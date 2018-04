Zvyknou si investoři více riskovat?

Po volném pondělí začaly akciové trhy v Americe hned v úterý strmě růst, a hlavní akciové indexy si tak připsaly více než procento k dobru. Přispěla k tomu zejména cena ropy, když pomalu začala klesat ze svých historických maxim, svůj podíl však měly také vylepšená doporučení některých firem. Ve středu se obchodovalo podle stejného scénáře, akorát růst již nebyl tak výrazný.

Menší zaváhání si trhy neodpustily ve čtvrtek, kdy se k poklesu akciových indexů kromě ceny ropy přidalo také zklamání ziskových výhledů některých velkých hráčů na trhu. V pátek už ale cena ropy opět nabrala ten správný smět a trhy si mohly připsat další úspěšný den a týden (DJIA +2,2 %, Nasdaq +1,6 %, S&P 500 +2,1 %).

Na Pražské burze konečně korekce

Pražská burza se na rozdíl od amerických a západoevropských trhů vydala hned od začátku týdne směrem dolů, což byla zásluha zejména akcií společnosti ČEZ, cena kterých klesala až do středy (za týden -3,4 %). Nejvýraznějším růstem naopak začal týden Unipetrol a i když nastolené tempo do konce týdne nevydržel, zařadil se mezi nejrůstovější tituly (+1,7 %).

Největší růst si připsaly akcie společnosti CETV (+2,5 %), kterým pravděpodobně pomohla informace o koupi TV Galaxie. Úspěšný týden má za sebou také Komerční banka. Sice nezačala nejlíp, silný konec týdne ji však zabezpečil zajímavý růst (+2,0 %). Ani velmi dobré makroekonomické údaje však nakonec neodvrátily celkový pokles

Jak investovat do nemovitostí v malém? Nejvýkonnější realitní fond + 40 % za rok.

Více ZDE .

obou sledovaných indexů a po dlouhé době Pražská burza zaznamenala týdenní pokles (-0,4 %,-0,3 %).

Dobrou zprávou pro drobné akcionáře je zařazení akcií České pojišťovny na Volný trh RM-Systému. Po jejich stažení z Pražské burzy a oficiálního trhu RM-S tak mají akcionáři možnost obchodovat s těmito akciemi ještě pár týdnů a nemusí čekat na předpokládané vytěsnění majoritním vlastníkem.

Fondy si vedou dobře

Radost mohou mít také podílníci domácích podílových fondů. Až na mírné ztráty několika smíšených fondů, jednoho dluhopisového a dvou akciových, si fondy připsaly kladnou týdenní výkonnost (i když ty nejlepší za favority minulého týdne zaostaly).

Nejlepších výsledků dosáhlo trio akciových fondů ČPI Nové ekonomiky (+1,87 %), ČPI Globálních značek (+1,17 %) a ISČS Eurotrend (+1,06 %). Přes jedno procento se pak dostal už jen smíšeny fond ČSOB Středoevropský (+1,08 %).

Ve statistice čistých prodejů jsme již druhý týden po sobě svědky jevu, který by snad mohl naznačovat změnu chování investorů a jejich odklon od bezmezné důvěry v konzervativní investice. Fondy peněžního trhu totiž do celkového objemu 392,6 mil. Kč ani zdaleka nepřispěly největším dílem (+37,9 mil. Kč), jak to bylo obvyklé. Svou vinu na tom mají zejména čisté prodeje fondu ISČS Sporoinvest (-14 mil. Kč).

Nejlepší čisté prodeje dosáhly v uplynulém týdnu fondy dluhopisové (153,7 mil. Kč), následované fondy smíšenými (+92,4 mil. Kč) a akciovými (+71,1 mil. Kč). Jen o málo více než do fondů peněžního trhu pak přibylo do fondů fondů (+37,6 mil. Kč).

Ve statistice za měsíc srpen jsou ještě preference jednoznačně na straně konzervativních fondů peněžního trhu, do kterých přiteklo 915 mil. Kč. Dobře se prodávaly také fondy smíšené (+458 mil. Kč) a dluhopisové (+408 mil. Kč). Fondy fondů si připsaly 186 mil. Kč a majetek akciových fondů vzrostl o 174 mil. Kč.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Nové ekonomiky 1,87% AKRO nových ekonomik -0,51% ČPI Globálních značek 1,17% ČPI Rop. a energet. průmyslu -0,24% ISČS-EUROTREND 1,06% ISČS-SPOROTREND 0,06% Dluhopisové AIG FCE stredoeurópsky 0,90% ČSOB dluhopis. příležitostí -0,03% ISČS-SPOROBOND 0,20% ČPI Korp. dluhopisů 0,09% ISČS-BONDINVEST 0,17% IKS Plus bondový 0,09% Fondy fondů IKS Fond fondů 0,66% ISČS-Opatrný mix 0,13% IKS-MAX 3 0,38% IKS-Fénix konzervativní 0,14% ISČS-Dynamický mix 0,34% ISČS-Konzervativní mix 0,18% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 0,07% IKS Peněžní trh 0,03% ČPI-Peněžního trhu 0,04% Pioneer-Sporokonto 0,03% ČSOB Výnosový 0,03% Smíšené ČSOB Středoevropský 1,08% IKS Balancovaný -0,27% AIG zahraničný rastový 0,99% J&T AM Perspektiva -0,17% Pioneer-dynamický 0,92% ČSOB Nadační -0,06% Čisté prodeje mil. Kč IKS Balancovaný 58,6 ISČS-SPOROINVEST -14,0 ISČS-SPOROTREND 57,5 ISČS Řízených výnosů -3,6 IKS Peněžní trh 51,4 ČPI Nové ekonomiky -3,6

Zdroj: UNIS

Konzervativním fondům se daří také mezi fondy společnosti KBC/ČSOB, které si v uplynulém týdnu připsaly čisté prodeje v úhrnné výši 203,9 mil. Kč. Největší přírůstek zaznamenal zajištěný fond ČSOB Světového Růstu+ 4 (+92,6 mil. Kč), s velkým náskokem před druhým fondem peněžního trhu KBC Multi Cash ČSOB CZK Kap. (+35,3 mil. Kč).

Konzervativní investory jistě zaujme také nabídka Živnostenské banky, která dnes začne nabízet novou tranši strukturovaného vkladu EUROTOP 50 II. Tento produkt kombinuje vlastnosti klasického termínovaného vkladu (pojištění vkladu, 15% zdanění úroků) a zajištěných produktů vázaných na akciový index (v tomto případě je to Dow Jones EuroStoxx 50). Upisovací období poběží do 14 listopadu 2005 a úrok za toto období činí 0,5 %. Doba splatnosti vkladu je 5 let a garantovaný úrok při splatnosti je 0,6 %. Minimální investice je 10 000 Kč.

Mate i vy zkušenosti s podobnými kombinovanými produkty? Myslíte si, že jsou pro investory výhodné? Napište nám své názory.

reklama