Ztráta karty je stále drahý špás

Česká národní banka žádala po vzoru unie, aby klienti ručili maximálně částkou 4500 korun za škody, které vzniknou do doby nahlášení ztráty. Poté již měly za vše ručit banky.

Finanční domy pod tlakem centrální banky sice klientům podmínky zlepšily, ale odmítly přistoupit na princip omezené odpovědnosti klienta . Podle šéfa Sdružení pro bankovní karty Romana Kotlána se banky obávají, že by lidé mohli takové pohodlí zneužívat.

Za veškeré škody do nahlášení ztráty nadále ručí klienti. Zlepšení podmínek se tak vztahuje pouze na dobu poté, co klient zatelefonuje do banky a nahlásí ztrátu karty. Většina bank se rozhodla převzít rizika od půlnoci dne nahlášení ztráty. Zatím mnohé nechávaly klienta v obavě z možných ztrát i dva dny.

Větší vstřícnost prokázala například Komerční banka, která u elektronických karet chrání klienty hned po nahlášení ztráty, nebo Živnobanka a eBanka, které berou odpovědnost do hodiny po nahlášení.

Opatrné však banky zůstávají nadále u tzv. embossovaných karet s plasticky vyraženým jménem a číslem karty, s nimiž lze platit přes tzv. žehličky. Odborníci soudí, že rozdílný přístup bank v míře odpovědnosti klientů i různé poplatky spojené s kartami se mohou stát součástí konkurenčního boje. To by mohlo banky tlačit k tomu, aby se časem více přibližovaly doporučením centrální banky.

Ztráta karty totiž není "drahá" jen v případě jejího zneužití. Roční poplatky bank za používání srovnatelných typů karet se často liší o stovky korun a náklady klientů v případě blokace i o několik tisíc.

Vysoký poplatek za blokaci přitom často může odrazovat klienta od zavolání do banky, pokud nemá jistotu, že kartu skutečně ztratil. Tímto vysvětluje například Živnobanka, proč si za blokaci nic neúčtuje. "Přispívá to ke zvýšení bezpečnosti systému a včasnému zablokování karty," uvedl mluvčí banky Karel Ježek.

V Česku je vydáno přes pět milionů platebních karet, což v přepočtu na tisíc obyvatel již odpovídá úrovni řady zemí Evropské unie. Ročně musí banky provést více než sto tisíc blokací platebních či kreditních karet kvůli případům ztrát či krádeží.

