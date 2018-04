Zvýšení cen není všude stejné - i s bonusem zaplatí řidiči více než loni

Co pojišťovna, to jiné sazby povinného ručení. Všechny vyšší než loni. Taková je nabídka základního motoristického pojištění pro příští rok.

Ačkoli Česká kancelář pojistitelů, která stanovuje minimální sazby pojistného, zvětšila základní cenu zhruba jen o úroveň inflace, pojišťovny využily možnosti zdražit více. Zákon jim totiž dovoluje navýšit sazby až o třicet procent.

Vyplatí se tedy dnes vybírat pojišťovnu hlavně podle ceny a kvůli zdražení přejít ke konkurenci? Odborníci radí: Nerozhodují pouze sazby, majitelé vozů by se měli řídit i výší škod, které pojistka kryje, a také doplňkovými službami.

Kdo porovná loňskou složenku s tou letošní, zjistí, že ač jezdí už dva roky bez nehody, a má proto nárok na desetiprocentní zvýhodnění, takzvaný bonus, zaplatí více než loni za povinné ručení s pětiprocentním bonusem. Většina pojišťoven totiž zdražila základní sazby o více než deset procent. Zatímco pro letošní rok stálo majitele felicie s obsahem do 1350 ccm jezdícího bez kolizí povinné ručení zhruba 2550 korun, na ten příští za ně zaplatí o 150 až 300 korun více.

V nejběžnějších kategoriích, tedy u aut s obsahem motoru do 1350 ccm a 1850 ccm, se totiž cena zvýšila nejčastěji o dvanáct až devatenáct procent. Mírnější byla jen Česká podnikatelská, která zvedla sazbu o necelých šest procent. Například Kooperativa navýšila v kategorii do 1850 ccm, kam patří třeba většina octavií, cenu dokonce téměř o třetinu. Právě tato pojišťovna nabízí řidičům dvojnásobný, tedy dvacetiprocentní bonus. Klienty, kteří ho získají - a je jich podle jejího zástupce Marka Vícha přes devadesát procent -, bude povinné ručení kvůli výraznému zdražení základní sazby stát zhruba stejně jako u konkurence patřící do kategorie levnějších, nabízející pouze desetiprocentní bonus. Výhoda by se měla projevit až po uvolnění regulace povinného ručení. Nový zákazník "bez minulosti" dobrého řidiče v této pojišťovně zaplatí například v kategorii vozů do 1350 ccm dokonce o tři sta až čtyři sta korun více v porovnání s ostatními pojišťovacími ústavy.

Motoristé si i nadále ve většině pojišťoven mohou vybrat ze dvou, nebo dokonce tří tarifů povinného ručení. Nejlevnější je takzvaný základní tarif. V něm si majitel vozidla "kupuje" nižší náhrady za škody, které by za něj pojišťovna zaplatila v případě, že zaviní nehodu, a obvykle méně doplňkových služeb. Kdo si několik desítek až stovek korun připlatí za nadstandardní tarif, získá vyšší pojistku doplněnou například o bezplatné asistenční služby. Ne ve všech pojišťovnách však tato matematika platí. Třeba Komerční pojišťovna či Pojišťovna České spořitelny nabízí za základní cenu nadstandardní krytí škod. Například v Allianz, ČSOB Pojišťovně, Kooperativě či Pojišťovně České spořitelny zase poskytují pro všechny řidiče asistenční služby zdarma, a to i v případě poruchy vozidla.

Kooperativa letos jako jediná zvýšila v základním tarifu takzvané krytí škod. Tedy částku, kterou ručí za klientovy nehody. Je jednou ze sedmi pojišťoven, které nabízejí za cenu základní pojistky větší ručení. Zbývajících pět zůstává u zákonem stanoveného minimálního krytí, který počítá s náhradou poškozeného majetku ve výši pět milionů a osmnáct pro případ škod na zdraví. Na výši krytí škod by měli hledět zejména řidiči, kteří jezdí často. Zejména při cestách do ciziny se může ukázat, že základní limity nestačí. Pokud řidič způsobí větší dopravní nehodu, případně někoho zraní s trvalými následky, mohly by požadavky poškozeného převýšit částku, kterou vyplatí pojišťovna. Pak by musel sáhnout do vlastní kapsy.

Nejlepší nabídku má v tomto ohledu Pojišťovna České spořitelny. Klientovi totiž za základní cenu pojištění kryje škody ve výši padesáti milionů korun, a to v případě škod na majetku i na zdraví. Klient Generali, Allianz, České pojišťovny, pojišťovny Uniqa a Zurich si musí za vyšší krytí škod připlatit v rámci nadstandardního tarifu.

Kdo by chtěl přejít ke konkurenci, musí si pospíšit. Jestliže smlouva končí (respektive se automaticky obnovuje) 1. ledna, je nutné ji písemně vypovědět do poloviny listopadu, tedy alespoň šest týdnů před koncem platnosti. V opačném případě má pojišťovna možnost naúčtovat si při výpovědi sankce. Pojistka zanikne i tehdy, pokud ji majitel vozu nezaplatí. Ovšem pojišťovna má právo vymáhat pojistné, a to soudní cestou.

Volíte ten nejlevnější pojistný tarif, nebo si raději připlatíte za vyšší pojistnou ochranu? Máte nějaké zajímavé zkušenosti se svou pojišťovnou?