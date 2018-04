Zveřejnění výdělků může pomoci spravedlivému hodnocení, ukazuje průzkum

Připadá vám to jako nová móda vytvořená hyperaktivními pracovníky oddělení lidských zdrojů? Kdepak. Zdá se , že poměrně dost lidí po této míře „otevřenosti“ firem touží. Alespoň to tvrdí nejnovější průzkum agentury Stem/Mark, který proběhl v červnu letošního roku na 283 zaměstnancích firem ve věku 15 až 59 let.

Ochotnější jsou vysokoškoláci a státní zaměstnanci

Pro zveřejnění výdělku bylo 57 procent respondentů, proti 43 procent. Informace o výši mzdy či platu jsou většinou ochotni sdílet lidé vysokoškolsky vzdělaní a státní zaměstnanci.

Za výhody takové otevřenosti považují skutečnost, že by mohla přispět ke spravedlivějšímu odměňování. Významným motivem je také možnost porovnávat se s ostatními. Tu rovněž ocenili hlavně vysokoškoláci a lidé s osobním příjmem nad 20 tisíc korun.

Třetina účastníků průzkumu, kteří se vyjádřili proti zveřejňování, má za to, že do jejich soukromých záležitostí nikomu nic není. Zbytek odpůrců mzdové transparentnosti se obává, že by vyvolávala napětí ve firmě.

Největší výdělky jsou stále v hlavním městě

Nejnovější statistiky týkající se mezd uvádějí, že nadále nejvíce vydělávají lidé zaměstnaní v Praze, a to v průměru 31 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy portálu Platy.cz, kde si svůj plat anonymně porovnalo přes 100 tisíc lidí.

Průměrné mzdy Praha: 31 000 Kč

Brno–město: 25 100 Kč

Plzeň–město: 23 800 Kč

Liberec: 22 900 Kč

Pardubice: 22 500 Kč

Ostrava: 22 300 Kč

Hradec Králové:

22 300 Kč

22 300 Kč České Budějovice:

22 000 Kč

22 000 Kč Jihlava: 22 000 Kč

Olomouc: 21 800 Kč

Zlín: 21 600 Kč

Ústí nad Labem:

21 000 Kč Zdroj: Platy.cz

Průměr ve druhém Brně se nachází o zhruba šest tisíc korun níže, na třetím místě se usadila Plzeň. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí podle Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 793 korun na 24 806 korun. Reálně, tedy po odečtení inflace, mzda vzrostla o 3,1 procenta.

Výdělky v Praze jsou sice nominálně nejvyšší, nicméně je tomu tak díky započtení velkého množství pozic ve vrcholovém managementu. V případě běžných pozic zůstávají velmi podobné výdělkům v Brně. Ostrava se propadla možná i kvůli vysoké nezaměstnanosti.

Někdy část platu může nahradit některý z benefitů, ať už jde o využívání služebního auta, mobilu, počítače i pro soukromé účely nebo příspěvek na penzijní připojištění. Ve srovnání tří největších měst si nejvíce benefitů mohou užívat pracující v Praze. Více než jinde tam platí zaměstnavatelé nápoje na pracovišti (Praha 29 procent, Brno 23, Ostrava 20 procent), zaměstnanci také častěji mohou využít mobil pro soukromé volání. Naopak pružná pracovní doba a firemní akce jsou oblíbenější na jihu Moravy.