Zvýhodněné stavební spoření pro děti u Wüstenrotu

K lady

- smlouvu lze založit pro dítě od narození do 15 let

- poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1500 korun nebude účtován

- na smlouvu lze získat státní podporu ve výši 15 % z naspořené částky, a to až 3000 korun ročně

- vklad je úročen sazbou 2,1 % p.a.

- do 31. 1 .2006 lze získat nárok na 20% úrokový bonus, pokud smlouva bude trvat minimálně 7 let

- navýšení cílové částky smlouvy je po určité době spoření možné

Z ápory

- smlouva musí být uzavřena s cílovou částkou přesně 150 tisíc korun

- první vklad musí být na účet poukázán do 31.12.2006