Nerušte staré životní pojistky, převeďte je na nové. Ušetříte

Podle zástupců pojišťoven mohou klienti svým požadavkům přizpůsobit naprostou většinu starších životních pojistek. Přesto jsou i takové, které již aktualizovat nelze. Jsou to například starší typy kapitálového pojištění uzavírané v 90. letech minulého století či jednorázová životní pojištění sjednaná na relativně krátké pojistné doby.

Ukončit starou pojistku a uzavřít novou se nevyplatí

Pokud zjistíte, že je vaše stávající životní pojistka zastaralá, není nutné ji rušit a uzavírat novou, která by více vyhovovala vašim potřebám. Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění a uzavření nové by pro vás bylo zbytečně finančně nevýhodné.

Na nové smlouvě byste totiž museli opět uhradit celé pořizovací náklady. Ty jsou rovny přibližně výši pojistného, které musíte během dvou let zaplatit. Zrušíte-li totiž životní pojistku do dvou let od uzavření, ze zaplaceného pojistného nic nedostanete.

Pojišťovny nabízejí náhrady či převedení smluv

Změny ve smlouvách Technické změny - ovlivňují rozsah pojištění zkrácení nebo prodloužení pojistné doby

zvýšení nebo snížení pojistných částek

zvýšení nebo snížení pojistného

zrušení nebo přidání připojištění na smlouvu

přidání nebo odebrání pojištěné osoby

zřízení nebo zrušení vinkulace a další Netechnické změny - nemění rozsah pojištění změna jména, adresy, obmyšlených osob

alokace pojistného do fondů a další Zdroj: Česká pojišťovna

Pojišťovny mají pro klienty připraveno několik možností aktualizace stávajících pojistek. Záleží pochopitelně na produktu i na tom, jaké změny chcete u své smlouvy provést, respektive jaké parametry vám již nevyhovují.

"Jestliže klientovy požadavky nevybočí z technických parametrů pojistného produktu, který má již sjednán, řešíme je formou změny stávající smlouvy," doplňuje Tomáš Zavoral z České pojišťovny. "Pokud by klient vyžadoval pojistné krytí, které jeho stávající produkt konstrukčně nenabízí, může využít i takzvaného přepracování, tedy převedení původní smlouvy do aktuálně prodávané produktové řady."

Podobně jako Česká pojišťovna to i většina ostatních pojišťoven. Například Uniqa klientovi, který bude mít zájem o kompletní přepracování stávající životní pojistky, nabídne takzvanou náhradu.

A co takové přepracování respektive náhrada stávající smlouvy pro klienta znamená? "Oproti prostému zrušení staré a založení nové smlouvy je tento postup pro klienta podstatně výhodnější, protože je mu na novou smlouvu převedena hodnota staré smlouvy bez odečtení dosud nesplacených nákladů," vysvětluje Zavoral. Zároveň klient s přepracovanou smlouvou nemusí zdanit dříve uplatněné daňové odpočty.

Za přepracované smlouvy klienti nic neplatí.

Nejdál došly Pojišťovna České spořitelny a Kooperativa

Nejen, že se mění životní situace klientů, jejich zdravotní stav i finanční možnosti, mění se i parametry produktů. Pojišťovny vyvíjejí nové produkty či modernizují ty, které mají již delší dobu ve své nabídce. A právě těm klientům, kteří by chtěli mít svou stávající pojistku obohacenou i o nové parametry, vyšly vstříc Pojišťovna České spořitelny a Kooperativa s ojedinělou nabídkou modernizace smluv životního pojištění.

"Je třeba odlišovat modernizaci ve smyslu změny do staré smlouvy, jako je například změna pojistné částky, rozložení do fondů a podobně, a mezi možností využít všech nově implementovaných vlastností a parametrů pojištění," doplňuje Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny.

Díky programu Inspiral (Pojišťovna ČS) a programu Perspektiva Universal (Kooperativa) mohou klienti využít všech nově zavedených vlastností produktu, aniž by museli rušit stávající smlouvu a sjednávat novou. Nemusí tak hradit znovu počáteční náklady ani zdaňovat dříve uplatněné daňové odpočty.

Kooperativa umožňuje modernizovat všechny starší pojistné smlouvy rezervotvorného životního pojištění. "K původní smlouvě klient uzavře dodatek, který změní podmínky pojištění na aktuální nejmodernější produkt, univerzální životní pojištění Perspektiva," doplňuje Milan Káňa z pojišťovny. Výhodou pro klienta je také to, že mu pojišťovna navýší limity pro pojištění rizik oproti původní smlouvě bez zkoumání zdravotního stavu. Dále klient získá i speciální prémii za bezeškodní průběh ve výši 20 procent.

Pojišťovna ČS pomocí programu Inspiral umožní klientům s uzavřenou jakoukoliv starší smlouvou typu Flexi přejít do nové verze Flexi životního pojištění.