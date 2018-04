Ztratili jste peněženku, jednejte ihned

Jestliže zjistíte, že jste přišli o peněženku, ve které byla platební karta, pak okamžitě kontaktuje svou banku a kartu zablokujte. Předejdete tak jejímu případnému zneužití. Banky mají pro tento případ zřízeny speciální telefonní linky, které fungují 24 hodin denně. Bankéř na ltelefonu platební kartu téměř okamžitě zablokuje a že dojde k případným finančním ztrátám, je po blokaci jen málo pravděpodobné.

Platební kartu ihned zablokujte

Budete-li o blokaci karty muset požádat ze zahraničí, můžete kontaktovat nejen svou banku, ale i asociaci, která platební kartu vydala (komunikace probíhá v anglickém jazyce). Ta následně uvědomí vydavatelskou banku. Rozhodně se vám vyplatí mít příslušné telefonní číslo mimo peněženku, například v mobilním telefonu. Nemusíte jej v případě potřeby složitě shánět přes telefonní informační linky.

Banka Telefon pro blokaci karet Poplatek za blokaci / stoplistaci karty elektronická embosovaná BAWAG Bank + 420 272 771 111 100 Kč 1 000 Kč Citibank + 420 233 062 222 zdarma zdarma ČSOB + 420 495 800 111 200 Kč 2 000 Kč Česká spořitelna + 420 267 201 889 200 Kč 500 Kč eBanka + 420 222 115 200 200 Kč 1 900 Kč GE Money Bank + 420 272 771 111 100 Kč 2 000 Kč HVB Bank + 420 224 221 017 100 Kč 1 500 Kč Komerční banka + 420 222 412 230 150 Kč 2 000 Kč Poštovní spořitelna + 420 495 800 121 200 Kč 2 000 Kč Raiffeisenbank + 420 272 771 111 200 Kč 2 000 Kč Volksbank + 420 272 771 111 500 Kč 2 000 Kč Živnostenská banka + 420 224 232 423 zdarma zdarma Asociace VISA + 1 410 5819 994 x x + 1 410 5813 836 Asociace MasterCard + 1 636 7227 111

Zdroj: banky

Pokud jste majitelem embosované platební karty, je situace se „zneplatněním“ karty poněkud složitější. Karty s reliéfním písmem je totiž nutné i tzv. dát na stoplist, jehož platnost je celosvětová. Zařadit na něj ztracenou kartu však chvíli trvá, a tak se může stát, že banka přebere odpovědnost za transakce provedené na platební kartě až od půlnoci následující po nahlášení stoplistace karty. Riziko, které nesete do té doby, se týká zejména transakcí, které by zloděj karty mohl provést na tzv. imprinteru.

Po té, co nahlásíte ztrátu platební karty, se připravte na to, že vám bude bankou naúčtován poplatek za poskytnutou službu v řádu několika stokorun. Jestliže jste majitelem některé z prestižnějších platebních karet (American Express, VISA Gold), čekají vás poplatky v řádu tisíců. V ceně blokace je zpravidla započítáno i vydání nové karty, ale i tak to není příjemné finanční vydání. Počítejte i s tím, že novou kartu vám banka vydá asi do týdne od nahlášení a podání žádosti o kartu novou. Tuto žádost však podáte většinou jen na pobočce banky.

Jestliže máte platební kartu pro případ ztráty či krádeže pojištěnou, pak vám nebezpečí nepříjemných výdajů při zneužití karty nehrozí. Roční cena pojištění se pohybuje od 200 do 1 300 korun a pojistné krytí odpovídá výši pojistky, kterou platíte. Kartu můžete mít pojištěnou na různé limity (např. do 30 nebo 50 tisíc korun), které nemusejí pokrýt jen peněžní ztrátu, ale i ztrátu klíčů nebo osobních dokladů. Pojištění se může vztahovat i na určité časové období.

Například Česká spořitelna nabízí pojištění, které se vztahuje na transakce provedené v období začínající 72 hodin před okamžikem, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení karty bance. Výjimkou z pojištění jsou transakce, které byly provedené s použitím PINu. Ty naprostá většina bank nepojišťuje.

Za novými doklady se naběháte

Při ztrátě nebo zcizení vašich dokladů (OP, pas, řidičský průkaz) se obraťte na Policii ČR nebo příslušný obecní úřad. Vydají vám potvrzení o občanském průkazu a také doklady uvedou do databáze neplatných průkazů, aby nebylo možné je zneužít. Kontrolu, že je váš doklad totožnosti veden jako neplatný, lze provést na internetových stránkách Ministerstva vnitra (odkaz naleznete ZDE.) Připadá vám to zbytečné? Věřte, že nikoli, zneužít váš doklad k podání žádosti o půjčku nebo jako doklad peo ručení k úvěru rádo využije mnoho nepoctivců. Rozhodně toto potvrzení budete potřebovat, až budete žádat o nový průkaz.

S žádostí o vydání nového občanského průkazu se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností vašeho trvalého pobytu, nebo na kterýkoliv obecní úřad s příslušnou působností či matriční úřad. Vyhotovený OP si budete moci převzít tamtéž, nebo jinde, podle toho, jaký úřad uvedete do žádosti o vydání.

Za vydání nového OP zaplatíte správní poplatek 100 korun. Vydán vám bude do 30 dnů od předložení všech požadovaných dokladů. Na úřadě musíte předložit i fotografii ve formátu 35 mm x 45 mm, vyplněnou a podepsanou žádost o vydání OP, potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu), doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list), rodný list. Navštívit úřad tedy budete muset nejméně 2krát.

Obdobný postup vás čeká i v případě řidičského průkazu. Ztratíte-li jej, vydání nového řidičského průkazu zařídíte na odboru dopravy i s dočasným potvrzením, na základě kterého budete moci řídit vozidlo na území ČR. Opět budete potřebovat 1 foto a zaplatíte poplatek 50 Kč. Datum platnosti potvrzení se vypisuje na dobu nejdéle do 30 dnů, po kterých je vám vydán nový průkaz.

Kontaktovat musíte i pojišťovnu

Pokud jste měli ve ztracené peněžence i kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny, máte povinnost ztrátu této instituci nahlásit a požádat o vydání nové karty. Každá pojišťovna má svá pravidla pro vydání nové karty. Podmínky je možno získat na internetových stránkách pojišťovny nebo na její kontaktní telefonní lince a samozřejmě i přímo na pobočce. Nový doklad vám bude vydán do 30 dnů.

Jaké máte zkušenosti se ztrátou peněženky, dokladů a platební karty vy? Napište nám své názory.