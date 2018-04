Zůstatek na účtu v bankomatu zjistíte u KB za 2,50. Jiné banky nechtějí nic

Pokud by se držitel platební karty Komerční banky vypravil pro informaci o zůstatku k bankomatu jiného peněžního ústavu, pak mu banka srazí dokonce 10 korun.

"Snažíme se klienty motivovat k využívání moderních služeb přímého bankovnictví a k elektronické komunikaci. Pro jednoduché operace je to pro obě strany efektivnější," vysvětluje Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky. "Klient má i jiné možnosti, jak si stav svého účtu zjistit. Do používání této služby prostřednictvím bankomatu ho banka nijak nenutí," doplnila Klucová.

V současnosti dotaz na stav vlastního konta v bankomatu poplatkem zatěžují pouze dvě tuzemské banky, a to Česká spořitelna a ČSOB. Nastavené ceny však obě inkasují výhradně v případě, že jejich klienti využijí služeb bankomatu jiné banky. V České spořitelně tak zaplatíte za informaci o stavu konta 20 korun (pouze u platebních karet VISA), ČSOB si za totéž řekne o 9 korun.

Zpoplatnění dotazu na zůstatek na účtu v bankomatu Komerční banka zavedla jako jednu z řady změn, které banky zavádějí většinou od začátku listopadu. Ke změně ceníků je nutí i nový zákon o platebním styku. - čtěte Zákonem zrušené poplatky banky přelévají do poštovného a užívání karet

kde si ověříte stav svého účtu - na výpisu z účtu

- pomocí internetového bankovnictví

- pomocí telefonického a GSM bankovnictví

- prostřednictvím informační SMS

- informačními e-maily

- dotazem v bankomatu

- na pobočce přímým dotazem

Banky doporučují kontrolovat účet přes internet

Nejsnazším a finančně i časově nejméně náročným způsobem, jak si k účtu zajistit přístup téměř kdykoliv a odkudkoliv, je zřídit a využívat služby tzv. přímého bankovnictví. Všechny finanční domy své klienty o výhodnosti internetového, telefonického či GSM bankovnictví přesvědčují denně, zejména cenovou politikou.

A tak není divu, že právě tyto služby poskytují informace o účtu bezplatně. V internetbankingu je váš přehled o transakcích poskytován zdarma a poplatek za službu samotnou obvykle zahrnuje cena za celé balíčkové konto. Podobně funguje i telefonické bankovnictví. Jen je třeba vždy navíc připočítat cenu hovorného.

Operátor linky vás prakticky kdykoliv ochotně seznámí jak s transakcemi na účtu, tak třeba jen s disponibilním zůstatkem. Podobně na tom budete i v případě, že se na totéž zeptáte pracovníka v bance. To je sice také zdarma, ovšem do svých výdajů musíte započítat cestu do pobočky i čas strávený čekáním. Navíc je třeba se "trefit" do pokladních hodin příslušné pobočky.

Bezplatně jsou poskytovány i zůstatkové zprávy zasílané bankami v podobě e-mailů. Stačí si jen o tento způsob informování ve své bance požádat.

Banka Poplatek za informační SMS

(v korunách) Poplatek za dotaz na stav účtu v bankomatu (v korunách) - vlastní / jiná banka Citibank - * 0 Česká spořitelna 1,50 0 / 20 ČSOB 1 0 / 9 GE Money Bank 2,50 0 Komerční banka 2,50 0 ** LBBW - 0 mBank - 0 Poštovní spořítelna 3 0 Raiffeisenbank - 0 UniCredit Bank 1,90 0 Volksbank 0 0 Zdroj: banky

Pozn.: * 39 korun měsíčně od 1.11.2009; ** 2,50 / 10 korun od 1.2.2010

Zdarma výpisy nakonec budou, ovšem jen elektronické

Ještě před pár týdny se v bankách rozhodovalo, jakým způsobem vyhoví ustanovením nového zákona o platebním styku. Dnes už ale máme jasno. Zdarma budou k dispozici měsíční výpisy z účtu, ovšem pouze v elektronické podobě.

Ten, kdo bude chtít výpis papírový, bude si muset, ostatně jako dnes, připlatit. Pokud totiž nezaplatí přímo za jeho tisk, připlatí si za odeslání. Nicméně i zde platí, že banky zpravidla zahrnují do ceny za celý balíček služeb i výpisy včetně jejich předání.

Informační SMS u většiny bank zaplatíte

Jednou z možností, jak si pohodlně ohlídat vlastní finance, jsou i informační SMS. Banky je zpravidla nabízejí jako doplněk k internetovému bankovnictví a rozesílají podle předem nastavených kritérií automaticky. Ovšem za tento komfort už ale u většiny z nich zaplatíte.

V České spořitelně je to například 1,50, v ČSOB zaplatíte jednu korunu, v Komerční bance 2,50, v Poštovní spořitelně 3 koruny či v UniCredit Bank 1,90 koruny. Některé banky ale nabízejí klientovi možnost těmto poplatkům se buď vyhnout zcela nebo alespoň zčásti.

Kupříkladu poslední zmíněná UniCredit Bank má u každého balíčkového účtu určitý počet informačních SMS "zdarma", tedy v ceně. Česká spořitelna nabízí u Osobního účtu nastavit si, jako jeden z parametrů účtu i informační SMS zdarma.