbatelný dopad. To poslední, co si obchodníci přejí vidět, je totiž jakákoli z větších centrálních bank, která je odhodlána začít něco dělat s rozvolněnou měnovou politikou, která byla základním stavebním kamenem růstu cen finančních aktiv a stabilizace světové ekonomiky v druhé polovině minulého roku.