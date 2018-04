Ztratil jsem práci. Co mám dělat?

Kdo má práci, za niž dostane výdělek zhruba ve výši takzvané podpory, raději se spokojí s touto berličkou od státu. Apráci nijak usilovně nehledá. Co si však mají počít ti, kteří chtějí chodit pravidelně do zaměstnání a pobírat odpovídající plat? Nejdůležitější po ztrátě zaměstnání je zůstat aktivní. "Je dobré hledat práci systematicky, studovat, navštěvovat kurzy, rekvalifikace, ale také se setkávat dále se svými přáteli a věnovat se svým koníčkům. Hlavně se neuzavřít doma a nepropadat beznaději," říká konzultantka Alena Sehnalová. Práci se vyplatí hledat vícero způsoby. Zaevidovat se na úřadu práce neznamená, že se člověk zároveň nemůže zaregistrovat v personální agentuře, sledovat inzeráty v tisku, na internetu, požádat o pomoc známé. Zkrátka aktivně se starat o své budoucí místo sám.



Úřad práce a jeho pomoc při hledání místa



Před návštěvou úřadu práce by měl mít propuštěný zaměstnanec představu o zaměstnání, které by chtěl dělat. Pokud jeho požadavek neodpovídá poptávce zaměstnavatelů v daném regionu, má možnost využít rekvalifikace. Tu za určitých

Míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích

(údaje v procentech, stav k říjnu 2003) Ústecký......................................................17,3

Praha...........................................................4,0

Středočeský.................................................7,9

Liberecký......................................................9,1

Pardubický....................................................9,0

Karlovarský.................................................10,3

Královéhradecký...........................................7,6

Moravskoslezský.........................................15,9

Plzeňský.......................................................7,3

Olomoucký..................................................12,1

Jihočeský kraj...............................................6,9

Vysočina.......................................................8,3

Jihomoravský..............................................11,4

Zlínský........................................................10,2

Vývoj nezaměstnanosti v posledních deseti letech

(průměrné údaje v procentech ke konci roku, v roce 2003 k říjnu) 1993 ......................................3,52

1995 ......................................2,93

1997 ......................................5,23

1999 ......................................9,37

2001 ......................................8,90

2003 ......................................9,90

podmínek hradí úřad práce. "Výběr rekvalifikací připravujeme na základě požadavků firem. Tak se snažíme vyjít vstříc poptávce a lidi jim na danou profesi připravit," říká Marie Straková z odboru poradenství Úřadu práce v Lounech. Již během rekvalifikace nebo bezprostředně po ní existuje možnost s budoucím zaměstnavatelem uzavřít dohodu o přijetí a získat písemný příslib pracovního uplatnění v nově získané profesi. Pokud se chce uchazeč rekvalifikovat na profesi, po níž není poptávka, může si ji zaplatit z vlastních prostředků u některé ze vzdělávacích agentur. "Úřad práce v takovém případě pouze zajistí kontakt na agenturu a servis spojený s přihlášením," podotýká Straková. Při každém úřadu práce fungují informační a poradenská střediska (IPS), kde shromažďují všechny údaje týkající se hledání práce. Kromě jiného poskytují pro uchazeče bezplatně psychologické poradenství, organizují kluby práce - jobkluby a další formy skupinového poradenství pro nezaměstnané. Radí těm, kteří se rozhodli soukromě podnikat.Kontakty na personální agentury lze nalézt na internetu či v telefonním seznamu. Každý by měl při jejich výběru ale zvážit, zda navštívíagenturu, která údaje posílá více zaměstnavatelům, nebo materiály zasílá pouze jednomu, jenž má vážný zájem o kandidáta na konkrétní pozici. V personální agentuře zájemce o místo vyplní nejprve registrační formulář a pak dotazník se svými požadavky. Jakmile se objeví poptávka po takovém uchazeči, agentura mu to oznámí. Pokud je však takzvaně němá, to znamená, že uchazeči ani do měsíce neoznámí, co se děje s jeho nabídkou, je lepší se obrátit na další. Na druhou stranu nikomu neublíží, když se svým telefonátem agentuře připomene. Stává se, že některé z nich požadují od zájemců o místo poplatky. "Seriózní agentura nic takového nedělá. Je placená svými klienty a firmami, které si u ní služby objednávají," říká personální konzultantka Jana Lamačová. Podobně jako na úřadu práce také u odborníků v personálních agenturách lze nalézt radu, kam by se měl nezaměstnaný při hledání místa nasměrovat.Pracovníci, kteří byli propuštěni z důvodu reorganizace firmy nebo zrušení jejich místa, mohou využít poradenského servisu, takzvaného outplacementu. Pokud to tedy jejich zaměstnavatelumožní."Podle mých zkušeností outplacement v České republice využívají spíše velké společnosti, a hlavně firmy se zahraniční účastí, které tuto službu znají ze země svého původu," říká Klára Lichá, konzultantka z divize kariérových služeb Lee Hecht Harrison společnosti Adecco. Podle jejích slov odcházející zaměstnanci, kteří se rozhodnou outplacement využít, se věnují hledání práce pod odborným vedením konzultanta intenzivněji a efektivněji. "Podle našich zkušeností většina z nich najde novou práci do tří měsíců," tvrdí. Outplacement učí, jak si sám nalézt práci, pomůže ohodnotit své dovednosti a využívat různých metod hledání práce.* Platný občanský průkaz s trvalým bydlištěm v místě, které spadá do obvodu daného úřadu práce.* Originál potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) z posledního zaměstnání. Pokud občan nemůže doložit potvrzením zaměstnavatele, že jeho pracovní poměr skončil, prokazuje ukončení zaměstnání čestným prohlášením.* Občané se změněnou pracovní schopností: rozhodnutí o přiznání změněné pracovní schopnosti.* Občané, kteří naposledy vykonávali samostatnou výdělečnou činnost: potvrzení z příslušné správy sociálního zabezpečení, že nejsou vedeni v evidenci osob samostatně výdělečně činných.* Absolventi: doklad o ukončení studia.* Ženy, které přicházejí do evidence po mateřské dovolené a dosud nebyly zaměstnány nebo zaměstnání skončilo před více než třemi lety, předloží rodný list dítěte.* Muži, kteří přicházejí do evidence po základní (náhradní) vojenské službě, civilní službě, dodají doklad o jejím skončení.