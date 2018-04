Zvolte, jak dlouho budete s dětmi doma

Spolu se zeleným tiskopisem, tedy samotnou žádostí o rodičovský příspěvek, jste také v obálce našli další list, tentokrát se žlutým pruhem. Název je vskutku úředně nesrozumitelný: „Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek.“ Nelekejte se, jde o to, abyste si vybrali, jak dlouho a v jaké výši budete příspěvek dostávat.

Nemusíte se rozhodnout hned, žlutý formulář je třeba poslat na úřad až ve chvíli, kdy se definitivně rozhodnete, jak dlouho budete s dítětem doma.

Pozor, velmi důležitá je hned první věta, určitě by jí slušelo minimálně ztučnění či jiné zvýraznění. Je tam totiž napsáno: „Pokud budete chtít pobírat rodičovský příspěvek do 21 měsíců věku dítěte v základní výměře a následně do čtyřech let věku dítěte ve snížené výměře, tuto žádost nepodávejte.“

Takže, chcete-li zůstat s dítětem doma 4 roky, nic nevyplňujte ani neposílejte. Základní výměra je 7 600 korun, tu budete dostávat do jednoho roku a 9 měsíců (tj. do 21 měsíců) dítěte, pak až do jeho čtyř let 3 800 korun měsíčně. Rodiče, kteří chtějí něco jiného a mají nárok vybrat si jinou variantu, musí tento formulář vyplnit.

oddíl A:

Uveďte údaje o rodiči, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, a který tedy bude volit jeho formu. Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od toho, které zrovna používáte. Údaje vyplňte podle občanského průkazu.

Příklad: Pavla Svobodová uvádí stejné osobní údaje jako při vyplňování žádosti o příspěvek.

oddíl B: Zde vypište údaje o dítěti, na které provádíte volbu.

Příklad: Paní Svobodová vyplní do kolonek jméno, příjmení a rodné číslo svého syna Petra.

oddíl C:

Zde už konečně můžete volit. Udělejte křížek do jednoho čtverečku podle toho, kterou variantu si vyberete.

Když chcete být doma s dítětem do jeho dvou let a dostávat 11 400 korun, musíte splnit podmínku. Tou je, že matka pobírala mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) nejméně 380 korun za kalendářní den. To odpovídá přibližně předchozímu hrubému příjmu 16 400 korun. Kdo měl nižší výplatu, dvouletou variantu si vybrat nemůže. Stejně tak podnikatelky, které si neplatily nemocenskou, a proto neměly na peněžitou pomoc v mateřství nárok.

Rodičovskou do dvou let mohou žádat rodiče dětí narozených po 1. 7. 2007 (u vícerčat po 14. 6. 2007).

Rodiče, kteří plánují být s dítětem doma do tří let jeho věku a dostávat po celou dobu 7 600 korun, nemusí řešit, jaký měli předchozí příjem. Podmínku, že matka měla nárok na mateřskou, však musí splnit i oni. Rodičovskou do tří let mohou žádat rodiče dětí narozených po 1. 1. 2005

Příklad: Pavla volí tříletou variantu, na dvouletou nemá nárok, protože syn Petr je starší 22 týdnů.

oddíl D: V prohlášení vypište místo a den, kdy jste formulář vyplnili, nezapomeňte se podepsat!

Pozor: Volbu si důkladně rozmyslete, protože ji už nelze změnit, a to ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy už byla volba nároku provedena.

V obálce s dopisem ministra najdete kromě těchto dvou popsaných formulářů ještě další dva.

Jsou označeny fialovými pruhy a první vyplňujete jen v případě, že k žádosti dokládáte potvrzení o výši mateřské, tedy peněžité pomoci v mateřství. To je třeba v momentě, kdy si chcete volit jednu z nabízených variant. Na tříleté čerpání vám stačí nárok na mateřskou, pro rychlejší dvouleté musíte navíc splnit podmínku minimální denní částky mateřské, která je 380 korun.

Druhý tiskopis se týká docházky dítěte do předškolního zařízení. Ten vyplňují rodiče, kteří v průběhu rodičovské dovolené, tedy po dobu pobírání rodičovského příspěvku, dávají své dítě do jeslí, školky či jiného předškolního zařízení. Aby totiž mohli i nadále brát od státu příspěvek, nesmí dítě do tří let trávit v jeslích více než pět dnů v kalendářním měsíci a dítě starší tří let může být ve školce maximálně na čtyři hodiny denně, nebo maximálně pět celých dní v měsíci.

Nepohodlné je, že potvrzení z jeslí či školky musíte nosit na úřad každý měsíc.