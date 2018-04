Zůstat u původní pojišťovny, nebo ji vyměnit?

Je dobré připomenout, že povinné ručení musí mít každé vozidlo na tuzemských silnicích - ať už jde třeba o malé autíčko, obytný přívěs, traktor nebo velký tahač. Majitel auta tím vlastně pořizuje ochranu někomu jinému, komu způsobí svým vozem škodu. Na co se zaměřit při výběru pojišťovny?



Jen sazby by rozhodovat neměly

Pokud si prohlédnete sazby povinného ručení jednotlivých finančních ústavů, zjistíte, že jsou velké rozdíly nejen mezi nimi, ale i pro stejný typ auta také v rámci jedné pojišťovny. Hlavní roli přitom hraje vedle sazební politiky těchto institucí také to, jak velké bonusy a malusy přiznávají a zda rozlišují řidiče podle místa, kde s autem jezdí. Všechny pojišťovny přiznávají maximálně 25procentní bonus, pouze Triglav přizná i 35 procent. Vyplatí se porovnat také systém malusů - ten se mezi pojišťovnami liší.

Pokud jste řidičem v malém městě a chcete ušetřit, vyplatí se uvažovat o přechodu k pojišťovně, která vás díky tomu zvýhodní, což je Allianz nebo ČSOB. Ta zvolila 35 regionů, kde se bourá málo a pojištění je zde nejlevnější. Pozor však na to, že na druhou stranu Allianz sazby zvedla, takže ani zvýhodnění v podobě slevy za místo bydliště nebude možná znamenat oproti jiné pojišťovně žádnou úsporu.



Z ajímejte se o limity pojistného plnění

A

Jedním z důležitých kritérií, podle kterých by měl člověk vybírat, jsou limity pojistného plnění. Ty určují, jakou maximální částku vyplatí pojišťovna v případě nehody poškozeným. V souladu s normami Evropské unie musí být minimální hranice 18 milionů korun pro škody na majetku a 35 milionů korun pro škody na zdraví. Všechny pojišťovny až na Triglav nabízejí více variant pojištění, které se liší právě výší limitů. Na běžné havárie stačí i základní limity, řidiči, kteří cestují často a riziko havárie je u nich vyšší, by měli uvažovat o vyšších limitech. Třeba v případě havárie v zahraničí nemusí základní limity na pokrytí škod stačit a pojišťovna pak může od motoristy vyžadovat dlužnou částku. Důležitá je i finanční stabilita a renomé pojišťovny. Dobrá pojišťovna je schopna pojistnou událost rychle zdokumentovat a vyrovnat se s poškozeným.

Při hledání vhodné pojišťovny by zájemce neměl zapomenout ani na rozsah asistenčních služeb. Roli hraje i to, zda jsou zahrnuty v ceně za povinné ručení, nebo je nutné za ně připlácet a hlavně to, zda se týkají pojištěného nebo poškozeného. Jde o výjezd opraváře na místo nehody, odtahu a úschovy nepojízdného vozidla, právní pomoci, nákladů na nouzové ubytování či využití služeb tlumočníka při potížích v zahraničí. Kromě uvedených služeb je dobré vědět, zda pojišťovna poskytne slevu na havarijní pojištění, nabídne za sníženou cenu například úrazové pojištění spolujezdců, sedadel, připojištění skel, či zavazadel ve vozidle.