Zvolit stavební spoření, nebo hypotéku?

Aby bylo možné provést vyhodnocení a porovnání, je vhodné stanovit průměr nabízených sazeb a poplatků na celém trhu. V opačném případě mohou být výsledky velmi zkreslující a zavádějící.

Protože nejde o konkrétního klienta, nezohledňovali jsme do výpočtů daňový efekt z odpočtu úroků od základu daně. Jestliže není znám konkrétní klient, nelze zohlednit do výpočtů daňový efekt z odpočtů úroků od základu daně. Je třeba připomenout, že ten se promítá do celkových nákladů výrazným způsobem.

V ýhody a nevýhody hypoték a úvěrů ze stavebního spoření

Hypotéky:

+ širší nabídka úrokových sazeb

+ dlouhodobá splatnost

+ možnost volby doby neměnných úroků

+ zaplacené úroky lze odečíst z daní

+ dlouhodobá splatnost + možnost volby doby neměnných úroků + zaplacené úroky lze odečíst z daní - vyšší poplatky za vedení účtu i přidělení úvěru

- při předčasném splacení úvěru sankce

Stavební spoření:

+ dlouhodobá fixace úrokových sazeb

+ nižší poplatky

+ možnost kdykoliv splatit část nebo celý úvěr bez sankce

+ možnost získat úvěr bez zajištění nebo pouze s ručitelem

+ zaplacené úroky lze odečíst z daní

+ nižší poplatky + možnost kdykoliv splatit část nebo celý úvěr bez sankce + možnost získat úvěr bez zajištění nebo pouze s ručitelem + zaplacené úroky lze odečíst z daní - kratší doba splatnosti úvěru

- nemožnost přejít bez ztráty státní podpory během spoření do jiné spořitelny

K olik bude stát hypotéka a úvěr ze stavebního spoření na 500 000 korun?

Hypoteční úvěr: úroková sazba 5,30% doba fixace 5 let doba splatnosti 10 let poplatek za vedení účtu 150 Kč měsíčně poplatek za vyřízení 1 procento z částky 5 000 Kč splátka měsíčně 5 380 Kč splátky za 10 let 646 000 Kč poplatky za vedení účtu celkem 18 000 Kč zaplaceno celkem 669 000 Kč

Stavební spoření: úrok z vkladů 2% úrok z překlenovacího úvěru 5% úrok z řádného úvěru 4,80% splatnost 10 let poplatek za vedení účtu 30 Kč měsíčně poplatek za uzavření smlouvy 1,5 procenta z částky 7 500 Kč splátky překlenovacího úvěru + dospořování 5260 Kč doba splácení překl. úvěru 61 měsíců splátka řádného úvěru 5 340 Kč doba splácení řádného úvěru 59 měsíců poplatky za vedení účtu celkem 3 600 Kč splátky celkem 649 000 Kč

Poznámka: u stavebního spoření jde o smlouvu se státní podporou, takže se náklady ještě sníží o 3000 korun, dodatečně vyplacené státní podpory, ani u hypotéky, ani u stavebního spoření nejsou zohledněny daňové úspory

Zdroj: poradce Radek Khýr