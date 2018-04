Ztráta důvěry potkala fondy i v zahraničí

Skandál u podílových fondů (jak často znějí titulky v novinách) nevypadal zprvu nijak hrozivě. Na přelomu srpna a září ohlásil newyorský prokurátor Eliot Spitzer, že po osmi měsících vyšetřování může dokázat praktiky obchodování s akciemi fondů, které byly nelegální nebo poškozovaly drobné (dlouhodobé) investory, u čtyř investičních společností a jednoho hedge fondu. Nekalé praktiky fondů jsme popsali hned při Spitzerově zveřejnění – co jsou tzv. late trading a timing (lze říci: obchodování s novými informacemi za staré ceny), které měly připravit akcionáře a podílníky o miliardy dolarů, si můžete přečíst v TOMTO článku. S postupem času se však ukazuje, že nelegální obchody byly velmi rozšířenou praxí. Společnosti nechtějí přijít o přízeň investorů, a tak svá místa opouštějí (nuceně či „dobrovolně“) mnozí portfolio manažeři a ředitelé.

Mezi propuštěnými manažery jsou i zaměstnanci firem (jejichž seznam se již značně rozšířil) s nejprestižnějšími jmény, např. Merrill Lynch, Citigroup, Bear Stearns,... O obchodování po uzavření trhů se zajímaly i regulační orgány ve Velké Británii a Německu, kde v obou zemích přiznaly některé společnosti, že tyto praktiky využívaly. Organizace FEFSI, která reprezentuje evropské fondy, však (ne příliš přesvědčivě) argumentuje tím, že v Evropě by k late tradingu a market timingu docházet nemělo. Uvádí např. již široce rozšířené stanovení ceny podílových listů či akcií fondů metodou forward pricing (jejich cena by měla být zveřejněna až za dva dny; T+2; více např. v TOMTO komentáři) nebo oceňování aktiv v portfoliích s „fair value“, či sledování odkupů a prodejů akcií či podílových listů fondů. Toto jsou však pravidla, která v USA rovněž platila a k nelegálnímu obchodování přesto docházelo. Na vině jsou manažeři fondů a investičních společností, kteří k tomu svolili.

Vyšetřování americké Komise pro cenné papíry (SEC) odhalilo, že 80 % manažerů dovolilo prostředníkům posílat pokyny na nákup akcií fondů po uzavření trhů. To sice ještě neznamená nelegální obchodování, nicméně právě zde se takové obchody provádějí – zatím se za nelegální nepovažuje, když prostředník obdrží pokyn před uzavřením trhů, ale uplatní ho až po jejich uzavření. To však chce SEC ze zjevného důvodu zneužívání zakázat.

Je jisté, že fondy budou muset projít „očistnou lázní“ a napravit tak svou pověst. Důvěra investorů, či lépe řečeno drobných investorů, je totiž pro fondy klíčová. A tady je možné vidět i negativní reakci na vyšetřování fondů. Ozývají se totiž hlasy, že postup Spitzera či SEC, který podle kritiků připomíná „hon na čarodějnice“, může nenávratně poškodit důvěru investorů a tím i základní kámen kapitálových trhů v USA = úspory domácností.

Z potíží aktivně řízených fondů se snaží získat co nejvíce indexové fondy, u kterých by k takovému obchodování nemělo docházet. Na druhou stranu však o důvěře investorů vypovídají jejich rozhodnutí investovat či ne; a do jakých fondů. Podle statistiky FEFSI (evropské fondy) za třetí

Rozdělení fondů podle tříd aktiv v Evropě: akciové fondy 32 %

smíšené fondy 14 %

dluhopisové fondy 32 %

peněžního trhu 20 %

ostatní 2 %

čtvrtletí totiž největší nárůst nových prostředků zaznamenaly právě akciové fondy. Celoevropská aktiva fondů se za třetí čtvrtletí zvýšila na 4 609 mld. EUR, z čehož majetek vfondech představuje takřka 77 %, tedy 3 581 mld. EUR. Nárůst oproti konci roku 2002 dosahuje 8,7 %, resp. 8,9 % u UCITS fondů; za samotné čtvrtletí činí nárůst 2,7 %. Do akciových UCITS fondů přibylo za poslední čtvrtletí 25 mld. EUR nových peněz, což pomohlo akciovým fondů k nárůstu jejich celkového majetku – poprvé za dva a půl roku. Vysoké číslo přílivu nových peněz lze pozorovat ještě u dluhopisových fondů, do kterých investoři vložili 18 mld. EUR.

