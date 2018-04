Jak šetřit a mít našetřeno, když hrozí ztráta zaměstnání

Nejistota zaměstnání je v dnešní době jeden z největších a nejzásadnějších problémů, které ovlivňují rozpočty rodin i jejich plánování do budoucna. Klíčovou roli v tom nehraje pouze dostupnost nového zaměstnání, ale i výše rodinných úspor, tedy finanční rezervy.

„Pokud hrozí ztráta zaměstnání hlavního živitele, cílem by mělo být udržení závazků rodiny takzvaně v chodu. To v praxi znamená platit i za nepříznivé situace to, co je nutné platit. A nepropadnout se například do neřešitelných dluhů,“ říká poradce společnosti Partners Jiří Šrámek, který působí v Moravskoslezském kraji.

Může se hodit Navštivte portál jobDNES.cz a najděte si nové zaměstnání.

Tuto radu prý dává i horníkům z moravskoslezských dolů, kteří se na něj obracejí s žádostí o radu. Ptají se, jak mají reagovat na situaci, ve které jim hrozí ztráta zaměstnání, ale oni musejí vedle běžných výdajů na provoz domácnosti splácet ještě hypotéční nebo spotřebitelské úvěry.

Důležité je najít úspory

Podle finančních poradců je nutné v kritické chvíli, kdy rodině vypadne důležitý příjem, nově si nastavit výši nezbytných, nutných i zbytných výdajů.

Mezi nezbytné výdaje patří náklady na bydlení, zálohy na energie, splátky dluhů, platby daní a jiných poplatků, také pokut, placení alimentů, školné, stravné, hrazení nákladů v předškolních zařízeních nebo třeba pojištění.

„Pak je nutné probrat výdaje. Patří mezi ně náklady na MHD a celkově na dopravu, nákup oblečení a dalšího zboží. Zde bývá často problém trefit se do bodu, kde končí výdaje nutné a začínají výdaje zbytné. Tak jako tak, tyto výdaje se musí snížit. I když to znamená snížení životní úrovně, na kterou byla rodina zvyklá. Jedině tak udrží běžnou spotřebu a hlavně své závazky,“ upřesňuje Jiří Šrámek.

Finanční rezervu lidé často zanedbávají

V kritické chvíli, kdy hlavní živitel rodiny přichází o zaměstnání a hledá si nové, je velmi důležité, aby domácnost měla k dispozici alespoň nějakou finanční rezervu, která ji umožní překonat dobu, než se její finanční příjem znovu stabilizuje. Tu ovšem musí tvořit v čase, kdy jí nějaké peníze zbývají.

Výpočet půjčky online Okamžité nezávazné srovnání nejvýhodnějších půjček.

Po vyplnění formuláře ihned zjistíte, kdo nabízí nejvýhodnější půjčku.

Zjistíte i přesnou splátku půjčky a která finanční instituce Vám půjčí.

„Budování finanční rezervy mnoho českých rodin zanedbává. A faktem také je, že mnoho rodin nemá takový příjem, aby si mohly finanční rezervu tvořit. Teorie přitom říká, že výpočet finanční rezervy se rovná součtu běžného příjmu za měsíce, ve kterých si je člověk většinou schopný najít nové zaměstnání, ale minimálně na tři měsíce,“ vysvětluje poradce.

Výši finanční rezervy tak určuje obor činnosti živitele rodiny, jeho zkušenosti, ale i třeba průměrná mzda v daném sektoru i regionu, kde rodina žije. Stejně tak důležitou roli hraje i výše měsíčních výdajů rodiny. Podle Šrámka až příliš mnoho českých rodin odpovídající finanční rezervu nemá a s penězi hospodaří takzvaně nadoraz.

Je možné počítat s pomocí bank či pojišťoven

Na první pohled by se mohlo zdát, že možnou pomoc při řešení situace, kdy člověk přichází nebo přijde o zaměstnání, může nabízet některý z finančních produktů bank a pojišťoven. Třeba životní pojistka s připojištěním proti riziku ztráty zaměstnání. Ale to není pravda. Riziko ztráty zaměstnání umějí v rámci životního pojištění pojistit jen některé pojišťovny. Je to však poměrně drahé a navíc zafunguje jen v malém počtu případů. Životní pojistka má krýt zdravotní problémy, zejména ty dlouhodobé. Na vše ostatní by měla sloužit právě finanční rezerva.

Jinou pomocí může být pojištění úvěrů proti neschopnosti je splácet. „To je však velmi nákladné řešení, protože toto pojištění náklady na půjčku v závislosti na její výši prodražuje o stovky, ale i desetitisíce korun ročně. Čímž se vracíme znovu na začátek. Pomocnou rukou v momentě hrozící ztráty zaměstnání není nic jiného než finanční rezerva, tedy mít doma našetřeno dostatečné množství peněz, aby s nimi člověk vyšel i bez pravidelné mzdy po dobu alespoň tří měsíců,“ vysvětluje Šrámek.

Úspory na pojistce

V případě ztráty zaměstnání může pomoci změna životního pojištění. Poradce Šrámek právě ostravským horníkům radí, aby si pojistky nechali přepočítat okamžitě, jakmile nadobro opustí brány těžebního revíru.

„Pokud začne horník vykonávat méně rizikovou práci, například ve skladu či obsluhu CNC strojů, měl by si nechat svoji pojistku přepočítat. Po změně smlouvy pak může za stejné krytí platit řádově nižší pojistné, klidně až o 30, 40, ale i 50 procent méně,“ uzavírá Šrámek.

Podle personalistů by kandidáti, kteří přišli o práci, neměli primárně hledat zaměstnání, kde dostanou stejnou mzdu jako na předešlé pozici. Důležité je podle nich nejprve práci vůbec najít a teprve pak přemýšlet o tom, zda si za ní neříci více peněz.