Ztratili jste doklady? Co musíte udělat a kolik vás to bude stát

Jestliže nahlásíte ztrátu dokladu a pak jej najdete, nahlaste to policii nebo úřadu. Doklad je v databázi vedený jako odcizený, zůstává i nadále neplatný a nesmíte se jím prokazovat.

1 Občanský průkaz

Zjistěte, zda nedlužíte Ztratíte-li doklady, zkontrolujte si po čase, zda náhodou někde nedlužíte. Zjistíte to v registrech. Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI, NRKI) www.kolikmam.cz

Výpisy z registru lze získat osobně (200 korun), poštou (200 korun + poštovné) i elektronicky (160 korun). Platí se za jeden výpis, potřebujete dva (bankovní i nebankovní).

Solus - Registr dlužníků i neplatných dokladů. K výpisu je třeba osobní kód, který získáte poštou za 98 korun, vlastní výpis stojí 99 korun a dostanete ho formou SMS. www.solus.cz

Kdy zablokovat: okamžitě po zjištění.

Kam a jak nahlásit: na úřadě s rozšířenou působností. Po nahlášení dostanet „potvrzení o občanském průkazu“. To bude dočasně sloužit k prokazování totožnosti, ale bohužel ne všude s ním uspějete, třeba na poště vám s ním zásilku do vlastních rukou nepředají, musíte si navíc přinést platný cestovní pas (pokud vás však doručovatel zastihne doma a osobně vás zná, šanci máte).

Hned na úřadě můžete podat žádost o nový občanský průkaz, požádat musíte nejpozději do 15 dní. Potřebovat budete doklad prokazující totožnost (rodný list, cestovní pas, oddací list, řidičský průkaz), vyfotí vás přímo na úřadě. V každém případě však odcizení nahlásit i na Policii ČR a nechat si vystavit potvrzení.

Kdy dostanete nový doklad a jak: nejpozději za měsíc (ale obvykle za 14 dní) na vás bude na úřadě čekat průkaz nový.

Kolik to bude stát: správní poplatek je 100 korun.

Jaká hrozí rizika: někdo jiný si může vaším jménem napůjčovat peníze, prokazovat se revizorovi při jízdě načerno, půjčovat si věci v půjčovnách. Rizik je mnoho.

2 Platební karta

Kdy zablokovat: okamžitě.

Kam a jak nahlásit: volejte do své banky, mnohé finanční ústavy umožňují i pozastavení karty prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud vám tedy současně neukradli mobil, kterým internetovou transakci potvrzujete, můžete si kartu zablokovat sami.

Kdy dostanete nový doklad a jak: obvykle do 14 dní poštou, většinou vám zůstane stejný PIN.

Kolik to bude stát: záleží na ceníku banky, většinou je však náhradní karta vydána zdarma, může se platit za blokaci.

Jaká hrozí rizika: zvláště rychlí buďte, když máte bezkontaktní kartu, která umožňuje platby do 500 korun bez zadávání PIN, nebo v případě, že je vaše karta otevřena internetovým platbám. V těchto případech je možnost zneužití nejvyšší. Kdo má napsaný PIN přímo na kartě nebo na papírku v peněžence, je ohrožen nejvíc, ale protože to je školácká chyba, v podstatě si zaslouží být okraden.

3. SIM karta, telefon

Kdy zablokovat: okamžitě.

Kam a jak nahlásit: svému operátorovi na klientskou linku či prostřednictvím klientské zóny na internetu (budete potřebovat přihlašovací heslo), případně v prodejně (budete potřebovat osobní doklady).

Kdy dostanete novou SIM a jak: u přepážky obvykle na počkání, případně poštou, maximálně do týdne, ale obvykle do dvou pracovních dní.

Kolik to bude stát: u krádeže bývá náhradní karta zdarma, potřebujete doložit potvrzením z policie. Jinak poplatek cca 100 korun.

Jaká hrozí rizika: pokud vám ukradli telefon s doklady a diářem, je možné, že zloději najdou přihlašovací údaje k vašemu bankovnímu účtu, potom jim s telefonem, na který chodí potvrzující SMS nic nebrání v jeho „vybílení“. Problém může být i nákladné volání třeba do zahraničí nebo na vysoce zpoplatněné linky.

4 MHD a věrnostní karty

V peněžence míváte spoustu dalších karet. Pokud jde o věrnostní kartičky obchodníků, nejde o valnou škodu, maximálně přijdete o nashromážděné body, ale obchodník vám ochotně vystaví kartu novou.

Horší to je například s kartičkami do knihovny, do fitcentra, na hromadnou dopravu, prostě tam, kde si na vaše jméno může někdo jiný něco půjčit (a nevrátit), nebo kde může čerpat služby, které jste si předplatili. Zapátrejte v paměti a všem vydavatelům takových karet ztrátu nahlaste.

5 Karta zdravotní pojišťovny

Kdy zablokovat: do osmi dní.

Kam a jak nahlásit: kterékoli pobočce své zdravotní pojišťovny, telefonicky i e-mailem; postupujte podle instrukcí uvedených na webu vaší zdravotní pojišťovny.

Kdy dostanete nový doklad a jak: v pobočce, případně poštou; novou kartičku můžete v pobočce získat na počkání, poštou to může trvat i 30 dní.

Kolik to bude stát: průkaz je vydáván zdarma.

Jaká hrozí rizika: pro klienta v podstatě minimální, v nejhorším se někdo nechá ošetřit na jeho jméno.

6 Řidičský průkaz

Kam a jak nahlásit: na úřad musíte dojít osobně, zajímat vás bude okénko dopravně-správní agendy.

Jak žádat: žádost si nemůžete vyplnit předem třeba na internetu – formulář obsahuje jedinečný kód. Potřebovat budete fotografii 35 x 45 mm, občanský průkaz, pokud máte pouze náhradní doklad z úřadu, pak ještě další úřední doklad s fotografií.

Kdy dostanete nový doklad a za kolik: úřad vydá řidičský průkaz do 20 dní (50 korun), nebo ve zkrácené lhůtě do 5 dní (500 korun). Mezitím dostanete potvrzení, které bude mít platnost 30 dní a na jehož základě budete moci řídit, ale pouze na území ČR.

Jaká hrozí rizika: i když samotný řidičský průkaz zloděj či nepoctivý nálezce neuplatní v bance, mohl by uspět třeba v půjčovnách.

Ztratit můžete také:

Pas: o ten nejčastěji přijdete v zahraničí. Ztrátu nebo odcizení nahlaste místní policii a požádejte, aby vám o tom vydala potvrzení. Pak se obraťte na zastupitelský úřad ČR. Tam vám vystaví cestovní průkaz, díky kterému se zvládnete vrátit do České republiky.

Rodný list: pokud jej nemůžete najít, kopii vám vyřídí na matrice, zaplatíte 100 korun. K vydání budete potřebovat občanský průkaz nebo pas.

Situaci, kdy přijdete o všechny doklady, které máte, se snažte předejít. Třeba tím, že nenosíte pas a občanský průkaz najednou a nemáte všechny doklady v jedné peněžence. Když se někomu opravdu stane, že přijde o rodný list, občanku i pas, nezbude než zažádat o duplikát rodného listu za pomoci takzvaného ztotožnění druhou osobou. Typicky, rodiče, kteří mají doklady v pořádku, jdou na matriku s dospělým potomkem, který přišel o vše. Pak už je vystavení dalších dokladů zvládnutelné.