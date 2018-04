Zvolit živnost, či obchodní společnost?

Živnostník neboli osoba samostatně výdělečně činná podniká na vlastní jméno. „Zahájil jsem podnikání jako živnostník. Bylo to jednodušší,“ říká podnikatel Tomáš z Prahy. „Později jsem teprve firmu přeměnil na společnost s ručením omezeným. Kdybych měl podnikatelské problémy, ručím za ně majetkem firmy, ale ne domem, ve kterém s rodinou žiji a je mým majetkem.“ K zahájení činnosti podnikateli stačí jen živnostenský list či koncesní listina.

K vydání živnostenského listu je potřeba:

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) za 50 korun

- doklad o zaplacení správního poplatku - 1000 korun za živnostenský list či 2000 korun za koncesi

- doklady prokazující odbornou způsobilost

- doklady o vlastnickém či jiném právu k prostorám podnikání, pokud nejde o místo bydliště

Kdo již podnikal, tak navíc i:

- doklad, že nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním pojištění, tzv. bezdlužnost, pro tento účel ho získáte zdarma

N ěkdy je podmínkou praxe...

Právo provozovat živnost vzniká v některých případech již dnem ohlášení na živnostenském úřadě; jde o živnosti ohlašovací. Nejjednodušší je situace u– začínající podnikatel musí splňovat pouze všeobecné podmínky, tedy věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Patří sem živnosti, jejichž provozováním by podnikatel neměl mít moc možností způsobit druhým škody – obchodníci, krejčí, zahradníci, ale třeba i astrologové a osobnostní poradci.

Předpokladem k vystavení živnostenského listu může být i vyučení, středoškolské vzdělání v oboru či alespoň tříletá praxe; jde o živnosti řemeslné. Takovou živnost má třeba řezník, zlatník, kosmetička nebo kominík.

Třetí skupinou jsou vázané živnosti. U těch se předpokládá, že podnikatel získá průkaz způsobilosti pro příslušnou činnost – podmínkou je přesně určené vzdělání a opět praxe. Konkrétními příklady mohou být například průvodcovská činnost, vedení účetnictví či masérské služby.

... jindy povolení od státu

Druhou formou živnosti jsou živnosti koncesované; v tomto případě vznikne právo provozovat živnost až ve chvíli, kdy podnikateli udělí souhlas stát, a to jen tehdy, když splní odborné předpoklady. Například ten, kdo chce provozovat veřejné

dražby, musí mít vysokoškolské vzdělání a rok praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a pět let praxe. Koncesi potřebuje třeba ten, kdo chce provozovat lékárnu, taxislužbu nebo se rozhodne být soukromým detektivem.

Společnost: volba pro podnikatele s vysokými zisky

Obchodní společnost pravděpodobně založí ti, kdo očekávají vysoké příjmy, a jejich podnikání je tedy spojeno s vyšším rizikem. Častou volbou pro malé a střední podnikání je založení společnosti s ručením omezeným. Být jejím společníkem má i jiné výhody, třeba to, že za své podnikání neručíte celým osobním majetkem včetně zlatého prstenu po babičce, ale jen tím, co je v majetku společnosti. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a teprve tehdy může začít podnikat.

Co je třeba pro založení a vznik společnosti s ručením omezeným:

- výpis z trestního rejstříku pro budoucího jednatele

- odpovědný zástupce splňující podmínky pro živnosti, které společnost hodlá vykonávat

- čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem budoucího jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce. Třeba, že nemá zákaz činnosti, není v konkurzu

- nájemní smlouva nebo jinak prokázané oprávnění k registraci sídla jako úřední rejstříkové adresy

- společenská smlouva (má-li společnost více zakladatelů) nebo zakladatelská listina (zakládá- li společnost jeden člověk) vždy ve formě notářského zápisu

- splatit základní kapitál alespoň v minimálním rozsahu na zvláštní účet banky, popřípadě deponovat u notáře

- je třeba podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 90 dnů od založení nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění

T ypy obchodních společností

společnost s ručením omezeným

- základní kapitál je tvořen vklady společníků a společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem

komanditní společnost

- jeden nebo více společníků ručí za závazky jen do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři)

akciová společnost

- základní kapitál je tvořen akciemi. Společnost odpovídá za porušení závazků celým majetkem, akcionář za závazky neručí

veřejná obchodní společnost

- ve společnosti podnikají alespoň dvě osoby pod společnou firmou, ručí plně za závazky a nemusí vytvářet základní kapitál, zisk si rozdělují a zdaňují jako fyzické osoby.

