Zvýhodněné mimořádné vklady v České spořitelně

Česká spořitelna nabízí klientům od 1. května 2001 možnost mimořádných vkladů do Flexibilního životního pojištění za zvýhodněných podmínek - s minimální výší investiční marže. Jde o další výhodu k již daňově zvýhodněnému Flexibilnímu životnímu pojištění a pro klienty České spořitelny to znamená zvýšení výnosnosti mimořádných vkladů.“Vklady do pojištění přijímá Česká spořitelna bez vstupních poplatků. Investiční marže vkladu do pojištění činí pouze 1,0 % z hodnoty vkladu. Mimořádný vklad do pojištění mohou klienti vkládat kdykoliv po vystavení pojistky bez jakýchkoliv oznamovacích povinností na inkasní účet Flexibilního životního pojištění,” řekl Petr Procházka, ředitel úseku životního pojištění ČS - Živnostenské pojišťovny.Průměrné roční úrokové zhodnocení kapitálových rezerv Flexibilního životního pojištění dosáhlo v loňském roce 8,37%.K výhodám mimořádných vkladů do pojištění patří právě velmi výhodnéa dále možnostvkladu mimořádného pojistného. Jde o investici střednědobého a dlouhodobého charakteru, kterou mohou klienti sjednat na všech pobočkách České spořitelny. Minimální výše mimořádného vkladu je 1000 Kč. Mimořádné vklady podléhají, stejně jako ostatní kapitálové rezervy, finančnímu dozoru Ministerstva financí České republiky.“Vklady nejsou vázány na výpovědní lhůtu – pojišťovna je vyplácí maximálně do čtyř týdnů od podání žádosti o částečný výběr. Žádost o částečný výběr může klient podat zdarma na všech pobočkách České spořitelny, popř. obchodních místech ČS – Živnostenské pojišťovny,” dodal Procházka.Flexibilní životní pojištění je určeno všem – od okamžiku narození až po penzijní věk.