Ztráta karty – hodiny hrůzy

Komerční banka od 1. dubna zrušila spoluodpovědnost majitele karty při její ztrátě či krádeži. Co to znamená? Od okamžiku, kdy bance ohlásíte ztrátu nebo ukradení vaší platební karty, banka plně přebírá riziko ztrát z jejího zneužití (žádná spoluúčast majitele karty, jak tomu bylo dříve). Pouze u takových transakcí, kdy nelze přesně doložit přesný čas provedení, na sebe bere Komerční banka odpovědnost až od půlnoci dne, kdy byla ztráta či krádež karty nahlášena. Raiffeisenbank od stejného data zrušila dobu mezi nahlášením ztráty či odcizení karty a převzetím odpovědnosti bankou (stejně jako již dříve Komerční banka).

Jak se k doporučení ČNB, které souvisí s novelou zákona o platebním styku, staví konkurenční bankovní ústavy? Poskytují svým klientům stejně bezpečné zázemí?

Nejen zmíněné dvě banky změnily politiku v oblasti řešení situací, které vyplývají ze ztrát a krádeží karet. S poněkud příznivější situací se nyní můžete setkat také v případě GE Capital Bank. Přijdete-li o její elektronickou kartu, přebírá banka odpovědnost od momentu ohlášení. Bohužel, jinak je tomu u karet embosovaných, v jejichž případě zůstane odpovědnost ležet na vašich bedrech, a to klasicky do půlnoci dne ohlášení ztráty či krádeže. Zcela beze změny nezůstala ani eBanka. S embosovanou kartou sice Věříte, že i proti bankovním poplatkům se dá bojovat? Zajímá vás jak? Čtěte ZDE. pochodíte stejně jako u GE Capital Bank, zato přijdete-li o kartu elektronickou, převezme eBanka odpovědnost za jednu hodinu po ohlášení ztráty či krádeže.

Zcela opačně je postavena politika Citibank. Přebírá odpovědnost okamžitě u karet embosovaných (což je v případě Citibank pouze kreditní karta) a nyní navíc upravila převzetí odpovědnosti u svých elektronických karet. Stejně jako eBanka nyní přebírá odpovědnost jednu hodinu po nahlášení ztráty karty.

Pokud vám někdo ukradne platební kartu ostatních z deseti největší bankovních ústavů, vaše nervy budou mít co dělat. Odpovědnosti z případného zneužití karty se totiž zbavíte až od půlnoci dne ohlášení ztráty. Doufejme jen, že i tyto banky vezmou vážně doporučení ČNB a vyjdou svým klientům vstříc stejně důrazně jako jejich vnímavější konkurenti, jejichž přístup je snadno viditelný z následující tabulky.

Banka Doba převzetí zodpověd. bankou po ohláš. ztráty či krádeže karty Spoluúčast maj. karty po jejím zneužití (po převzetí odpověd. bankou) Pojištění proti zneužití karty elektronická karta embosovaná karta Komerční banka okamžitě okamžitě 0 Kč ne Citibank po 60 minutách okamžitě 0 Kč ne ČSOB následující den* následující den 0 Kč ANO Poštovní spořitelna následující den následující den 0 Kč ANO Česká spořitelna následující den následující den 0 Kč ANO eBanka po 60 minutách následující den 0 Kč ne** GE Capital Bank okamžitě následující den 0 Kč ne HVB Bank následující den následující den 0 Kč ne Raiffeisenbank okamžitě okamžitě 0 Kč ne Živnostenská banka následující den následující den 0 Kč ne Volksbank následující den následující den 10 000 Kč*** ne Dresdnerbank následující den následující den ne ne

*znamená počátkem následujícího dne po dni, kdy byla nahlášena ztráta či odcizení

**eBanka nabízí tzv. zamykání platební karty proti použití

***v případě embosovaných karet MasterCard

Zdroj: tisková oddělení bank

Proti zneužití karty je možné se pojistit

Některé banky umožňují svým klientům pojistit si kartu proti zneužití. První, kdo s tím přišel (na trhu od 1.7. 2002) byla ČSOB a následně samozřejmě i její divize - Poštovní spořitelna. Je zřejmé, že pokud by tyto banky nabízely stejný přístup jako například Komerční banka, bylo by jakékoli pojištění, které klienta chrání proti zneužití ztracené či ukradené karty po ohlášení ztráty, zcela zbytečné.

