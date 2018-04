Zvoní nelegálním investičním nabídkám umíráček?

Zdá se, že Komise pro cenné papíry nabrala druhý dech a konečně začíná naplňovat své poslání, a to rozvoj a ochranu kapitálového trhu. Aktuálně zveřejněný seznam obchodníků s CP bez potřebné licence budiž důkazem.

Společnosti, jež jsou uvedeny, jakožto osoby nelegálně nabízející investiční služby na leznete ve zprávě KCP zde.

Ke kterým službám chybí povolení?

Trnem v oku Komise je především skutečnost, že tyto společnosti nabízejí něco, na co nemají ve skutečnosti oprávnění - a to investiční služby (hlavní a doplňkové). Mezi hlavní investiční služby pak patří zejména:

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů (akcií, dluhopisů, podílových listů, futures, apod.) na účet zákazníka

provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet

obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet

obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů

úschovu a správu jednoho nebo několika investičních instrumentů

pronájem bezpečnostních schránek

poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu

poradenskou činnost týkající se investování do investičních instrumentů

provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

Mezi doplňkovými investičními službami pak například nalezneme:Seznam hříšníků však neobsahuje pouze společnosti, jež nevlastní příslušné oprávnění Komise či nemají povolení ke kolektivnímu investování podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Nalezneme tam i ty společnosti, které na svých internetových stránkách uveřejňují informace z kapitálových trhů, aniž by bylo známo něco bližšího k osobě, jež tyto stránky provozuje. Stačí, když společnost nesplňuje alespoň jeden z následujících atributů:- prezentace musí být v českém nebo slovenském jazyce- kontakt musí být na osobu v ČR nebo v některé blízké zemi- odkaz ve vyhledávačích musí být v českém jazyceOtázkou však zůstává, co Komisi vadilo např. u společnosti Datek, jednom z největších brokerů v Americe, když není pochyb o tom, že se lze na internetu setkat s mnohem rizikovějšími brokery.

Co se týče možných právních kroků, je Komise tak trochu bezmocná. Něco jiného je totiž investiční služby nelegálně nabízet a něco jiného je fakticky poskytovat. Pokud o poskytování služeb, na něž společnosti nemají oprávnění, chybějí důkazy, je velmi těžké dostat je před soud.

Rady na závěr

Pokud tedy přijdete o své prostředky v souvislosti s případným krachem některého z těchto těchto subjektů, nevztahuje se na vás odškodné z Garančního fondu a své pohledávky budete moci uplatnit pouze v rámci standardního konkursního řízení. Není sice nikde psáno, že tyto společnosti nutně musí zkrachovat, avšak vzhledem k tomu, že nelegálně nabízejí investiční služby, by stálo za to zamyslet se nad jejich dalším využíváním.

Je potěšitelné, že Komise zintenzivnila svojí preventivní činnost, a že tento seznam není pouhým osamoceným výkřikem do tmy. Aktualizace třikrát do měsíce je vskutku záslužným počinem. Na druhou stranu je však třeba podotknout, že např. zkrachovalí Private Investors či Finnex povolení od Komise měli, ale klientům to stejně nebylo nic platné. Jedinou výhodou oproti krachu nelicencovaného obchodníka je tak to, že se můžete dočkat odškodnění z (zatím prázdného) Garančního fondu.

Máte nějakou zkušenost se společnostmi uvedenými v seznamu Komise? Je tato zkušenost pozitivní nebo negativní?