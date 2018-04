Ztratili jste platební kartu? Připravte se na potíže

Na dovolenou se těšíme pro klid a pohodu, kterou přinese. Někdy se nám však chvilka nepozornosti, jež bývá s pohodou spojena, může krutě vymstít. Mezi věcmi, na které bychom měli být obzvláště opatrní, nesmí chybět i platební karta.

Ta nám může pobyt v cizině zjednodušit a ulehčit, ale také značně zkomplikovat, pokud ji ztratíme, nebo nám ji někdo ukradne. Čas určený k odpočinku a znovuobnovení sil se pak promění v kupu nepříjemného vyřizování a napjatého čekání na rezervní finanční prostředky. O minimalizaci ztrát rozhoduje čas. Pokud jste zjistili, že u sebe skutečně platební kartu nemáte, jednejte co nejrychleji! Banky se shodují na postupu: okamžitě nám zavolejte a kartu zablokujte!

NENECHTE SI UJÍT Turistické vybavení: koupit, nebo vypůjčit?

Děti jedou na vodácký tábor, rodina se chystá na pár dní vyrazit pod stan. Jeden batoh se najde v každé domácnosti, ale čtyři? To asi ne. Kolik stojí vypůjčení?

Hledejte práci na internetu

S nabídkou pracovních míst se na internetu roztrhl pytel a kdo hledá jinde, není dostatečně „in“. Proč hledat práci zrovna na internetu?



Kempy: staré zvyky trvají

Redaktoři MF DNES navštívili v polovině června 12 z dvaceti nejoblíbenějších českých tábořišť. S jakým výsledkem?

J ak se dostat k penězům v zahraničí

Jak postupovat dál, záleží na vaší konkrétní situaci. Pokud potřebujete získat finanční prostředky, máte několik možností, jak se k nim dostat. Můžete například banku požádat o vydání hotovosti, nebo si nechat přímo v zahraničí vydat náhradní platební kartu. Také v tomto případě si sáhneme dost hluboko do peněženky. Mezi poplatky, které si banky za ztrátu platební karty naúčtují, jsou nemalé rozdíly. Abyste se mohli své bance lépe podívat „na zoubek,“ připravili jsme pro vás následující srovnání:

Ztráta platební karty neznamená komplikaci jen v podobě zdlouhavého vyřizování, ale pořádně zatíží i vaši peněženku. Jednoznačně nejvíce se svým klientům snaží v tomto ohledu situaci ulehčit Citibank, která si za blokaci a vydání nové platební karty neúčtuje nic. Naopak nejvíce si od svých klientů nechá zaplatit Volksbank, a to až 10 000 Kč.

