Zruší banky poplatky jako v Německu? Tlak už sílí i v Česku

Přestože i u nás existují banky, které poplatky za úvěry nevybírají (například Fio, mBank, Air Bank, Zuno či Equa), velké banky, jako je Česká spořitelna, UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Komerční banka, si stojí za svým. Poplatky jsou prý v souladu s českou legislativou, klient je má uvedeny ve smlouvě a předem o nich ví. Počítá s nimi i zákon o spotřebitelském úvěru, jsou uvedeny jako součást RPSN (roční procentní sazba nákladů).

Nepřehlédněte Kolik zaplatíte za poplatky

Podle spotřebitelského sdružení dTest jsou však tyto poplatky nezákonné, protože je spotřebitel platí vlastně dvakrát. Kromě poplatku samotného je služba zahrnutá již v úroku. Navíc vytvoření úvěrového účtu je pro klienty bank povinné, nelze jej použít k ničemu jinému, než je splácení úvěru. Slouží tak vlastně jen bance, nikoliv klientovi.

První úspěch vyprovokoval další

Evropské právo považuje nepřiměřené smluvní podmínky ve spotřebitelských smlouvách za neplatné a v podobném případu dospěl v minulém roce Spolkový soudní dvůr v Německu k rozhodnutí (o rozsudku čtěte zde), že poplatky za vedení či správu úvěrových účtů jsou neplatné a banky je nesmí vybírat.

Podle právníka Miloše Borovičky z dTestu je možné stejné závěry dovodit i u nás, protože česká právní úprava vychází ze stejné směrnice jako německé zákony. Proto jako sdružení vyzvali Komerční banku, aby dobrovolně zrušila poplatky za vedení úvěrových účtů a smluvně se k tomu zavázala.

"Použili jsme v České republice asi jako první formu, která se běžně používá v Německu a je u známá jako "Abmahnung" (napomenutí)," uvádí Miloš Borovička a dodává, že tak chtějí navázat na úspěšné žaloby v zahraničí a iniciativu, kterou u nás zvedl Petr Němec, který již ve sporu s bankou uspěl.

"Úspěch Petra Němce vyprovokoval další klienty k akci a věřím, že podobně povzbudí bankovní klienty i tato iniciativa," vítá aktivitu dTestu i poplatkový odborník Patrik Nacher. "Nejsem sice příznivcem řešení pomocí, u nás zdlouhavých, soudních řízení, ale ono k nim třeba ani nedojde a jen jejich samotná hrozba možná rozhýbe banky k vstřícnosti. Každopádně by se ale měli rozhýbat samotní klienti, pokud oni zůstanou neteční, poplatková politika bank u nás se nezmění," dodává.

Banka neustoupila, nastupuje plán B

"Pokud banka nepřistoupí na náš smírný návrh, podáme žalobu, kterou bychom se domáhali zdržení se protiprávní činnosti vůči spotřebitelům. V případě, že bychom tento soudní spor vyhráli, mělo by to dopad na všechny klienty bank, kteří platí poplatek za vedení úvěrového účtu," uvedl Miloš Borovička ještě před schůzkou se zástupci Komerční banky, která proběhla tento týden.

A výsledek? "Banka na náš návrh nepřistoupila. Samozřejmě by byli rádi, kdybychom žalobu nepodávali, protože problém se netýká jen jich, což mají pravdu, a počkali, jak se situace bude vyvíjet dál," říká Borovička a dodává, že banky vnímají rostoucí tlak a svou politiku asi hodlají upravit. Ale žádný závazek, že tak učiní, nepadl.

"Náš další postup tedy bude podání žaloby na Komerční banku a zřejmě výzva další bance," slibuje právník.

Patříte mezi zklamané klienty a chcete se přidat k Petru Němcovi a dalším? "Čerstvou novinkou je, že Komerční banka navrátila poplatek za správu úvěru také dalšímu klientovi, který se odhodlal jít se svým sporem k finančnímu arbitrovi," říká Petr Němec a doporučuje dalším nespokojeným zaslat vzorovou výzvu k vrácení poplatků a počkat, čeho dosáhne dTest.

Jednoduchý návod, jak na to, najdete na webu s příznačným názvem Jdeto.de. Nejprve vyzvěte svou banku k vrácení uhrazených poplatků (vzor najdete zde), a to klidně i za čtyři roky zpětně.

Pokud banka odmítne uhrazené poplatky vydat, jsou dvě možnosti. Obrátit se na finančního arbitra (vzor zde), což je bezplatná varianta a je rovnocenná s tím, kdybyste se rozhodli soudit. Soud je pak druhou, avšak finančně již nákladnější, možností.

Hypotékařům nezbude, než počkat, jak dopadne sdružení dTest u soudu, protože hypotéky nepatří mezi spotřebitelské úvěry a tudíž spory s bankami nemůže řešit finanční arbitr. Pokud by chtěli být aktivní, musí sami za sebe podat žalobu k soudu. Tuto cestu však zatím ani Petr Němec, ani sdružení nedoporučuje.

"Žaloba dTestu by měla mít dopad na všechny spotřebitele, tedy v současné době lze naši aktivitu podpořit sympatiemi a sledováním tématu. Jakmile by soud autoritativně prohlásil, že poplatek je v rozporu se zákonem, pak má smysl uvažovat o hromadné žalobě, kterou by spotřebitelé poplatky vymohli," uvádí Miloš Borovička.

Banky se soudu nebojí

Zástupci bank se vzácně shodli na tom, že nevidí důvod, proč poplatky rušit. "Poplatek v sobě zahrnuje nejrůznější služby s úvěrem spojené, například korespondenci s klientem, služby infolinky a další komunikaci spojenou se správou úvěru. Jde o náklady neodvíjející se od výše úvěru, proto je dle nás korektnější forma poplatku než navýšení úrokové sazby. To by navíc paradoxně některým klientům náklady zvýšilo," uvádí Pavla Hávová z ČSOB.

O zrušení poplatku za správu úvěru neuvažuje ani Česká spořitelna. Podle slov Jana Holinky je oddělení poplatku za správu úvěru od úrokové sazby pro klienty transparentnější.

Podle mluvčí Komerční banky Moniky Klucové má jejich klient už nyní na výběr, zda si zvolí spotřebitelský úvěr s poplatkem, či bez něj. Třeba Perfektní půjčka je bez poplatku. "Úvěry bez poplatku za vedení nabízíme pravidelně během marketingových kampaní, jedna taková nám nyní běží a běžela už před případem pan Němec versus Komerční banka," přidává se mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

Když se s nimi budou klienti přít, budou postupovat individuálně, jednat osobně a podle pravidel řízení sporu před finančním arbitrem.

A soudu se banky, zdá se, nebojí. Shodly se totiž ještě na jedné věci. A to, že rozhodnutí německého soudu není v České republice závazné a nelze si tudíž automaticky myslet, že české soudy rozhodnou stejně jako německý soud. Navíc rozhodnutí německého soudu se týká výhradně spotřebitelských úvěrů, nikoliv hypoték.