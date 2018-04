Žraločí úvěrové firmy umějí oškubat. Novou fintu jen tak neprokouknete

Potvrzují to i nejrůznější inzeráty s úvěrovými nabídkami, které hlásají: půjčíme ihned, příjem nemusíte dokládat, vyhovíme, i když jste v registru dlužníků, odhad nemovitosti můžete mít zdarma…

Za lákavými nabídkami často není nic jiného než snaha ulovit důvěřivou rybku a obrat ji o veškeré peníze a majetek. Odborníci upozorňují, že by si lidé měli dát pozor na tři nejčastější skupiny poskytovatelů půjček, jejichž úvěrové smlouvy není radno podepisovat.

Pozor na specialisty kalkulující s chudobou



První skupina se zaměřuje hlavně na chudobu a kalkuluje s tím, že prakticky každý touží dopřát si hezké věci. Nesolidní úvěrové společnosti proto využívají nejrůznější psychologické taktiky a jsou mistry inzertních nabídek, které vypadají na první pohled velmi výhodně. Umějí dokonale zmást i tím, jak sdělují, kolik korun bude klient měsíčně splácet a jaké zaplatí celkové poplatky.

Při podpisu úvěrové smlouvy lidé zjistí, že jim společnost půjčí ve skutečnosti mnohem méně, než se domnívali. "U splátkové společnosti si klient vzal úvěr ve výši 125 tisíc korun, dostal ale vyplaceno jen 65 tisíc, protože zbývajících 60 tisíc korun byla smluvní odměna za poskytnutí úvěru," přibližuje jeden z typických případů David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Ve smluvních podmínkách takových společností bývají i velmi tvrdé sankce za opožděnou úhradu dvou a více splátek. Pokuta může být ve výši až 50 procent z nominální výše úvěru. Pod slůvkem "nominální" se přitom skrývá půjčená částka plus smluvní odměna. V případu z Poradny při finanční tísni se tak dluh rázem zvýšil o dalších 62 a půl tisíce korun.

Úvěry s cílem připravit o střechu nad hlavou



Druhý typ žraločích poskytovatelů úvěrů se podle expertů zaměřuje hlavně na to, jak získat majetek dlužníka. "Zpravidla nikdy se taková úvěrová společnost nezajímá o příjmy rodiny, ale požaduje, aby za úvěr ručil klient nemovitostí," přibližuje Andrea Běhálková ze Sdružení SPES, které pomáhá zadluženým rodinám. "Zástavní věřitel si pak do katastru nemovitostí nechá kromě zástavy připsat věcné břemeno užívání a předkupní právo na nemovitost," doplňuje David Šmejkal.

Také druhý typ úvěrových firem volí klasickou fintu, kdy klient nabývá dojmu, že si dohodl výhodný úvěr. Ve skutečnosti však spadne do tvrdého splátkového kalendáře, který přesahuje finanční možnosti domácnosti. Kvůli potížím se splátkami pak rodina přijde o střechu nad hlavou, o což právě věřiteli jde.

"Mezi naše klienty patří rodina, která podepsala úvěrovou smlouvu se zástavou nemovitosti, ve které stálo, že si půjčuje peníze s úrokem nula procent a RPSN ve výši 23 procent. Výhodná půjčka to ale nebyla (viz článek jak poznat nejlevnější půjčku). Půjčená částka byla dohodnutá na 300 tisíc korun. Rodina však obdržela na účet 175 tisíc, zbylých 125 tisíc ukrojily nejrůznější poplatky a náklady spojené s vyřízením půjčky. Za devět let přitom měla rodina splatit 1 106 000 korun," popisuje Andrea Běhálková.

Žádný úvěr, jen drahá informace



Třetí typ společností volí novou taktiku, na kterou naletí i finančně zběhlí a vzdělaní lidé. Nabízí "oddlužení" či velmi výhodný úvěr za určitý poplatek. Kdo se nechá zlákat inzerovanou nabídkou, toho ujistí, že se poplatek platí až po dodání služby.

Ve smlouvě, kterou musí klient podepsat, si firma stanoví, že případný neuhrazený poplatek bude řešit rozhodce a za zpožděnou platbu je nutné zaplatit penále z prodlení. I specialista má přitom problém rozpoznat, že nejde o smlouvu o úvěru, ale o zprostředkování.

Fintou všeho je, že tento typ společností neposkytuje vůbec žádné úvěry, pouze přezkoumá, zda klient splní podmínky, aby se mohl o výhodnou půjčku ucházet například v bance. Většina lidí se pak dozví, že šanci získat úvěr vůbec nemá. A za tuto službu si firma nechá tučně zaplatit.

Kupříkladu za přezkoumání úvěru ve výši 200 tisíc korun si naúčtují poplatek 12 tisíc. Kdo nezaplatí včas, skončí u rozhodce. Poplatek začne narůstat o úroky z prodlení a může hrozit i exekuce.