Zvolte nejvhodnější produkt pro financování vašeho bydlení

V případě, že máte jasno o tom, kolik činí vaše vlastní prostředky a kolik budete potřebovat cizích zdrojů na pořízení vaší vysněné nemovitosti, tak můžete přistoupit k volbě nejvhodnějšího produktu. To je neméně důležitá fáze celého procesu pořízení bydlení, neboť správná volba produktu vám může přinést mnohatisícovou úsporu.

Využijte produktů podporovaných státem

Je více než příjemné pokud vám při splácení úvěru pomůže někdo jiný. V případě, že se rozhodnete pro pořízení vlastního bydlení, tak budete mít na vaší straně slušného pomocníka. Státní podpora bydlení má buď charakter příspěvků nebo podpory v oblasti daní. Oba druhy podpory dokážou výrazně snížit celkové dluhové zatížení dlužníka.

Hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření?

Trhu financování bydlení dnes dominují dva produkty, které jsou štědře podporovány ze strany státu. Stavební spoření i hypotéky jsou podporovány jak formou příspěvků, tak i následně formou možnosti snížení daňového základu o zaplacené úroky z úvěru až do výše 300 tisíc korun ročně. Volba mezi těmito dvěma základními produkty je poměrně obtížná a je třeba zvážit hned několik kritérií.

Faktor času

V případě faktoru času je zřetelná výhoda na straně hypoték. Zpracování žádosti o hypotéku je otázka několika týdnů, přičemž více času trvá spíše shromažďování všech potřebných dokumentů na straně klienta než vlastní posouzení žádosti a následné přidělení úvěru ze strany hypoteční banky.

V případě úvěru ze stavebního spoření je situace z pohledu dostupnosti klienta mnohem horší. Jednou z nutných podmínek potřebných k získání úvěru ze stavebního spoření je také minimální doba spoření. Klient musí spořit přinejmneším dva roky a teprve potom získává při splnění dalších podmínek nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. V tomto případě platí tedy dvojnásob důkladná předinvestiční příprava a plánování, které může v konečném důsledku znamenat pro klienta mnohatisícovou úsporu. Stavební spořitelny sice nabízejí klientům nesplňujícím podmínky přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření alternativu v podobě překlenovacích úvěrů, avšak ty jsou pro klienta mnohem méně výhodné a měly by být brány pouze jako východisko z nouze.

Nákladový faktor

Z hlediska porovnání nákladů, za které lze v případě úvěrů považovat úroky, je situace poněkud komplikovanější. při letmém pohledu jsou řádné úvěry ze stavebního spoření jednoznačně výhodnější. Jejich úrokové sazby se pohybují mezi pěti a šesti procenty, což jsou hodnoty v oblasti úvěrování fyzických osob naprosto bezkonkurenční. Úročení hypoték se v současné době pohybuje někde kolem osmi procent. Z tohoto jednoduchého srovnání jednoznačně vyplývá výhoda na straně úvěrů ze stavebního spoření.

Důležitým hráčem v oblasti srovnání hypoték a úvěrů ze stavebního spoření je státní příspěvek k hypotečním úvěrům. Ten v současné době činí pouze dvě procenta, avšak velmi dlouho dosahoval čtyř procent. Opětovné zvýšení státního příspěvku prochází legislativním procesem a je velmi pravděpodobné, že bude činit znovu čtyři procenta. V jeho poskytování je však určitý háček, neboť náleží pouze těm hypotékám, které jsou určeny k financování pouze nových nemovitostí. Není tedy poskytován kupříkladu na úvěry, které poslouží k pořízení již existujících bytových jednotek.

V tom tkví zásadní rozdíl mezi těmito produkty. Úvěr ze stavebního spoření je také účelový, nicméně čerpané prostředky musí být použity na bydlení. Dlužník tedy prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření může financovat zmiňovaný nákup staršího bytu. To samozřejmě lze i prostřednictvím hypotéky, avšak za absence státní podpory. V případě stavebního spoření totiž stát poskytuje podporu již ve fázi spoření bez ohledu na to, zda si klient úvěr bude brát či nikoliv.

