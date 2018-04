Ztráty na akciových trzích stáhly fondy do mínusu

Hned úvodní seance v USA jakoby chtěla naznačit, jak bude vypadat obchodování v průběhu celého týdne a indexy zaznamenaly největší propad od letošního ledna. Také v úterý se akcie vydaly směrem dolů, strašák v podobě zvyšování úrokových sazeb neustále působí. Díky dobré druhé polovině dne však byly nakonec ztráty mírné.

Úvod středeční seance naopak vypadal na to, že by se konečně situace mohla začít měnit k lepšímu, oznámení FEDu o očekávaném zpomalení růstu ekonomiky v druhé polovině roku však optimisty zchladilo a akcie poslalo do mínusu. Pokles pokračoval také ve čtvrtek, který byl mimochodem jedním z nejaktivnějších dnů za poslední roky. Po největších výprodejích za poslední dva roky se však trhy dočkaly mírného zklidnění a i díky poklesu ceny ropy si indexy připsaly mírný růst. Páteční mírný pokles pak už jen dokonal celkovou týdenní zkázu.

Začátek pondělí byl na BCPP díky povolebnímu vývoji podle očekávání katastrofální, v průběhu dne se však nakonec investoři umoudřili a ztráty svými nákupy zmírnili. V průběhu dalších dnů se však ztráty, především díky vývoji na zahraničních burzách, dále prohlubovaly. Týdenní ztráta hlavního burzovního indexu Pražské burzy PX tak nakonec činí hrozivých 10,01 %.

Největší ztráty přes deset procent si připsaly akcie společností Unipetrol (-13,7 %), ČEZ (-13,3 %), Komerční banka (-12,9 %) a Zentiva (-11,3 %). Nejlíp dopadl Philips Morris, který zaznamenal ztrátu „jen“ 1,9 %.

Domácí podílové fondy se po překvapujících výsledcích z předešlého týdne opět propadly hluboko do mínusu. Nejvíce na to opět doplatily akciové fondy a dynamické smíšené a fondy fondů. Jak již to bývá poslední dobou zvykem, pokud jde o výkonnost nesmí chybět akciový ISČS Sporotrend, jenž si připsal největší týdenní propad (-7,21 %) a za měsíc tak již ztrácí bezmála 22 %.

Výrazný propad zaznamenaly také smíšený IKS Balancovaný (-4,80 %) a fond investující do akciových fondů, IKS Fond fondů (-4,11 %).

Fond s největší ztrátou z předešlého týdne, J&T Opportunity CZK tentokrát všem konkurentům ukázal záda a pro změnu se stal nejvýnosnějším fondem z týden (+0,77 %).

Obchodování podle AFAMu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČSOB Realitní Mix 0,35% ISČS Sporotrend -7,21% AKRO nových ekonomik -1,05% ČPI Rop. a energ. průmyslu -3,54% ČPI Farm a biotech. -1,35% IKS Světových indexů -3,43% Dluhopisové ČPI Korpor. dluhopisů 0,01% ČSOB dluhopis. příležitostí -0,44% AIG stredoeurópsky -0,01% ISČS Trendbond -0,36% ISČS Sporobond -0,02% IKS Plus bondový -0,30% Fondy fondů IKS MAX 6 0,00% IKS Fond fondů -4,11% ISČS Opatrný Mix -0,03% ISČS Global Stocks -2,98% IKS Fénix Konzervativní -0,20% ISČS Dynamický Mix -2,33% Peněžního trhu ČSOB Výnosový 0,03% ČPI Penežního trhu -0,02% ISČS Sporoinvest 0,03% Pioneer-Sporokonto -0,01% IKS Peněžní trh 0,02% Smíšené J&T Opportunity 0,77% IKS Balancovaný -4,80% J&T Perspektiva 0,15% Pioneer Dynamický -2,96% ČSOB bytových družstev 0,02% ČPI Smíšený -1,74% Čisté prodeje mil. Kč MAX 6 47,4 ISČS Sporoinvest -79,2 ISČS Sporotrend 38,9 IKS Peněžní trh -69,1 ČSOB nadační 30,0 ISČS Sporobond -67,8

Zdroj: AFAM

Také čisté prodeje domácích fondů společností sdružených v Asociaci fondů a asset managementu (AFAM) skončily po dlouhé době v mínusu (-46,9 mil. Kč). Vzhledem k výkonnosti a zvykům investorů prodávat fondy, když se to vůbec nehodí se ani není čemu divit. V čele prodejů tento týden skončil zajištěný IKS Max 6 (+47,4 mil. Kč). Největší odliv prostředků si opět připsaly peněžní a dluhopisové fondy, na čele s již tradičními zástupci ISČS Sporoinvest (-79,2 mil. Kč) a IKS Peněžní trh (-69,1mil. Kč).

V mínusu skončily také čisté prodeje fondů společnosti KBC/ČSOB (-351,5 Mil. Kč), což je však zásluha zajištěného fondu ČSOB Reverzní Click 1, který byl splatný 31.5.2006 a vyplatil svým podílníkům přes půl miliardy korun (-509,3 mil. Kč). Ostatní zajištěné fondy se těší neustálé přízni investorů.