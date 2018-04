Ztrátu práce doma netajte

Smrt někoho blízkého, rozvod, ztráta práce, tak vypadá žebříček nejvíce stresových událostí v rodině. Nezaměstnanost, zvýšené nároky na zaměstnance i obavy z výpovědi, to vše se nedotýká jen těch, kdo pracují, ale i jejich rodin. Ještě není v Česku běžné, že firmy zajistí propuštěným outplacement - tedy pomoc v podobě psychologického poradenství pro dobu, kdy se o propuštění dozvědí, a podpory při hledání nového místa. Všechna zátěž tedy leží na blízkém okolí nezaměstnaných.

Žádné výčitky ani lži

Zejména úspěšní lidé, kteří vždy odváděli ty nejlepší výkony a ani na chvilku je nenapadlo, že by mohli práci ztratit, se obvykle cítí velmi frustrovaní. Obtížněji výpověď ponesou i ti, kdo dlouho pracovali na jednom místě, a také živitelé rodin, u nichž se může stát i to, že před svými blízkými budou nějakou chvíli předstírat, že práci mají. Podle Ivana Skalíka, který se věnuje rozvoji osobnosti jak v psychoterapeutické praxi, tak ve firmách, to ale ničemu nepomůže.

Naopak: rodina by měla nezaměstnaného maximálně podržet. Nikoliv ale chlácholením, že šéf musel být blázen, když vašeho partnera propustil. Horší jsou pak už jen výčitky na stranu toho druhého, že musí být naprosto neschopný, když ho propustili. Sebevědomí lidí beztak ztrátou práce natolik utrpí, že mohou upadnout do depresí, vyhýbat se svým známým a přátelům a pocítit beznaděj. A to k rychlejšímu nalezení nového místa nevede.

"Především je třeba v rodině komunikovat. Sednout si a vzájemně si říci, jak společně budete situaci řešit, kde bude váš partner hledat novou práci, přicházet s návrhy, co by mohl dělat a jaké jsou před ním možnosti. Je třeba mluvit pozitivně a toho druhého maximálně podpořit. Třeba říct, že jste zvládli už spoustu situací a že zvládnete i tuhle," radí psycholog Ivan Skalík.

Zkuste to vzít s nadhledem

"Pro každého je ale čas, který potřebuje, aby se smířil se ztrátou práce, jiný. Někomu stačí týden, někomu to trvá déle. Každopádně čím dříve tuto změnu přijmete, tím dříve budete schopni na ni reagovat a najít si práci novou," vysvětluje psycholog. Úspěšní budete tehdy, pokud si dokážete i v tak frustrující situaci udržet nadhled a jistou dávku optimismu. "Je nutné vytvářet si pozitivní představu o budoucnosti. Lidé, kteří věří, že najdou práci rychle, skutečně nové zaměstnání najdou dříve než ostatní,“ poznamenává.

Co ublíží?

vé tvrzení dokládá Ivan Skalík na zkušenostech z assessment center, při nichž se vybírají kandidáti na nejvyšší pozice. "Je poznat, který z kandidátů zoufale potřebuje práci a kdo si umí udržet nadhled," vysvětluje. I proto je podle něj při ztrátě práce důležitá prevence - mít našetřené peníze ve výši tří až čtyř mezd a ochota všech členů rodiny se uskromnit a snížit náklady.

Lidé, kteří přijdou o práci, by se měli udržet v aktivitě. Nejen hledat práci, ale věnovat se svým zájmům, které jim dělají radost, a sportu. "Pokud dosud vše obětovali jen práci, zkuste si s nimi promluvit o tom, jak teď vyplní svůj čas," doporučuje psychoterapeut Ivan Skalík. Rodina by neměla dovolit, aby její člen, který ztratil práci, třeba celý den seděl u televize. Vážně totiž hrozí, že pak už o nalezení nového místa ztratí zájem a stane se dlouhodobě nezaměstnaným.

"Ten, kdo nechodí do práce, by měl převzít odpovědnost za domácnost a děti. Není nic špatného na tom, že práci si bude v první fázi hledat třeba i partnerka, která sice byla zatím s dětmi doma, ale má šanci najít zaměstnání mnohem snáz,“ doporučuje psychoterapeut.

Pokud se však už stalo, že nezaměstnaný partner anebo partnerka hledání práce vzdali, je podle Ivana Skalíka nutné přimět je k aktivitě. "Dejte jim úkoly, co během dne budou dělat, a připravte pro ně celodenní program," radí. "Pokud to odmítnou, uvažoval bych o dalších cestách, jak je motivovat, a požádal bych o pomoc okolí, přátele, známé,“ říká psychoterapeut. Jestliže není vůle něco změnit, je dobré vyhledat rady odborníků, řada poraden v takovýchto situacích poskytne pomoc bezplatně.