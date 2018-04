Zrušení účtu stojí nejen peníze, ale i čas

Obvyklou součástí zrušení běžného účtu fyzických osob, bývá v prvé řadě osobní návštěva pobočky banky, u které jste si účet založili. Tuto návštěvu vyžaduje většina našich bank a to z důvodu bezpečné identifikace skutečného majitele účtu. Přemýšlíte-li o tom, zda náhodou není možné zrušit účet nějakou snazší cestou, tzn. telefonicky nebo po internetu, tak na to rychle zapomeňte. Musíte prostě zajít na přepážku banky, kde vám bude předložen formulář, po jehož vyplnění bude vaše konto zrušeno. Ovšem pozor, můžete narazit na banku, která bude vyžadovat ohlášení návštěvy pobočky za účelem zrušení konta předem. Tento krok vyžaduje pouze eBanka.

Poplatky spojené se zrušením běžného osobního účtu Vybrané banky poplatek za zrušení účtu převod zůst. na účet jiné banky zrušení každého trvalého příkazu či inkasa doba do úplného zrušení účtu Komerční banka 250 Kč zdarma zdarma 45 dní ČSOB 200 Kč 6 Kč 30 Kč 30 dní GE Capital 200 Kč 5 Kč 50 Kč 40 dní Česká spořitelna 200 Kč zdarma zdarma 1 týden eBanka zdarma zdarma zdarma 2 měsíce Citibank 150 Kč zdarma zdarma 30 dní Union Banka 200 Kč zdarma 20 Kč 45 dní Raiffeisenbank 200 Kč 7 Kč 30 Kč 45 dní Živnostenská banka 100 Kč 15 Kč 10 Kč 30 dní HVB 400 Kč až 20 Kč 50 Kč 3 měsíce

V případě, že se z nějakých vážných důvodů do banky dostavit nemůžete (například z důvodu onemocnění), nabídnou vám některé banky zrušení vašeho konta poštovní cestou či zplnomocněnou osobou. Obě varianty však vyžadují ověření notářem, což ovšem představuje daleko komplikovanější cestu, než je osobní návštěva banky. Pouze Citibank nabízí klientům zrušení jejich účtů korespondenčně bez notářského ověření, což určitě uvítají ti klienti, pro něž by návštěva banky představovala z časových důvodů problém. Citibank zde zakládá bezpečnost především na porovnání vašeho podpisu v žádosti o zrušení konta s vaším podpisovým vzorem. Nižší standardy Citibank, které ovšem nijak nesnižují bezpečnost jejích služeb, jsou obecně známé. Takovými jsou kupříkladu internetové finanční operace bez nutnosti použití elektronického klíče nebo podpisu.

Až půjdete rušit účet, nezapomeňte si s sebou vzít všechny platební instrumenty, které vám banka v souvislosti s používáním vašeho účtu poskytla. Jedná se především o platební karty, elektronický klíč či zbývající šeky. Bez nich totiž nebude vaše žádost o zrušení účtu přijata a vy budete muset navštívit banku znovu. Z důvodu bezpečné identifikace banky vyžadují, abyste měli ssebou občanský průkaz, případně také identifikační kartičku k vašemu účtu. V případě zrušení účtu poštou (Citibank) je nutné přiložit znehodnocenou, tj. přestřiženou kartu do obálky k žádosti o zrušení účtu.

Jednu z výjimek, co se zrušení účtu týče, představuje GE Capital Bank. Ta vyžaduje, abyste nejprve zrušili vaši platební kartu a teprve posléze vám na vaši žádost zruší účet. GE Capital Bank také jako jediná banka vyžaduje za zrušení karty při rušení účtu poplatek, a to ve výši 250 Kč. Se zrušením účtu jako takového, je pak pochopitelně spojen další poplatek (viz tabulka).

Se zrušením účtu samozřejmě úzce souvisí převod jeho finančního zůstatku, který máte možnost jednoduše vybrat v hotovosti nebo převést na jiný účet. Tradičně, některá banka vám vyjde vstříc tím, že vám odčerpání finančního zůstatku nezpoplatní, jiná vám naúčtuje i to.

Pokud máte svůj účet u některé „menší“ banky, neměli byste návštěvou banky strávit moc času, naopak nalézá-li se váš účet u bankovních kolosů typu ČSOB nebo Komerční banka, zajistěte si pro jistotu více času. Samotné vyplnění žádosti o zrušení účtu (výpovědi ze smlouvy o běžném účtu) a doba než vás pracovník banky seznámí s podrobnostmi spojenými se zrušením účtu, vám dohromady zaberou maximálně dvacet minut. Bohužel díky čekací době, než na vás přijde řada, můžete strávit v pobočce banky také více než hodinu.

Co možná nevíte, je také skutečnost, že váš účet není zrušen automaticky ve chvíli, kdy podepíšete žádost o jeho zrušení. Banky nechávají účet aktivní ještě přibližně měsíc (HVB Bank dokonce 3 měsíce) a to z důvodu, aby mohla proběhnout všechna opožděná zúčtování, spojená s kontem (opožděné platby apod.). Po uplynutí této doby již banka není povinna proplácet finance, které ze zrušeného účtu vyplývají.

Setkali jste se při rušení vašeho účtu s nějakými komplikacemi? Podělte se s námi o svou zkušenost.