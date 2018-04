Zranění ramene vyřadí Václava Eiselta nejspíš do Vánoc

Takový start do extraligy si hokejový útočník Václav Eiselt nepředstavoval asi ani v nejhorším snu. Kvůli zranění ramene se posila plzeňské Keramiky zapojí do soutěže nejspíš až před Vánoci. "Už to tak vypadá. Lékaři dobu léčení odhadují na deset až dvanáct týdnů," povzdych si Eiselt. Hokejista se na vstup do soutěže moc těšil. V prvním útoku si s Michalem Strakou a Pavlem Vostřákem rozuměli. "To je tak, když se člověk na něco moc těší, tak to nevyjde," pronesl. Telefon zvedl v momentu, kdy stál před pražskou nemocnicí v Motole. Tam mu sdělili diagnózu - prasklý kloub v pravém rameni. Levý křídelní útočník první plzeňské formace se zranil v posledním přípravném utkání Plzně v sobotu s týmem Klagenfurtu. "Jel jsem za branku za pukem a viděl jsem, jak se za mnou řítí obránce. Puk jsem nechal být. Myslel jsem si, že soupeř pojede se mnou. Netušil jsem, že mě chytne a narazí na mantinel. V tu chvíli jsem ucítil bolest. Hrozné to ale nebylo," vylíčil střet. Na led se vrátil, ale po srážce s dalším protihráčem ze zápasu raději odstoupil. "Ostře mi v rameni zabolelo. Věděl jsem, že to není dobré." V Plzni v nemocnici zjistili, že si Eiselt vykloubil rameno. Kloub vyjel z jamky, ale vzápětí se do ní sám vrátil. "Vypadalo to tak. Dostal jsem ortézu s tím, že za dva či tři týdny bych měl být v pořádku. Jenže mi rameno stále bolelo, proto jsem šel za známým lékařem v Praze," uvedl hráč, který v Praze bydlí a vloni oblékal dres pražské Sparty. Rentgenový snímek odhalil zranění kloubu. "Vypadalo to tak, jako když kloub praskne na půl a pak ještě na čtvrtiny," vyčetl z rentgenového snímku. Eiseltovi se dosud podobná zranění vyhýbala. "Klouby jsem měl naštěstí v pořádku. Jen jednou jsem měl zlomenou navikulárku - kůstku v zápěstí," upřesnil hráč, který má zraněné rameno zpevněné v neoprenovém krytu. Teď bude odpočívat. Musím být v klidu. "Na hokej budu chodit jako divák. Také se budu věnovat manželce. Jsem čerstvě ženatý," pochlubil se manžel zpěvačky Moniky Absolonové. Od nemocnice ještě odcestoval vozem. S volantem se ale na delší dobu rozloučí. "Nelze jinak. Řídit nebudu," doplnil Eiselt.