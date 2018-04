Poradna: Jdu na mateřskou. Musí mi firma držet místo? A jak dlouho?

Existuje nějaká ochranná lhůta, po kterou musí zaměstnavatel ženě na mateřské, případně rodičovské držet místo?

Ano, existuje. Je to doba, během které není možné dát zaměstnankyni výpověď z pracovního poměru.

A jak je ta doba dlouhá?

Pokud se bude žena vracet do práce po skončení mateřské dovolené, tedy po uplynutí 28, respektive 37 týdnů, je zaměstnavatel povinen zařadit ji na původní práci a pracoviště, tedy na stejnou pracovní pozici a místo, které vykonávala před porodem. Například, když má zaměstnankyně v pracovní smlouvě uveden druh práce asistentka a pracovala na pozici asistentky obchodního ředitele, po návratu z mateřské dovolené jí musí být umožněno nastoupit na stejný post a totožné pracoviště.

Co když ale během té doby pracoviště zruší?

Není-li to možné z toho důvodu, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zaměstnavatel zařadí zaměstnankyni podle pracovní smlouvy, tedy v rámci sjednaného druhu práce. Například tedy na pozici asistentky, ale na jiném pracovišti.

Může se hodit Hledáte novou nebo lepší práci? Na jobDNES.cz najdete 17 tisíc pracovních nabídek.

A jak je to po návratu z rodičovské? Tedy třeba po dvou letech.

To je jiná situace. V tomto případě má zaměstnavatel povinnost zařadit ji pouze na práci odpovídající pracovní smlouvě, to znamená na pozici asistentky. Nemusí jí tedy umožnit výkon práce na stejném pracovišti jako před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Ale "rezervovat" místo musí. Jak dlouho?

Po dobu trvání rodičovské dovolené, tedy nejdéle do tří let věku dítěte, musí zaměstnavatel "rezervovat" zaměstnankyni "jen" takové místo, které odpovídá sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy, aby na ně po návratu mohla nastoupit.