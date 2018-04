Ztráta karty potrápí majitele

Po nahlášení by už šly veškeré ztráty na vrub banky. V Česku je vydáno přes pět milionů karet. "Trh na taková pravidla ještě nedozrál," vysvětlil šéf Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán. Škody, které vzniknou do nahlášení ztráty, tedy ponesou nadále klienti v plné míře. Většina bank přebírá rizika až po půlnoci dne nahlášení.

Ztráta platební karty potrápí hlavně majitele



Při ztrátě či krádeži platební karty bude majitel nadále žít v obavě, aby nepřišel o veškeré peníze na účtu. Doporučení České národní banky, aby při ztrátě a zneužití platební karty nesl klient ztráty maximálně do částky 4500 korun, totiž banky odmítly přijmout. "Nejsou na to podmínky, právní úprava ani morálka lidí, kteří karty používají. Trh na takové podmínky zatím nedozrál," soudí šéf Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán.V Česku je vydáno přes pět milionů bankovních karet se značkou Master Card, Maestro a VISA. Neoprávněných transakcí po jejich ztrátě či odcizení jsou desetitisíce ročně a do země pronikají modernější metody zneužívání a padělání. Před časem se u karet ČSOB objevil případ jejich kopírování, při kterém se zloději dostali i k číslu PIN, zřejmě instalací malé kamery u bankomatu.

Přestože si peněžní domy s Českou národní bankou v omezení odpovědnosti klientů "neplácly", částečný efekt v podobě lepšího přístupu bank se dostavil. Banky odmítly převzít škody nad částku 4500 korun, které by vznikly do doby ohlášení ztráty, a veškerá rizika ponechaly na klientovi.

V tomto ohledu doporučení centrální banky zcela ignorují. Jiná situace však je u požadavku, aby po nahlášení škody už klient za nic neručil. Zde se přístup bank liší a může se do budoucna stát i předmětem konkurenčního boje.

Odpovědnost za zneužití platební karty Co doporučuje ČNB a co udělaly banky Banky Do doby nahlášení ručí za všechny ztráty klient. Po nahlášení ztráty mají banky různý přístup. Některé banky přebírají odpovědnost ihned, jiné až od půlnoci. ČNB Do doby nahlášení omezit odpovědnost klienta maximálně do 4500 korun. Po nahlášení by měly nést odpovědnost banky.

pramen: ČNB, Banky

Největší banky pro drobnou klientelu, Česká spořitelna a ČSOB, budou ručit za škody až po půlnoci dne, kdy klient ztrátu nahlásil. V případě spořitelny je novinkou, že po telefonickém hlášení již nebude muset klient jít na pobočku svou blokaci písemně potvrdit. ČSOB písemné potvrzení bude vyžadovat i nadále."Doporučení centrální banky jsme z velké části, kde nám to technologické možnosti dovolovaly, přijali. U omezení odpovědnosti klienta jsme po vyhodnocení všech rizik zůstali u dosavadní praxe," řekla mluvčí spořitelny Klára Gajdušková.

Zatímco spořitelna a ČSOB nedělá v pravidlech rozdíl mezi elektronickými a embossovanými kartami (karta s plasticky vyraženým číslem a jménem klienta použitelná i pro platby přes "žehličky"), jiné banky to rozlišují. "U elektronických karet bereme riziko na sebe hned po nahlášení, u embossovaných po půlnoci," řekl mluvčí GE Capital Bank Jan Hainz.

Komerční banka převezme podle dostupných informací riziko ztrát po nahlášení u všech typů karet, s výjimkou transakcí, u kterých není možné zjistit přesné datum provedení. Obecně pak platí, že je-li při transakci použit PIN, vždy ručí klient.

Banky svůj opatrný přístup obhajují tím, že ani finanční domy v zemích Evropské unie zcela neplní obdobná doporučení. Druhou věcí je strach ze zneužívání pravidel ze strany klientů. "Při limitované odpovědnosti do doby nahlášení by někdo mohl provést několik plateb, pak nahlásit ztrátu a chtít peníze zpět od banky," soudí bankovní expert.

Další problematickou oblastí jsou platby přes tzv. "žehličky", které nejsou v reálném čase. "U těchto transakcí se nezaznamenává přesný čas provedení platby, a to by šlo zneužít," uvedl Milan Zátka se Sdružení pro bankovní karty.