Ale co naplat. Odpovědnost je po ohlášení ještě nějaký čas na vás, a proto je pojištění tohoto typu určitým řešením, jak se zabezpečit. Příznivé je, že pojištění ČSOB se vztahuje i na 24 hodin před nahlášením ztráty. Podrobnosti o tomto pojištění naleznete v článku ZDE. Hledáte další informace o platebních kartách? Nevíte, která karta je pro vás nejvýhodnější? Navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Koncem dubna přijde s podobným pojistným programem také Česká spořitelna. Jaké nám nabídne podmínky však ještě není (podle slov mluvčí Spořitelny) přesně stanoveno.

Ztráta karty může přijít pěkně draho

Důležitým faktorem, který může značně zahýbat vaším rozpočtem, jsou poplatky, vyplývající ze ztráty (odcizení) vaší platební karty. Ty jsou hned dvojího typu. Jednak je to poplatek za blokaci elektronické a za druhé za stoplistaci embosované karty. Za blokaci platební karty (zablokování elektronické karty) až tak velký poplatek neplatíte. Až na výjimky se pohybuje mezi 0 a 200 korunami (pouze HVB Bank požaduje za blokaci karty 1000 korun). Mnohem více si však banky nechají zaplatit za stoplistaci karty (zanesení karty na stoplist). Zatímco Citibank a Živnostenská banka si za tuto operaci neúčtují ani korunu, například HVB Bank zaplatíte 3 000 a eBance dokonce 3 750 korun (viz tabulka níže).

Zatím jsme však bance zaplatili pouze za to, že zařídila, aby se ztracenou či odcizenou kartou nebylo možné dále provádět transakce. Ke svému účtu budete určitě co nejdříve potřebovat kartu novou, za což si banky účtují další poplatek, a to až do výše poplatku za vydání nové platební karty. I v tomto bodě ovšem můžete narazit na světlé výjimky. Komerční banka, Citibank, ani v tabulce uvedená Volksbank žádný poplatek za znovuvydání karty nepožadují.

Banka Poplatek za blokaci elektr. karty Poplatek za stoplistaci embos. karty Poplatek za znovuvydání karty Komerční banka 150 Kč 2 000 Kč 0 Kč Citibank 0 Kč 0 Kč 0 Kč GE Capital Bank 100 Kč 2 000 Kč 150 Kč* ČSOB 200 Kč 400 či 2 000 Kč** 100 Kč Poštovní spořitelna 200 Kč 400 či 2 000 Kč** 100 Kč Česká spořitelna 200 Kč 2 000 Kč 150 - 5 000 Kč (dle typu karty) HVB Bank 1 000 Kč 3 000 Kč 100 - 500 Kč (dle typu karty) Raiffeisenbank 200 Kč 2 000 Kč 90 Kč Živnostenská banka 0 Kč 0 Kč 50 % popl. za ved. karty eBanka 200 Kč 3 750 Kč jako za novou kartu Volksbank 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč Dresdnerbank 100 Kč 100 Kč embos. karta 300 Kč

*v případě karty MasterCard Internet: 50 Kč,

**první poplatek v případě karty domácí, druhý u karty mezinárodní

Zdroj: tisková oddělení bank

Kdo je na klienty nejvrdší?

Jak jste se mohli přesvědčit, ne všechny banky jsou nám v tak krizové situaci, jakou je ztráta karty, příznivě nakloněny. Vezmeme-li v potaz nejen převzetí zodpovědnosti, ale i cenu za blokaci (stoplistaci) karty a cenu za vydání karty nové, jednoznačně nejpříznivěji se jeví podmínky Citibank. Naopak nejvíce útrap vás po ztrátě (odcizení) vaší karty čeká, pokud jste klientem HVB Bank. Dvě největší banky na našem trhu – Česká spořitelna a ČSOB – sice k podmínkám HVB Bank nemají daleko, zato však nabízejí možnost pojištění, které může hrát roli i v případě, že ztrátu karty nezjistíte včas (jak již bylo řečeno, pojištění se vztahuje i na dobu 24 hodin před nahlášením ztráty karty).

Jaké jsou vaše zkušenosti se ztrátou platební karty? Překvapily vás poplatky, které jste museli následně zaplatit? Myslíte si, že je pojištění proti zenužití karty od ČSOB zajímavým produktem?

