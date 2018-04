Zvládnout práci na počítači se lze naučit v kurzech

Vzkaz od úřadů práce zní jasně. "Převážná část zaměstnavatelů požaduje od uchazečů o zaměstnání znalosti a dovednosti ve využívání výpočetní techniky," potvrdila Miloslava Mertová z chomutovského úřadu práce.



Výkresy na papíře? Nikoli, jen na PC



Mýlil by se přitom ten, kdo by si myslel, že stále zůstává dost profesí, které počítačovou gramotnost nijak nevyžadují. "Základní zvládnutí počítače je skoro standardní požadavek, nemít ji je velká nevýhoda i u jednodušších povolání," řekl i David Kafka z Úřadu práce v Hradci Králové.

S počítačem to totiž podle Mertové musí umět i třeba operátor na výrobní lince, který má jinak základní vzdělání, či třeba dělník. Investoři, kteří budují průmyslové zóny a nabízejí nová pracovní místa, totiž nezřídka považují podobné dovednosti za jakési základní penzum. Výkresy a technická dokumentace totiž už často nebývají na papíře, ale právě jen v počítačích.



Kurzy někdy zaplatí úřad



Kurzy, kde se lidé mohou naučit základy práce na počítači, nebývají nejlevnější, mohou stát jeden až dva tisíce korun za den školení, délka činí většinou jeden až pět dní intenzivní celodenní výuky nebo může jít o dlouhodobější kurz, kdy se lidé školí jen třeba hodinu dvě denně. Naštěstí pro lidi, kteří nemají práci a počítačová gramotnost jim chybí, některé kurzy proplácejí úřady práce. "Pokud usoudíme, že jej člověk skutečně potřebuje a bez něj práci nesežene, zaplatíme jej. Ale musí to být u firmy, s níž máme smlouvu," uvedla Věra Prokopová z Úřadu práce hlavního města Prahy.

Lidé si zároveň mohou tyto kurzy zaplatit sami. Úřady přitom organizují kurzy různé úrovně. "Od základních kurzů až po správce sítí a webmastery. Zároveň úřad práce poskytuje poradenské služby při výběru kurzu jak uchazečům o zaměstnání, tak i zájemcům z řad občanů, kteří nejsou v evidenci úřadu," doplnila Miloslava Mertová z chomutovského úřadu.



Maximálně ve dvanácti



Jak vlastně může počítačový kurz vypadat? "My pořádáme intenzivní kurzy, od devíti od rána do čtyř odpoledne, některé trvají jeden den, jiné třeba tři dny," pospal Jan Dvořák z firmy Gopas, která tyto kurzy pořádá. Lidé, kteří si kurz vybírají, by se měli zajímat nejen o cenu, protože levný kurz ­ třeba celodenní školení za 600 korun ­ může znamenat, že se bude dělit několik účastníků o jeden počítač. Dobré kurzy se poznají i podle toho, že se jich účastní deset, maximálně dvanáct lidí najednou.

Lektoři sami by měli mít jak školení v oblasti počítačů, tak by měli být vzděláni i pokud jde o umění učit. Ne každý počítačový fanda totiž dokáže své dovednosti předat dále.