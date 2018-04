Zřiďte dítěti účet, ale spořte mu jinde

Dětské účty jsou běžné privátní účty upravené pro věkovou kategorii dětí, a to obvykle od jejich narození do 15 let, kdy na ně navazují účty studentské. Výjimkou je jen X konto České spořitelny, které je určeno dětem až od 10 do 15 let a Včelička Raiffeisenbank. Tu může zase dítě využívat až do dne, kdy dosáhne plnoletosti.



Co nabízí dětský účet zdarma * běžné transakce (hotovostní i bezhotovostní)

* výhodnější úročení

* platební karta (obvykle až od 10 let věku dítěte)

* elektronické bankovnictví (k nahlížení na účet)

* výpisy z účtu

* některé banky nabízejí i možnost uzavřít pro dítě

úrazové pojištění (to již s příplatkem)

Jistou výhodu dětských účtů představuje lepší zhodnocování vložených peněz, alespoň porovnáme-li nabízené úročení s úročením podobných bankovních produktů určených výhradně dospělým (bez výpovědní lhůty jde až na výjimky pouze o desetiny procent ročně).

Děti prostřednictvím vlastních účtů pronikají do bankovního světa, bez jehož alespoň povrchní znalosti se později neobejdou. Mají neustále k dispozici finanční rezervu. Dítě je zároveň chráněno před ztrátou či odcizením hotovosti, kterou by jinak mělo při sobě. Děti s vlastním účtem mohou do jisté míry získat i dojem finanční nezávislosti a dospělosti.

Zhodnocování však nelze využívat neomezeně, obvykle jsou nejlépe úročeny částky pouze do poměrně nízkého limitu (obvykle v rozmezí od 10 do 35 tisíc korun). Pokud však zůstatek účtu tuto hranici překročí, úročení klesne až na standard běžných účtů (od 0,1 % do 1,1 % p.a.). S ohledem na tyto limity je možné nalézt na finančním trhu takové spořicí bankovní produkty, u nichž podobná omezení neexistují (například ING konto zhodnocuje ročně vložené prostředky 2,25 %). Ani spořicí účet s nejvyšším zhodnocením vám však prakticky nic nevydělá, a proto je lépe zhodnocovat peníze jiným způsobem. Více se dozvíte ZDE.

Je libo Včeličku, nebo raději Berušku

Dětská konta má ve své nabídce pouze pět bank a svým označením většinou odpovídají zvířecím zdrobnělinám. ČSOB má konto Slůně, Komerční banka Berušku, Raiffeisenbank Včeličku a Volksbank Rybičku. Česká spořitelna pak nabízí svým nejmladším klientům X konto a Poštovní spořitelna účet Mini. Mnohem širší je nabídka dětských vkladních knížek, ty u nás mají přeci jen delší historii.

Založit některé z dětských kont můžete na jméno dítěte už po jeho narození, a to samozřejmě za předpokladu, že jste jeho zákonným zástupcem. Potřebujete k tomu rodný list dítěte a vlastní průkaz totožnosti, případně doklad, kterým prokážete vztah k nezletilci. S sebou nezapomeňte vzít ani hotovost, bude třeba totiž složit základní vklad. Ten je obvykle totožný s částkou minimálního zůstatku účtu a pohybuje se v rozpětí od 50 do 300 korun.

Při zakládání účtu není zpravidla bankami vyžadována přítomnost potomka, což však už neplatí za předpokladu, že bude využívat platební kartu (nesmí být mladší než 8, respektive 10 let). PIN ke kartě sice přebírá rodič, kartu však samotné dítě, a to přímo v bance. Je-li dítě starší deseti let, do Poštovní spořitelny bude muset určitě s vámi.





Banka Produkt Základní vklad v Kč Nejvyšší zhodnocení Zpoplatněné služby ČS X konto 100 2 % p.a. do 9.999 Kč 3. a další výběr z ATM ČSOB Slůně 100 2 % p.a. do 24.999 Kč 5. a další výběr z ATM KB Beruška 300 2,2 % p.a. do 20 tis.Kč - PS Mini 50 2 % p.a. do 35 tis.Kč zrušení účtu 200 Kč RB Včelička 300 1,7 % p.a.

od 7.201 do 150 tis.Kč výběry hotovosti Volksbank Rybička nestanoven 2,2 % p.a. do 19.999 Kč všechny transakce

Naopak přítomnost rodiče, respektive zákonného zástupce je nezbytná při všech transakcích prováděných na pobočce banky. Ostatní transakce realizovat dítě sice může, například vkládat, ale i to u některých bank podléhá jistým omezením. Například v ČSOB smí nezletilé dítě vložit najednou na svůj účet maximálně 1500 korun. Česká spořitelna stanoví limit vkladů (včetně bezhotovostních příchozích operací na účtu) na účtu nezletilého na 10 tisíc korun v kalendářním měsíci, stejně je tomu tak v případě výběrů. Ostatní limity, zejména pak u platebních karet, stanoví rodiče po dohodě s bankou.

Pokud tedy chcete dopřát svému dítěti pocit samostatnosti a zároveň chcete přispět k jeho vzdělanosti v oblasti financí, rozhodně chybu neuděláte, když se rozhodnete některé z dětských kont založit. Účty jsou vedeny zdarma, stejně jako navazující služby (platební karta, elektronické bankovnictví, výpisy apod.). Nicméně pokud hodláte zřídit účet jen kvůli spoření, zapomeňte na to. Chcete přece peníze zhodnotit, a ne si z nich nechat ukrajovat. Raději tedy využijte jiné finanční produkty a služby, které dokáží zajistit lepší zhodnocení.