kam volat v případě ztráty platební karty odkdy přebírá zodpovědnost banka kolik zaplatím bance za blokaci (stoplistaci u embos. karet) kdy dostanu novou kartu CITI CitiPhone +420 233062222 u embos. karty ihned, u elek. hodinu po nahlášení zdarma do týdne (exp. do druhého dne) ČS +420267201889, +420800207207 od půlnoci příslušného dne elek. karta 200 Kč, embos. 500 Kč (lze doručit do zahraničí - 2 500 Kč) 2 - 3 dny, (u Gold a Business jeden den) ČSOB +420495800111 od půlnoci příslušného dne (banka nepřebírá zodpovědnost za PINové transakce) elek. karta 200 Kč, embos. 2000 Kč (lze zaslat náhr. pl. kartu do zahraničí do 2 dnů) do 10 dnů eBanka infolinka +420800124100 u elek. karty hodinu po nahlášení, u embos. od půlnoci elek. karty 200 Kč, embos. 1900 Kč 7 - 10 dní (lze zaslat náhrad. kartu do zahraničí do 48 hod., až 9500 Kč) Ge Capital Bank zákaznický servis +420224443636, lze dohodnout emergency card* u elek. ihned, embos. od půlnoci elek. karta 100 Kč, embos. 2000 Kč vydání platební karty do zahraničí do 2 dnů HVB Bank klientská Hotline +420224221017; možnost nouzové hotov. do 1000 USD od půlnoci příslušného dne **; vydání pl. karty do zahraničí až 3000 Kč do 48 hodin KB MasterCard, Visa +420222412230, American Express +42022412241, možnost nouzové hotovosti do 3000 USD, emerg. card* ihned po nahlášení, (pokud je prokazatelný čas transakce), jinak od půlnoci elek. karta 350 Kč, embos. 2000 Kč, American Express zdarma plnohodnotná do týdne, (náhradní do 2 dnů) Raiffeisen- bank debet. karty +420272771111, kred. karty +420800900000, lze vydat náhradní hotovost od nahlášení na uvedená čísla ihned, jinak od půlnoci, (banka nepřebírá zodpovědnost u PINových tran.) elek. karta 200 Kč, embos. 2000 Kč, kred. zdarma do týdne (možnost exp. vydání) Volksbank +420221969927 od půlnoci příslušného dne elek. 500 Kč, embos. 1000 Kč, spoluúčast až do 10 000 Kč, Diners Club zdarma do 2 týdnů (exp. do 72 hod.) Živnobanka +420800122412, lze vydat náhradní hotovost až do 5000 USD od půlnoci příslušného dne zdarma Visa Gold a Business do 1 dne, Classic do 3 dnů (zaslání nové karty do zahraničí až 9500 Kč)

Zdroj: banky

Poznámky: *emergency card – vydání náhradní platební karty, která má omezenou platnost, nelze s ní provádět PINové operace (například výběr z bankomatu), ** tuto hodnotu banka neuvedla

Se stavem bankovnictví nejsme spokojeni! Proč? Čtěte ZDE .

Neméně důležitá je i doba, od které banky přebírají zodpovědnost za váš účet. Nejvýhodnější pro vás samozřejmě je, pokud ji banka převezme okamžitě (například Citibank – u embosovaných karet, GE Capital Bank a eBanka - u elektronických karet, Raiffeisenbank – pokud ztrátu nahlásíte na klientskou hotlinku, nebo Komerční banka). Ostatní banky přebírají zodpovědnost od půlnoci dne, kdy byla nahlášena ztráta.

N edejte zlodějům šanci!

Abychom se všem těmto zbytečným peripetiím vyhnuli, stačí dodržovat jednu univerzální radu: být co nejvíce opatrný! Banky obecně doporučují dodržovat následující pravidla.

T ipy, jak se vyhnout zlodějům:

1. před odjezdem si nastavte na své kartě limit pro výběr z bankomatů a platby u obchodníků v přiměřené výši,

2. často (nejlépe několikrát denně) kontrolujte, zda máte svoji platební kartu u sebe, doporučuje se také nosit ji odděleně od dokladů,

3. v žádném případě si PIN nepiště na svoji platební kartu, anebo do mobilního telefonu,

4. některé hotely nabízejí pro uschování cenností (tedy i platební karty) bezpečností sejfy, rozhodně stojí za to této možnosti využít

5. při platbách v obchodě nebo restauraci nespouštějte platební kartu z očí, personál by také s vaší platební kartou neměl odcházet nikam do zázemí,

6. zkontrolujte si, zda vám po provedené platbě byla vrácena skutečně vaše platební karta.

Jak se starat o platební kartu radí společnost Diners Club - její rady si můžete přečíst ZDE.

Proč čeští klienti nejčastěji mění banku? Čtěte ZDE

Pokud tyto zásady budete dodržovat, mělo by být riziko ztráty, či zneužití vaší platební karty minimální. Ale i tak je lépe mít pro všechny případy zapsané telefonní číslo, kde je možné provést blokaci, popřípadě získat náhradní finanční prostředky.

Ztratili jste někdy v zahraničí platební kartu? Jak jste situaci řešili? Pomohla vám vaše banka? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

reklama