Zájemce o bydlení by se tedy měl při svém rozhodování, který produkt zvolit, řídit také charakterem nemovitostí (zda jde o novou či již existující nemovitost).

Faktor vlastních nákladů

Již několikrát jsme zmiňovali, že k získání hypotéky či úvěru ze stavebního spoření je třeba mít také vlastní kapitál. Tak tomu skutečně je, i když hypoteční banky či stavební spořitelny nabízejí řešení i pro klienty, co nemají žádné vlastní prostředky. Tím jsou doplňkové a překlenovací úvěry, které však jsou skutečně nouzovým řešením a klient by se jim měl pokud možno vyhnout, neboť jsou podstatně nákladnější.

V případě hypoték musí klient disponovat přinejmenším 30 procent vlastních prostředků z pořizovací ceny nemovitosti. Hypoteční úvěr musí být ze zákona zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí být pojištěna a její pojistné plnění vinkulováno ve prospěch hypoteční banky. Hodnota hypotečního úvěru může činit maximálně 70 procent odhadní ceny zastavené nemovitosti.

Z toho vyplývá, že rozhodnete-li se koupit byt za jeden milión korun, tak můžete získat hypoteční úvěr maximálně na 700 tisíc korun a zbývajících 300 tisíc musíte mít vlastních. To by samozřejmě neplatilo v případě, že byste vlastnili jinou nemovitost s vyšší odhadní cenou. Logika zákona zůstává stejná bez ohledu na to, zda zajistíte hypotéku pořizovanou nemovitostí či jinou.

V případě úvěrů ze stavebního spoření je situace z pohledu výše vlastních prostředků ještě méně příznivá. Některé stavební spořitelny jsou ochotny poskytnout řádné úvěry už při naspoření alespoň 40 procent hodnoty cílové částky, avšak většina až po naspoření 50 procent cílové částky (to však není jediná podmínka).

Použijeme-li opět příklad klienta kupujícího miliónový byt, tak v jeho případě musí naspořit u vybraných stavebních spořitelen přinejmenším 400 tisíc a u ostatních dokonce rovných 500 tisíc korun. V tomto ohledu tedy vychází hypotéky mnohem příznivěji.

Faktor bonity klienta

Je logické, že finanční instituce poskytující úvěry se snaží minimalizovat riziko s nimi spojené. V případě hodnocení bonity jsou hypoteční banky mnohem náročnější než stavební spořitelny. Přestože se hypotéky v poslední době výrazně zlevnily, tak na ně dosáhnou domácnosti s nadprůměrnými příjmy. Samozřejmě to také ovlivňuje fakt, že hypoteční úvěry jsou zpravidla o několik set tisíc vyšší než úvěry ze stavebního spoření, což logicky ovlivňuje výši anuity. Navzdory tomu však kladou úvěry ze stavebního spoření mnohem menší nároky na příjmy žadatele. Kromě toho úvěry ze stavebního spoření jsou nárokové, což znamená, že v případě splnění požadavků v oblasti zajištění a samozřejmě splnění podmínek pro přidělení má klient na úvěr právní nárok. Na získání hypotéky však nikdo žádný právní nárok nemá.

Faktor zajištění úvěru

Hypotéka musí být ze zákona zajištěna nemovitostí, jejíž pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch věřitele. Kromě tohoto zajišťovacího instrumentu může hypoteční banka vyzvat dlužníka i k dalším formám zajištění. Tím může být kupříkladu ručení či uzavření životní pojistky, což už bývá ryze individuální záležitost.

Forma zajištění v případě úvěrů ze stavebního spoření se liší především v závislosti na výši úvěru. U menších úvěrů nemusí stavební spořitelna používat žádné zajišťovací instrumenty, zatímco u větších úvěrů bývá využito podobně jako u hypoték zástavního práva k nemovitosti.