Platební kartu si na dovolené hlídejte. Její ztráta vyjde na tisíce

Peněženka je fuč! A s ní i karta. Co teď? Kontaktujte klientskou linku své banky a ztrátu nahlaste. Zloději zpravidla zkusí kartu použít hned po krádeži, proto jednejte rychle. Banka kartu zablokuje a vydá vám k účtu novou. To trvá zhruba pět dnů, některé banky si berou i dva týdny. Za vydání nové karty platíte většinou poplatek, a to od 100 do 350 korun, někde je tato služba zadarmo. Ovšem jen v České republice.

Postup při ztrátě karty se výrazně komplikuje v zahraničí. Proto se připravte už před cestou. Především si na cestu do zahraničí vezměte karty dvě a každou si uschovejte na jiné místo. Někteří odborníci také doporučují si před cestou upravit, respektive snížit, limity na kartě. „V případě jejího zneužití vás tak útočníci nepřipraví o veškeré peníze na účtu. A pokud navíc rádi nakupujete, předejdete impulzivním a zbytečně drahým nákupům, kterých byste třeba později litovali. Limit si můžete nastavit zvlášť pro hotovostní transakce a transakce na internetu,“ upozorňuje Petr Plocek z UniCredit Bank.

Důležité je uložit si před cestou do mobilního telefonu číslo na klientskou linku banky, samozřejmě včetně mezinárodní předvolby. Tu budete při ztrátě karty kontaktovat. Klientské linky fungují 24 hodin denně. Hrajete o čas. Pokud se vám nepodaří dovolat se do své banky v České republice, navštivte nebo volejte některou z členských bank Visa a MasterCard v zemi, kde se nacházíte. Je také dobré informovat lokální policii.

Držitelům embosovaných platebních karet poskytují asociace Visa nebo MasterCard při ztrátě či odcizení karty v zahraničí pomoc v nouzi, takzvaný Emergency service.

Čísla na Visa a MasterCard Visa: +1 303 967 1096



MasterCard: +1 636 722 7111

„Tato služba klientovi umožní zablokovat kartu, požádat o emergency kartu nebo o jednorázovou finanční hotovost, která klientovi pomůže při zaplacení nejnutnějších nákladů a k úhradě nákladů na návrat domů. Náhradní hotovost nebo kartu má klient k dispozici maximálně do 3 pracovních dnů, podle typu karty a regionu,“ říká Marek Pšeničný z tiskového oddělení České spořitelny.

Za takovou službu ovšem zaplatíte několik tisíc korun. Výhodnější tak je nechat si poslat náhradní kartu přímo od vaší banky, pokud takovou službu nabízí, a to na zahraniční adresu, kterou uvedete. Například do hotelu.

Řešením je také služba Western Union, přes kterou je možné poslat a přijmout peníze po celém světě bez použití bankovních účtů. Transakce trvají pouze několik minut. Někdo z rodiny dojde na pobočku této společnosti v Čechách a pošle vám peníze do místa, kde se zdržujete, nebo na nejbližší možné místo v okolí.

Předejít vysokým platbám za náhradní kartu můžete i pojištěním, které většina bank nabízí. Vyjde na desítky korun.