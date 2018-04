Ztráty z karet se mají omezit

Dopad ztrát z případného zneužití by měl po vzoru pravidel v Evropské unii omezit zákon o platebním styku, který se projednává v poslanecké sněmovně.

V Česku by omezující limit podle zákona nastavila Česká národní banka vyhlášením vzorových obchodních podmínek. Stejně jako v unii, by však ani předpis ČNB nebyl pro banky závazný. "I když je to v unii nezávazné, konkurence nutí banky, aby se tím řídily," uvedla Žlebková.

V tuzemsku zatím banky vydaly přes čtyři miliony platebních karet. Roční obrat na nich se pohybuje v řádu desítek až stovek miliard korun. Obchodní podmínky bank pro řešení situací, kdy klient přijde o kartu, se ovšem dost podstatně liší.

Jakmile klient ohlásí ztrátu karty a požádá o její blokaci, platí v ČSOB, ještě následujících 24 hodin platí z vlastní kapsy ztráty, které vzniknou zneužitím karty. "To se týká všech typů karet bez rozdílu," uvedl Pavel Hejzlar z tiskového oddělení ČSOB.

V České spořitelně odpovídá klient za ztráty do půlnoci dne, kdy ohlásil blokaci. Za následující ztráty odpovídá do výše tří tisíc korun. V Komerční bance je spoluúčast klienta od blokace pět tisíc korun po dobu osmi dní.

V některých bankách je navíc nutné telefonickou blokaci následně podpořit písemnou žádostí o odstavení karty. Například v GE Capital bank přebírá banka odpovědnost za ztráty právě až po doručení této písemné žádosti. "Například u karet EuroCard MasterCard však klient ručí za ztráty do konce následujícího dne po doručení žádosti," uvedl Jan Janík z tiskového oddělení GE Capital Bank.

Bankovní asociace a Sdružení pro bankovní karty se snaží vyjednat mírnější znění zákona. "Určitá doporučení by se měla přijmout až se vstupem do unie. Nevidíme důvod, proč by to mělo být dříve," soudí šéf karetního sdružení Milan Zátka. Podle něj ani všechny členské státy unie nepostupují jednotně podle doporučení.

Případné dopady jsou spekulace o tom, co bude ve vzorových podmínkách. Fakt ale je, že tlak ze strany Evropské unie je silný," dodal Zátka.

Další jednání s bankami o vzorových podmínkách potvrdila i Žlebková. Když se jimi nebudou chtít banky řídit, budou muset uvést, v čem se liší. "Klient pak uvidí, která banka mu nabízí lepší podmínky," dodala Žlebková.