Pustila se do netradičního podnikání a nápad jí začíná vycházet

Se svým podnikatelským plánem se přihlásila do soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy roku a skončila druhá v regionálním kole. To je úspěch, konkurence je v těchto soutěžích velká. „Přihlásila jsem se proto, abych nasbírala zkušenosti a získala zpětnou vazbu od poroty na můj projekt,“ říká mladá žena.

Co vám účast v soutěži přinesla?

Spoustu cenných informací, zkušeností s prezentací před odbornou porotou, mnoho kontaktů, hodně energie do další práce a pomoc od pořadatelů. Těžké pro mě bylo vytvoření smysluplného podnikatelského plánu, který je součástí přihlášky. Pracovala jsem na něm dva týdny téměř neustále.

Také prezentace před porotou nebyla nejlehčí. Ačkoliv jsem si myslela, že o svém projektu dokážu mluvit souvisle více než patnáct minut, velmi brzy mi došla slova. Velmi cenná je zpětná vazba, kterou vám porota i další účastníci dají. Z toho pak můžete vycházet v dalším plánování.

Jak jste se psí fyzioterapii vlastně naučila?

Používám Dornovu metodu pro zvířata, což je terapie, jejíž pomocí se vychýlené klouby a obratle bezpečně vrátí do své původní polohy. Mojí učitelkou byla lektorka Andrea Dunová. Učím se stále, absolvuji další semináře, kurzy, abych mohla své portfolio služeb rozšiřovat. Na podzim nastupuji k tříletému studiu homeopatie.

Otevíráte vlastní provozovnu, zájem lidí o vaše služby roste.

V Bohumíně u Příbrami se otevírá psí centrum, kde budu působit trvale se svými službami. Tam za mnou mohou klienti zajet. Jinak dojíždím k zákazníkům přímo domů. Zájem roste, působím v Praze, Středočeském a Karlovarském kraji. A věřím, že s rozšiřováním portfolia služeb zájem bude dál stoupat. Šikovný terapeut má velkou klientelu a čekací doby na ošetření i několik týdnů až měsíců.

Jak to zvládáte, když ještě vedle toho pracujete jako recepční v hotelu?

Zatím to jde, ale pokud se počet zákazníků rozšíří, budu se věnovat pouze podnikání. Nakonec z mého nápadu vznikl rozsáhlý projekt, který má za cíl poskytovat služby pro psy, ale i jejich majitele, a to v oblasti fyzioterapie, homeopatie, reflexní terapie, kinesiotapingu. Radím také s krmením, chystám vlastní e-shop s doplňky výživy a aromaterapeutickými produkty.

Díky stálému zaměstnání nejste odkázaná jen na příjem z fyzioterapie.

Přesně tak. Začátky podnikání tak zvládám z vlastních zdrojů. Příjem z podnikatelské činnosti je v podstatě použitý na zaplacení kurzů, seminářů a podobně.

Jak jste tvořila ceny?

Tak, aby byly přijatelné pro zákazníky se vše tří regionů, kde je samozřejmě rozdílná životní úroveň, a také podle konkurence. Hodina ošetření psa vyjde na 650 korun.

Jak se na vaše netradiční podnikání dívá rodina?

Rodiče mě podporují, jsou rádi, že jsem se po letech studia veterinářství vrátila zpátky ke zvířatům. Vystudovala jsem totiž střední odbornou školu veterinární a zemědělskou a pak jsem pokračovala ve studiu na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Tu jsem ale nedostudovala, tehdy jsem chtěla dělat něco jiného. Pracovala jsem například i v bezpečnostních službách, jako pracovník převozu hotovosti.

Vaše firma se jmenuje Belgian Fox. To proto, že kromě dvou psů chováte i lišku?

Je to takové spojení. Mám dva psy plemene belgický ovčák a oni tak trochu vypadají jako velká liška. Navíc mám v logu siluetu belgičáka, vlastnoručně jsem si ho kreslila právě podle mého psa. A shodou okolností se ke mně vloni dostal lišák, o kterého jsem se starala přes půl roku. Momentálně jsem si pořídila vlastní lišku, se kterou do budoucna budu pořádat charitativní akce pro útulky. Také s ní plánuji vzdělávací program pro děti ve školkách a školách.

Vzpomenete si na svůj první případ?

První klientka se mi ozvala sama, na podzim loňského roku, protože našla na Facebooku informace o fyzioterapii psů. Do praxe jsem skočila rovnou k nesnadnému případu Siria, který byl po autonehodě téměř ochrnutý na zadní nohu. Je to můj oblíbený pacient, kterému se věnuji půl roku a velká změna je znát.

Jak o sobě, o své službě, dáváte vědět, jakou formu reklamy jste zvolila?

Rozhodla jsem se zatím pro reklamu na Facebooku směřovanou na mou stránku o fyzioterapii psů a momentálně hledám možnosti v rámci PPC reklamy.

Osvědčilo se mi osobní doporučení od klientů, kteří o mojí službě řekli dál a také osobní oslovení potencionálního zákazníka. Neváhám na ulici oslovit cizího člověka se psem, který má nějaký problém. Už jsem tak „postižená“, že na každého psa, kterého potkám, pohlížím jako na adepta pro Dornovu metodu.

Kde se vidíte za rok?

Mým cílem je vytvoření komplexního servisu pro zlepšení zdraví psů a jejich majitelů. Do roka bych chtěla otevřít provozovnu v Aši a oslovit klientelu i v pohraničních oblastech Německa. Hodlám se věnovat také kinesiotapingu a lymfotapingu. Jedná se laicky řečeno o lepení bavlněných, elastických pásků na postižené oblasti, což pozitivně ovlivňuje muskuloskeletární systém i lymfatický systém.