Výsledky zahraničních fondů



Americké akciové trhy držela hlavně na počátku měsíce příznivá makroekonomická data za nezaměstnanost a firemní aktivitu. Ke konci měsíce však trhům ubíraly sílu geopolitické události – teroristické útoky v Turecku, situace v Iráku a obavy o bezpečnost v okolních zemích,… Celkově skončil listopad na akciových rzích v černých číslech a pomohl tak akciovým fondům k růstu. Největší výnosy si mohli připsat investoři do fondů alokujících prostředky do společností s malou tržní kapitalizací – small capů. Tyto fondy vydělaly sice nejvíce, ale jsou i nejvíce rizikové (vysoká volatilita small capů, jejich nízká likvidita,…). Za zmínku jistě stojí ještě skutečnost, že v tabulce nejúspěšnějších akciových fondů obsadily nejlepší místa fondy ze skupiny Franklin Templeton.

Akciové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Franklin TECHNOLOGY 13,44 HSBC JAPANESE EQUITY -12,04 Franklin US SM COMP 13,21 ABN AMRO EAST.EUR.EQ.FUND -6,34 Franklin EURSMIDCAPGR 12,95 KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE -5,88 Průměrná listopadová výkonnost zahraničních akciových fondů 2,02

Zdroj: AKAT ČR, výsledy v % v měně fondu

Vývoj na dluhopisových trzích odpovídal trendu z minulých měsíců. Makroekonomická data (např. růst HDP v USA) posílala ceny dluhopisů dolů, naopak politické události dluhopisům pomáhaly. V zásadě bychom mohli říci, že o trochu lépe se vedlo evropským vládním dluhopisům, neboť ty nepotkaly takové „rány“, jako americký trh. Zde se projevilo oslabování dolaru (více např. v článku: EURO si prvně řeklo o 1,20 dolaru) a především do ohromných rozměrů narůstající deficit veřejných financí v USA. Objevily se dokonce spekulace, že by americké Treasuries mohly ztratit svůj „tří-áčkový“ rating. Deficity jsou problémem i v Evropě, tady by je však pod kontrolou měl držet Pakt stability v eurozóně. Kontrolní mechanismy, které by měly donutit „neposlušné“ země snížit deficity sice nefungují tak, jak bylo možné očekávat – Německo ani Francie nebudou muset platit vysoké sankce za nedodržení limitů - nicméně i to mělo pozitivní vliv na dluhopisové trhy.

Dluhopisové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Franklin HIGH YLD EUR 3,31 RAIFFEISEN "VIZE EVROPY" -2,98 ABN AMRO GL.EM.MARK.B.F. 3,21 Templeton GLBL BOND EUR -2,56 Pioneer HIGH YIELD CORPORATE BOND 2,64 ESPA BOND DANUBIA -2,23 Prům. listopadová výkonnost zahraničních dluhopisových fondů -0,14

Zdroj: AKAT ČR

Jelikož zde nerozdělujeme dluhopisové fondy podle zaměření: vládní dluhopisy, investiční stupeň a high yield dluhopisy, stále na čele tabulky převládají fondy zaměřené na vysoce rizikové trhy či instrumenty.

Fondy peněžního trhu Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost ESPA CASH EURO 0,44 Capital Invest DOLLAR CASH -0,44 ESPA CESKY HYPOTECNI 0,39 HVB FOND PEN.TRHU PLUS-PLNĚ REINV. -0,36 JB £ STERLING CASH 0,29 Capital Invest EURO CASH -0,33 Prům. listopadová výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,06

Zdroj: AKAT ČR

U fondů peněžního trh jsou na nejvyšších dvou místech fondy rakouské Erste Sparinvest. Jde o fondy v korunové mutaci – mohou do nich investovat domácí investoři v korunách. Jinak se fondům denominovaným v korunách příliš dobře nevedlo. To je vidět i na předposledním listopadovém fondu, který HVB nabízí speciálně pro české investory.

Smíšené fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Templeton GLBL BAL 6,28 ESPA PRO TOP -1,53 Franklin INCOME 3,77 Julius Baer STRATEGY BALANCED CHF -0,58 PIONEER MIX 5 2,73 ACTIVEST STRATEGIE -0,55 Průměrná listopadová výkonnost zahraničních smíšených fondů 1,12

Zdroj: AKAT ČR

Ze smíšených fondů si nelze nevšimnut fondu ze Templeton Global Balanced, který se v posledních měsících pravidelně umisťuje na čele tabulky. Růst lze vysvětlit

vysokým podílem zastoupení akcií v portfoliu, v současnosti 65 %; část portfolia je i v australských, kanadských a novozélandských aktivech. Roční výnos fondu je 30,4 %, což mu zaručuje první místo.

Novinkou pro domácí investory bude nově registrovaný fond US REIT Fund ze skupiny Janus. Jde o nový fond, který jak již název napovídá investuje do amerických společností spojených s realitním trhem. Janus sází na nízkou korelaci akciových a realitních trhů a na vysoké výnosy, které amerických equity REITs dosahují (REIT = real estate investment trust). Fondy Janus u nás distribuuje např. Citibank.