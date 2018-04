Zrealizujete-li některé své sny, budete úspěšnější v práci

Malé starosti mohou zabít i velký sen

Sny vznikají z představivosti, odvahy a volnosti. Pokud je vám kolem dvaceti, oplýváte těmito vlastnostmi v míře vrchovaté. Nic se nezdá nemožným, každý cíl je dosažitelný. Ale život si už v té chvíli na vás brousí zuby. A když nastoupíte do práce, začne vás nenápadně zpracovávat. Uzávěrky, projekty, audity, vítězství ve výběrových řízeních a začátek kariéry.

Běžné pracovní starosti vás začnou zaměstnávat svou každodenní naléhavostí. Vaše sny jsou stále živé, ale začnete je odkládat. Pamatuji si, jak mi dva spolužáci z univerzity vyprávěli o plánu realizovat cestu po Africe ve stopách Emila Holuba. Když o tom vyprávěli, zdálo se, že jde o hotovou věc. Dokonce se rozhodli dělat pravidelné „plánovací schůzky“ v nedaleké hospůdce. Asi vás nepřekvapí, že „plánovací schůzky“ probíhají ještě dnes po patnácti letech. Cesta se nikdy neuskutečnila, ale tradice pravidelných setkání u dobrého piva zůstala.

Co je smutné, že téma cestování po černém kontinentu už dlouho není na pořadu dne. Nahradili je diskuse o zakázkách, šéfech a hypotéce. Uklidňuje mě však, že se zachoval název, a tak se snad pánové jednou rozpomenou, co že to plánují.

Může být ještě hůř. Znáte jistě výroky jako "Život tě naučí“ nebo "Tak z toho jsem dávno vyrostl". To je přímo kyselina rozežírající sny. Nenechte si nic namluvit, to říkají ti, kteří ztratili odvahu. Vy máte na víc. Vaše sny se nenechají udolat drobnými starostmi. Pozor, ať si s písničkářem Karlem Plíhalem nemusíte zpívat: "Kde jsou naše velkolepé plány? Na hřbitově zakopány."

Proč jsou sny důležité

Nenechte se o své sny připravit! Uvědomte si, že většina lidí bojuje s denními starostmi - práce, peníze na bydlení, partnerské vztahy, péče o děti. Tím jsme si podobní. Ale sny nás činí jedinečnými. Sny jsou většinou striktně soukromé, jsou jen vaše, a tak je jen na vás, co s nimi uděláte. Žádný šéf vám neporadí, jak jich dosáhnout. Nikdo vás nenutí realizovat je a nikdo vám nevyčítá, že si je neplníte. A přece vám mohou velmi pomáhat. Směřovat za něčím jiným, než je plnění povinností, vám nabízí nezávislý zdroj energie.

Velikou výhodou osobních vizí je, že je lze realizovat různými způsoby. Není nezbytné hned vyrazit na severní pól, ale když poprvé přespíte venku pod širákem, udělali jste první krok. Nemusíte si hned pořídit jezdeckou stáj, ale třeba jen občas vyrazíte do jezdeckého klubu. Život vám nabízí naštěstí veliké množství příležitostí, jak se ke svým snům přiblížit.

Každý ve svém životě zastává různé role. Jste odborníkem, manažerem, studentem, ale jste také matka (otec), syn či dcera. Každá z těchto rolí na vás klade určité nároky a vy můžete posoudit, nakolik se vám daří obstát. Máte-li dobré výsledky v práci, máte-li hezký vztah se svými rodiči nebo dětmi, víte, že něco děláte dobře.

Mít své sny a snažit se jim přiblížit vám dává energii, když všechno ostatní selhává. Když vám to v práci ani doma nejde, máte se kam uchýlit, máte se kam vydat.

Malujte obrazy, studujte heraldiku, vydejte se na setkání vyznavačů Star Treku. Dělejte věci, které vás baví samy o sobě. Zrealizujte alespoň částečně své sny. Energii, kterou získáte, pak můžete využít i jinde. Budete možná trpělivější v práci a hodnější na své blízké.

Text je ukázkou z připravované knihy psychologa Tomáše Vašáka s názvem Jak se nezbláznit.