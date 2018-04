Zvažte půjčku ze stavebního spoření

Požádali jsme spořitelny, aby spočítaly, jak by na tom byl muž z našeho modelového příkladu, kdyby chtěl pořízení bytu financovat prostřednictvím jejich úvěru.

vzorový příklad Svobodný muž, 32 let, o hypotéku žádá sám, žádné jiné závazky nemá (kromě 500 korun měsíčně na penzijní připojištění). - čistý příjem 33 000 korun - žádá o půjčku 900 000 korun,na koupi bytu, jehož odhadní cena činí 1,5 milionu korun - splácet by chtěl 10 let, fixovat na 5 let Na koupi bytu potřebuje milion a půl, v hotovosti má 600 000 korun. Požádá o překlenovací úvěr, aby mohl byt zaplatit. Splácet bude stejně jako v případě hypotéky 10 let.

Kolik si vlastně půjčit?

Spoření může sjednat dvěma způsoby. Buď si půjčí zbylých 900 000 korun a přidá vlastní hotovost. Nebo hned vloží na účet 600 000 korun a požádá o úvěr na celý jeden a půl milionu korun. Vložená částka odpovídá 40 procentům cílové částky, má tedy velkou naději, že brzy po povinných dvou letech dosáhne na přidělený méně úročený úvěr.

Například u Buřinky by se mu překlenovací úvěr změnil na řádný po 2,2 roku, procentní sazba klesne z 5,15 na 4,75. Pokud by si půjčil 900 00 korun, na řádný úvěr dosáhne až po více než pěti letech.



Ačkoli první možnost vypadá lákavěji (a poradci spořitelen ji více doporučují, protože za vyšší cílovou částku dostanou vyšší provizi), při výpočtech se ukázalo, že poplatky za založení smlouvy dělají tolik, že ve výsledku je výhodnější půjčit si jen 900 tisíc. Například u Modré pyramidy zaplatí klient za 10 let přes 100 tisíc méně než kdyby na smlouvu vložil vlastních 600 tisíc korun a půjčil si celý 1,5 milionu korun, a u Raiffeisen stavební spořitelny o 63 tisíc korun méně.

S hypotékou srovnatelné stavební spoření

Měsíční splátky jsou velmi podobné hypotéce, pohybují se kolem 10 tisíc korun. V celkovém součtu nákladů však hraje roli i státní podpora stavebního spoření, kterou klient dostává až do chvíle, kdy začne splácet řádný úvěr.

závěr mf dnes Stavební spoření se vyplatí, ale jen když je dobře nastavené. Vysoký vlastní vklad na počátku překlenovacího úvěru splácení paradoxně prodraží.

Klady a zápory

Stavební spoření

+ garantovaná úroková sazba

+ možnost mimořádných splátek bez sankcí

+ lze použít na družstevní bydlení

+ půjčka bez zajištění nemovitostí (až do 700 000 korun)

+ půjčka bez ručitele (až do 500 000 korun)

+ státní podpora až 3 000 korun ročně

+ možnost si zaplacené úroky do 300 000 korun za rok odečíst z daňového základu

+ nižší poplatky za vedení účtu, cca 300 korun ročně

+ řádný úvěr bez poplatku

- pomalejší vyřizování úvěru

- poplatek za uzavření smlouvy většinou 1 % z cílové částky



Hypotéka

+ vyřízení do 14 dní i dříve

+ ze financovat koupi družstevního bytu do osobního vlastnictví bez zajištění

+ možnost dlouhodobého splácení, až 40 let

+ možnost odkladu splátek

+ možnost přerušení splácení

+ možnost si zaplacené úroky do 300 000 korun za rok odečíst z daňového základu

- garance úrokové sazby jen po dobu fixace

- nelze bez sankcí vkládat mimořádné splátky mimo fixaci

- vyšší poplatky za vedení účtu, od 150 korun měsíčně

- téměř vždy banka vyžaduje i běžný účet

- vždy je nutné zajištění nemovitostí

- není možné si půjčit méně než 200 000 korun

- poplatek za zpracování do 1 % z úvěru





Kolik zaplatíte za stavební spoření

Úvěr 1 500 000 korun (vlastní vklad 600 000 korun na počátku smlouvy) Spořitelna Úrok v %* Měsíční splátka* Poplatky Za 10 let zaplatí** Buřinka 5,15 / 4,75 10 000 / 10 000 33 000 1 226 400 Liška 4,40 / 3,70 5 500 / 11 260 17 900 1 182 500 Modrá pyramida 5,64 / 5 10 050 / 7 050 / 11 250 25 500 1 224 300 Raiffeisen 4,9 / 4,9 6 130 / 11 160 23 080 1 225 020 Wüstenrot – / 3,7 9 750 / 10 500 17 500 1 236 000 Wüstenrot – / 3,7 9 750 / 10 500 17 500 1 236 000 Pozn.: Údaje jsou bez znaleckého odhadu zastavené nemovitosti. * za překlenovací úvěr/řádný úvěr, ** včetně státní podpory a všech poplatků Zdroj: Stavební spořitelny.

