Ztráta platební karty rozhodně není procházkou růžovým sadem

Každého z nás jistě zasáhla kampaň peněžních ústavů, ve které nás nabádají k využívání novodobých bankovních služeb a v jejich rámci i k používání platebních karet místo toho, abychom nosili hotovost. Většina těchto sloganů se opírá o bezpečnost vyplývající z faktu, že při ztrátě peněženky nepřijdete o své peníze, které byste jinak museli nosit při sobě.

Jenže ztratit platební kartu není až tak bezproblémové, jak si mnozí lidé představují. Kromě psychické újmy vzniklé strachem ze zneužití vaší karty vás čekají i nemalé výdaje, které vám vaše banka naúčtuje. První z poplatků souvisí se zablokováním karty nebo zařazením na tzv. stoplist. Zablokování karty zabrání jejímu zneužití jak pro výběr z bankomatu, tak i pro platbu v obchodě, který je vybaven elektronickým platebním terminálem. Blokace ovšem neochrání kartu před zneužitím v obchodě, kde je využíváno při platbě tzv. imprinteru a karta tedy není elektronicky ověřována. Zde poslouží výše zmiňovaný stoplist, tedy seznam karet se zakázanou platností (ať již z důvodu krádeže, ztráty nebo třeba nesolventnosti klienta). Toho je využíváno pouze u embossovaných karet, protože karty neembossované nelze v obchodě s imprinterem použít. Obecně je blokace karty o mnoho levnější než její zařazení na stoplist.

S blokací se v žádném případě nevyplatí otálet, protože pokud se dostane karta do nepoctivých rukou, může vám z účtu během velice krátké doby zmizet částka až do výše celého vašeho limitu. Proto by každý měl mít telefonní číslo, na kterém se blokace u dané banky provádí, například ve svém mobilním telefonu nebo napsané odděleně od platební karty tak, aby jej zjistil kdykoli v co nejkratší době. V žádném případě také nepište svůj PIN přímo na kartu nebo ho nevkládejte do pouzdra na platební kartu. Tím maximálně zjednodušíte přístup nepoctivce k vaším penězům.

Zablokováním karty se klient automaticky nezbavuje odpovědnosti z transakcí uskutečněných jeho kartou. Banky totiž nepřebírají odpovědnost za zneužití karty okamžitě po blokaci, ale až s určitým odstupem. Majitel karty ručí většinou za škody vzniklé zneužitím karty až do půlnoci od nahlášení ztráty a teprve od půlnoci přebírá odpovědnost banka. Ale i zde se najdou výjimky. Například Citibank přebírá odpovědnost ihned po nahlášení ztráty, naopak Komerční banka u karet VISA a Eurocard/MasterCard (dále jen EC/MC) až po uplynutí osmi pracovních dnů (majitel ručí do částky 5000 Kč). Podmínky se ještě dále mění v závislosti na tom, zda byl při zneužití karty použit PIN kód, kdy bývá spoluúčast klienta vyšší nebo dokonce neomezená. Při týdenním limitu ve výši 50000 Kč se tedy takováto drobnost značně prodraží. Jak draze by vyšla ztráta platební karty právě vás si můžete ověřit v následující tabulce.

Banka a platební karta Zařazení na stoplist nebo blokace karty Obnovení karty Telefon pro zablokování karty Komentář GE Capital Bank Maestro 100 (blokace) 150 02/72771111 EC/MC 2000 150 EC/MC Gold 2000 150 Komerční banka American Express zdarma zdarma 02/22412241 0800/111124 Unikarta EC/MC (tuzemská) 350 zdarma 02/22412230 0800/111124 Inter Card EC/MC 2000 zdarma Česká spořitelna Maestro mezin. 500 300 02/67314495 Je vydána zcela nová karta s novou dobou platnosti. VISA Electron k běžnému účtu 300 300 VISA Classic 3500 650* Československá obchodní banka Modrá Maestro 300 100 02/61354649 Za každý den, kdy je karta uvedena na stoplistu, si banka účtuje dalších 20 Kč (maximálně 400 Kč) EC/MC Standard 2000 100 VISA Classic 2000 100 eBanka Maestro/Cirrus 200 zdarma 0800/124200 U karty Maestro se jedná o blokaci karty, u karet EC/MC o zařazení na stoplist. EC/MC Standard 2000 zdarma EC/MC Gold 2000 zdarma Živnostenská banka VISA Electron 4000 zdarma 0800/122412 Blokace karty je provedena zdarma, poplatek za zařazení na stoplist je za každých 14 dní uveřejnění. Je vydána zcela nová karta s novou dobou platnosti. VISA Classic 4000 900 Raiffeisenbank Maestro 200 400 02/72771111 Při blokaci z titulu ztráty nebo odcizení je vydána nová karta s novou dobou platnosti, při jiném důvodu blokace je poplatek za odblokování 200 Kč. EC/MC Standard 3500 až 5000 900 VISA Classic 3500 až 5000 900 Bank Austria Creditanstalt Maestro Card 1000 100 0800/162946 EC/MC Mass Card 3000 100 VISA Classic 3000 100

*nezpoplatňuje se, pokud jde o první kartu tohoto typu vydanou ke sporožirovému účtu PLUS Pozn.: U nově vydaných karet je nutné k nákladům přičíst ještě roční poplatky za užívání karty.

Ještě hůře dopadnou ti, kteří přijdou o svou platební kartu v zahraničí. Neocitnou se sice daleko od domova zcela bez prostředků, ale za to, že banka poskytne náhradní platební kartu, si nechá velice draze zaplatit. Poplatky se pohybují od 2500 Kč (u České spořitelny) až do 7000 Kč u ČSOB a Raiffeisenbank. Poplatek může být stanoven také podle skutečných nákladů banky, jak je tomu například u Živnostenské banky (maximum je zde 9000 Kč). Svou banku můžete požádat i o vydání náhradní hotovosti, které bývá zpoplatněno částkou jen o málo nižší než vydání náhradní platební karty.

Nejlepší je ale samozřejmě o svou kartu vůbec nepřijít a pokud se tak již stane, mít zajištěnu minimalizaci vzniklých ztrát určitými opatřeními. Těmi mohou být následující drobnosti:



v žádném případě nenosit PIN společně s kartou

nenosit společně s kartou ani občanský průkaz, který může být požadován při větších nákupech

mít stále po ruce telefonní číslo pro zablokování ztracené karty

stanovit rozumně denní nebo týdenní nákupní a výběrový limit karty

pokud nepoužíváte kartu příliš často, je pro vás výhodnější mít kartu neembossovanou, protože postačí jen její zablokování, které je levnější než zařazení na stoplist.

Jaké jsou vaše zkušenosti se ztrátou platební karty? Byli jste spokojeni se službami, které Vám v této souvislosti Vaše banka poskytla? Obáváte se odcizení a následného zneužití Vaší karty?