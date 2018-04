Místo půjčky dostala fakturu na osm tisíc a výhrůžky exekutorem

Zofia Kozlowska našla na internetu nabídku firmy CCS Finance CZ. Půjčka bez poplatků předem, bez registru, bez ručitele. A tak paní Kozlowska vyplnila formulář na webových stránkách. Reakce firmy přišla obratem: poskytnutí půjčky bylo předschváleno, peníze jsou vypláceny do tří dnů od obdržení vyplněných dokumentů.

Paní Kozlowska tedy přesně podle pokynů firmy podepsala smlouvu, vyplnila přiloženou kartu klienta, okopírovala svůj občanský průkaz, vše ihned zaslala poštou na adresu firmy do Jičína a čekala na peníze. Tentokrát si společnost dala na čas, reagovala až za půl roku, jenže úplně jinak, než naše čtenářka čekala. Místo slíbené půjčky upomínka na osm tisíc. A pokud částka nebude uhrazena, navštíví paní Kozlowskou exekutor.

CCS Finance: klientka podepsala smlouvu

"Nechápala jsem, za co bych firmě měla platit, když mi půjčku neposkytli, ale návštěvy exekutora jsem se bála," uvádí paní Kozlowska. Ze strachu se tedy rozhodla požadovanou částku zaplatit, firma byla vstřícná a nabídla splátkový kalendář. Za to si ovšem ihned připočetla další pětistovku. "Celou částku jsem zaplatila a v podstatě za nic, myslím, že jsem byla podvedena, mám nějakou šanci získat zaplacené peníze zpět?" ptá se zoufalá čtenářka.

Zajímalo nás, za co paní Kozlowska musela zaplatit osm tisíc, když žádnou půjčku nečerpala. CCS Finance argumentuje tím, že klientka podepsala smlouvu. "Smlouva pojednává o poskytování služeb za úplatu, ne o nějakém čerpání půjčky, navíc celou dlužnou částku dle nejaktuálnější Dohody o plnění splátkového kalendáře do dnešního dne paní Kozlowska neuhradila," obdrželi jsme odpověď od CCS Finance, bohužel bez podpisu.

Advokát: CCS Finance nárok na odměnu nemá

"CCS Finance má pravdu, jde o smlouvu o poskytování služeb," uvádí advokát Pavel Nastis. Firma smlouvou negarantuje, že úvěr poskytne, pouze se zavazuje, že vyvine činnost směřující k uzavření půjčky. A za to jí náleží odměna ve výši tři tisíce korun. A proč firma účtuje paní Kozlowské rovnou osm tisíc? I to je ve smlouvě uvedeno: tři tisíce za služby firmy a pět tisíc smluvní pokuta za to, že žadatelka o půjčku odměnu za služby včas nezaplatila. Podle advokáta ale paní Kozlowska není povinna osm tisíc zaplatit.

"Společnosti CCS Finance CZ nevznikl nárok na zaplacení odměny, a tím pádem ani na zaplacení smluvní pokuty a to z toho důvodu, že tato společnost nevyvinula činnost směřující k tomu, aby paní Kozlowska měla možnost uzavřít smlouvu o půjčce," shrnuje problém advokát Pavel Nastis. Pokud by totiž firma splnila, co ve smlouvě garantuje, musela by paní Kozlowska obdržet nějakou nabídku půjčky, a to se nestalo. A poznámka, že za měsíc přijde exekutor? Ani té se paní Kozlowska bát nemusí. "Exekutor může konat pouze v případě, že má v ruce pravomocné rozhodnutí soudu o provedení exekuce, takže to jsou opravdu jen výhrůžky a považuji je za neetické," shrnuje Nastis.

"Pokud již paní Kozlowska částku zaplatila, určitě by měla požádat o vrácení těchto peněz zpět, a to z důvodu bezdůvodného obohacení, neboť částku osm tisíc zaplatila bez právního důvodu," doporučuje advokát.

Podtrženo a sečteno:

Pokud žádáte o půjčku u nebankovní instituce, firmu si předem ověřte.

Podívejte se na její webové stránky, historii i reference.

Čtěte diskuse a ohlasy klientů, kteří již mají s firmou zkušenosti.

A než podepíšete smlouvu, důkladně si ji přečtěte.