Úvěr 900 000 korun (vlastních 600 000 kč se do stavebního spoření vůbec nezahrne) Spořitelna Úrok v %* Měsíční splátka* Poplatky Za 10 let zaplatí** Buřinka 5,15 / 4,75 9 850 / 9 850 21 000 1 187 700 Liška 4,65 / 4,80 9 688 / 9 500 11 900 1 149 254 Modrá pyramida 4,74 / 5 9 555 / 9 000 23 500 1 121 800 Raiffeisen 4,9 / 4,9 9 630 / 9 630 21 080 1 161 932 Wüstenrot Spořitelna výpočet nedodala. Pozn.: Údaje jsou bez znaleckého odhadu zastavené nemovitosti. * za překlenovací úvěr/řádný úvěr, ** včetně státní podpory a všech poplatků Zdroj: Stavební spořitelny.

Úroky u úvěrů ze stavebního spoření

Zatímco hypotéku získáte ihned, řádný úvěr ze stavebního spoření nejdříve po dvou letech. Navíc ještě musíte splnit podmínku takzvaného hodnotícího čísla. Za dva roky dosáhnete na úvěr jen v případě, že hned v okamžiku uzavírání smlouvy vložíte na účet požadovaných 30 až 40 procent cílové částky. Když budete spořit pravidelně, na úvěr si počkáte i o další tři roky déle.

Úrokové sazby úvěrů Spořitelna Tarif* Min. úspory pro úvěr Roční sazba úvěru Roční poplatek** Liška Invest 40 % 4,80 % 290 Kč Perspektiv 35 % 4,80 % 290 Kč Aktiv 38 % 3,70 % 290 Kč Buřinka 40 % 4,75 % 300 Kč Modrá pyramida Kredit 40 % 3 až 5 % 300 Kč Raiffeisen S 041 40 % 4,90 % 308 Kč S 042 40 % 3,50 % 308 Kč Wüstenrot úvěr 30 % 3,70 % 250 Kč spoření 30 % 4,90 % 250 Kč Pozn.: Platí pro řádné úvěry, ne pro úvěry překlenovací, * určuje se při uzavírání smlouvy, volíte mezi spořící a úvěrovou variantou – úvěr má nižší úrok při spoření i při půjčce, ** za vedení účtu Zdroj: Stavební spořitelny.

Půjčit si však můžete i dřív

Chcete­-li si půjčit dříve, než splníte podmínky hodnotícího čísla, můžete si vzít takzvaný překlenovací úvěr, některé spořitelny ho nazývají meziúvěr. Svými parametry odpovídá více hypotéce, peníze můžete čerpat prakticky hned poté, co smlouvu podepíšete.



Úrok bude přibližně o procento vyšší než u řádného úvěru. Je možné si vybrat úročení s fixací, například 3 roky, nebo neměnné po celou dobu splácení překlenovacího úvěru, tedy do té doby, než splníte naspořená procenta a hodnotící číslo k poskytnutí řádného úvěru. Výše úroku z řádného úvěru se pak už nebude měnit.

Poplatky: za řádný přidělený úvěr se neplatí nic, za překlenovací obvykle jedno procento z cílové částky.

S jakými novinkami přišly spořitelny

Liška

Hypotéka od Lišky – kromě stavebního spoření a spotřebitelského úvěru nabízí spořitelna i klasickou hypotéku od Hypoteční banky se splatností až 40 let až na 100 % zástavní hodnoty nemovitosti a také variantu bez dokladování příjmů.

Uzavře-­li nový klient do 30. června smlouvu o stavebním spoření se standardními podmínkami na cílovou částku minimálně 300 tisíc a do 30. září vloží na tuto novou smlouvu částku 30 tisíc, připíší mu 3 000 korun.

Termím zpracování žádosti o překlenovací úvěr je do konce dubna zdarma.

Buřinka

Do 31. 5. 2009 připíše dětem narozeným v letošním roce a seniorům narozeným v roce 1949 a dříve k nové smlouvě na účet finanční prémii až 1 500 korun.

Raiffeisen

Do 30. 6. 2009 nabízí:

Karta Více domova, se kterou klienti mohou uplatnit slevy na nákup značkových stavebních materiálů od partnerů RSTS.

Nízká hyposplátka (úrok 3,5 %), překlenovací úvěr bez čekání a bez úhrady za uzavření smlouvy o úvěru pro smlouvy po šesti letech od uzavření spoření.

Modrá pyramida

Do konce května nabízí sníženou úrokovou sazbu Hypoúvěru a Hypoúvěru Garant o 0,3 %. Snížení platí pro klienty, kteří si zároveň založí Modré konto nebo Modré konto Plus – ti, co tak neučiní, mohou počítat se snížením o 0,2 %.

Ke všem úvěrům, i k těm poskytnutým dříve, nabízí výhodné Rizikové životní pojištění Pyramida, které kryje všechna základní rizika: úmrtí, ztrátu soběstačnosti a ztrátu zaměstnání.

Rychloúvěr pro stávající klienty s vyřízením do 24 hodin. Spořitelna spustila takzvaný úvěrový supermarket a na www.bydleninasklade.cz si mohou zájemci vybrat vše, co potřebují k modernizaci či renovaci bydlení.

Wüstenrot