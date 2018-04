Zpřísní se státní podpora životního pojištění?

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byla již propuštěna do druhého čtení. Vzhledem k daňovým úsporám životního pojištění obsahuje pouze zpřesnění požadavku na pojistníka, který musí být zároveň pojištěným. Dále rozšiřuje způsob prokazování nároku na daňovou úsporu o pojistku, a to v případě zaměstnanců, kteří uplatňují daňové výhody spojené se životním pojištěním prostřednictvím svého zaměstnavatele. Tím by měly být vyřešeny obavy některých klientů o bezpečnost citlivých údajů při předkládání kompletní pojistné smlouvy. Vedle těchto změn má novela obsahovat i další upřesňující úpravy. Tato novela však zatím neobsahuje žádnou úpravu problematické otázky částečných výběrů (více ZDE) ani nechystá v zahraničí běžnou tzv. certifikaci produktů soukromého životního pojištění, která spočívá ve vystavování osvědčení pro účely nároku na státní podporu. Nejdůležitější změny tak spočívají v posuzování ustanovení stávajícího zákona. O co jde?

J iž od počátku roku 2001 je možné čerpat daňové výhody v případě některých produktů životního pojištění. Od daňového základu si může pojištěný odpočítat až 12.000 Kč ročně. Dosud bylo běžnou praxí, že uplatnit daňové výhody bylo možné na pojistné předepsané a zaplacené. To znamená, že pokud klient zaplatil na soukromé životní pojištění v polovině roku 12.000 Kč formou ročního pojistného, mohl si od daňového základu odečíst celých 12.000 Kč. Stejně tak zaměstnavatel, pokud přispěl svým zaměstnancům na životní pojištění částkou 8.000 Kč, mohl si „dát“ její celou výši do daňově uznatelných nákladů.

Stát rozdává i tam, kde nechtěl. Ušetřit na daních můžete také u produktů, s kterými na stáří nenaspoříte ani korunu. Více ZDE. V uplynulém období však došlo mezi zástupci asociace pojišťoven a ministerstva financí k jednání o některých metodických otázkách zdanění soukromého životního pojištění v souladu se zákonem. Podle některých životních pojišťoven by výsledkem měla být možnost uplatnit daňové výhody pouze na pojistné předepsané, zaplacené a zasloužené. Tedy v tomto bodě by došlo ke změně v přístupu k pojistnému. Daňově uznatelné pojistné by muselo být zároveň zasloužené, tj. musí se vztahovat k danému (účetnímu) období. Pokud by tedy pojistník zaplatil v polovině roku roční pojistné ve výši 12.000 Kč, mohl by si od daňového základu odečíst pouze 6.000 Kč (tedy již nikoliv 12.000 Kč). Stejně tak, pokud by zaplatil v prosinci 12.000 Kč, potom by si mohl odečíst 1.000 Kč.

T ato diskutovaná změna by již odpovídala současné právní úpravě. Zákon o dani z příjmů totiž umožňuje fyzické osobě odečíst pojistné zaplacené na zdaňovací období, tedy zaplacené např. na rok 2003, nikoliv zaplacené v roce 2003. Jak budou posuzovány příspěvky zaměstnavatelů na soukromé životní pojištění je diskutabilní, neboť zákon v tomto případě spojení „pojistné na zdaňovací období“ nepoužívá. Nevyřešená zůstává i otázka mimořádného pojistného, které lze považovat za pojistné zaplacené na zdaňovací období a tudíž je možná jeho daňová uznatelnost.

Fyzická osoba

…Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na zdaňovací období na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojišťovnou, … Maximální částka, kterou lze podle tohoto odstavce odečíst za zdaňovací období činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami…

Zaměstnavatel

… pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, maximálně však do výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část …



R ovněž se uvažuje o vyřešení „neoprávněně“ získané daňové úspory u starších smluv životního pojištění, kde odečtené pojistné od daně nebylo zároveň pojistným zaslouženým. Jedním z návrhů je dorovnání daňové úspory na konci pojistné doby. Pokud tedy pojistník uzavřel v prosinci soukromé životní pojištění na 12.000 Kč ročního pojistného a tuto částku si odečetl z daní, měl by v posledním roce pojistné doby možnost odečíst pouze 1.000 Kč, čímž by došlo k částečnému „zrovnoprávnění“ nově sjednaných smluv se staršími. O konečné podobě však ještě nebylo rozhodnuto. Snížení by však bylo zanedbatelné, neboť jde pouze o jeden rok.

A ť již nakonec dojde v posuzování smluv soukromého životního pojištění k jakémukoli závěru, je nutné, aby byl respektován všemi pojišťovnami. Ty by si měly konkurovat především v kvalitě produktů a nikoliv v tom, jaké potvrzení vystaví pro finanční úřad.

