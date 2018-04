Ztrátě místa lze mnohdy předejít

Varování přichází skrytě



Pokud někdo pracuje ve firmě, kde se dají vypozorovat nějaké náznaky problémů (chybí zakázky, posouvají se výplatní termíny, věřitelé si podávají dveře, stávkuje se a je nejvyšší čas vzít osud do svých rukou. V žádném případě není dobré odsouvat řešení na dobu, kdy už bude ležet výpověď na stole. Namlouvání si, že "tato firma určitě nepadne", "mě určitě nepropustí", je ztrátou času. V některých případech může stát za pokus otevřeně se zeptat nadřízeného, jak vypadá situace v podniku a zda se nechystají nějaké organizační změny.



Kdo je připraven, není překvapen



Ideální je si hledat nového zaměstnavatele ještě v době, kdy je potenciální adept na ztrátu zaměstnání v pracovním poměru. Nenechávat nic náhodě a být aktivní při vyhledávání nového uplatnění je jedna z hlavních zásad. Kromě čtení inzerátů v novinách je důležité studovat i nabídky práce na internetu. Tam se také dají nalézt rady personalistů, jak napsat správně životopis, případně ho zanechat v různých databázích. Orientovat se na internetu je dnes nutností. Mnoho firem používá k náboru zaměstnanců pouze toto médium, a samozřejmostí by proto mělo být i vlastnictví e-mailové adresy.

Také je výhodné se zaregistrovat u pracovních agentur. V neposlední řadě není na škodu navštívit i personální oddělení firem, kde se dají získat podrobnější informace o možnostech dostat práci. Každé jednání, jež dotyčný absolvuje, a každý poslaný životopis zvyšují pravděpodobnost získání práce. Proto je nutné zanechávat všude po sobě komunikační stopu (vizitky s adresou, telefonním číslem a e-mailem).Být v evidenci úřadu práce je pro některé lidí traumatizující záležitost. I za této situace se však nabízí mnoho příležitostí, jak se rozvinout žádoucím směrem a něco pro nalezení nové práce udělat. Místo sebelítosti je třeba se podívat na celou věc pozitivně a chápat ji jako novou zkušenost a příležitost. Nejčastější důvody, proč vidí většina nezaměstnaných svoji situaci nepříznivě, je vysoký věk, malá praxe, nedostatečné vzdělání, neznalost práce na počítači a cizích řečí. Bohužel většina z nich na odstranění těchto nedostatků nezačala a nezačne nikdy pracovat. Přitom čas strávený v evidenci pracovního úřadu se dá využít ke změně profese (rekvalifikace) i k návštěvám různých odborných kurzů (počítače, jazyky). Jejich nabídku lze nalézt na příslušných webových stránkách nebo se lze informovat na poradenských centrech. Základem je realisticky zhodnotit, jakým směrem se vydat.Doby, kdy stačilo vychodit školu či se vyučit řemeslu, jsou nenávratně pryč. Takové vzdělání dnes už do důchodu nikomu nevystačí. Všude ve světě vládne obrovská konkurence nejen mezi podnikajícími subjekty, ale i na trhu práce. Je zcela běžné změnit několikrát za život i svoji profesi a přizpůsobit se požadavkům trhu. Lidé všech profesí jsou zvyklí si neustále různými formami doplňovat vzdělání. A to po celý aktivní pracovní život. Jedině tímto způsobem lze ztrátě zaměstnání v mnoha případech předejít, případně čas strávený v evidenci úřadu práce zredukovat na minimum. Celoživotní vzdělávání by měla být zásada číslo jedna pro všechny. Koneckonců excelovat v jakémkoli oboru, zejména v ovládání počítačů či ve znalostech cizích řečí otevírá brány na pracovní trhy po celém světě.