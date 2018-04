Zvýšení cen pojištění mohou řidiči obejít

"Lidé v Česku přijdou na ledacos, a pokud vím, pojišťovny zatím přesně nevědí, jak budou postupovat," řekl jeden z pojišťovacích agentů, který si však nepřál být jmenován.

Problém řeší i Česká kancelář pojistitelů. "Zřejmě dáme pojišťovnám doporučení, aby v případech, kdy se letošní smlouvy budou měnit až třeba v polovině příštího roku, doúčtovali klientům cenu, která plně zohlední zvýšení cen v příštím roce," řekl výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.

Minimální sazby pojistného jsou podle Jakuba Hradce vyhlašovány na kalendářní rok, a proto musí jednotliví klienti pojišťoven zaplatit celou částku. "Pokud tedy bude mít někdo splatnost nového pojistného až třeba v červenci, musí v tom zbývajícím období do konce roku zaplatit i to, co během ledna až července ušetřil," tvrdí.

Nabídku některých společností v oblasti distribučních sítí označuje Hradec za krátkozraké a nekorektní chytračení.

Samy pojišťovny zatím nemají zcela jasno, jak budou postupovat a jaké ceny účtovat. Při dotazu jejich zástupci většinou uvádějí, že počkají na doporučení kanceláře pojistitelů. To však není závazné a podle dostupných informací není vyloučeno, že v rámci konkurenčního boje nemusí být pojišťovny v přístupu jednotné.

"Jestli se má dostavit efekt, tedy že pojišťovny mají být schopny plně krýt své závazky, je třeba ceny doúčtovávat. Pokud se chce některá pojišťovna vydat cestou ohrožení svých závazků, tak je to samozřejmě věc, která dříve či později zaujme státní dozor," soudí Hradec.

Pojišťovací trh dozoruje ministerstvo financí. Na zaslané otázky k tomuto problému však do uzávěrky listu příslušní úředníci nebyli schopni odpovědět.

V názorech na daný problém však existují určité rozpory již nyní. Generální ředitel České podnikatelské pojišťovny Vlastimil Navrátil je přesvědčen, že řidiči, kteří ještě do konce letošního roku uzavřou zcela nové smlouvy, by měli mít plně nárok na letošní sazby. Podle Hradce by však neměl být rozdíl mezi tím, jestli jde o "nového řidiče", nebo o účelově vypovězenou a uzavřenou smlouvu. "Zvýšení cen je dané nárůstem škod, takže v doúčtování by neměl být rozdíl," řekl.

S účelovým vypovídáním smluv, které by v případě případě automobilů s vyšším objemem či nákladních aut mohlo znamenat i úsporu několika tisíc korun, však mohou být podle odborníků problémy. "Klient by se mohl dostat do situace, kdy bude krátkodobě pojištěn u dvou pojišťoven, a to je nepřípustné," uvedl Navrátil. Podle mluvčího České pojišťovny by také při této spekulaci mohl část pojištění platit dvakrát, takže snaha ušetřit by se nemusela vyplatit.

Pojišťovny chystají v následujících týdnech nové reklamní kampaně, jejichž cílem bude udržet současné a získat nové klienty. V loňském roce utratily na klasickou reklamu přes 600 milionů korun a letos se již očekávají nižší výdaje.

Do značné míry pojišťovny spoléhají, že chuť klientů ušetřit spekulačním zrušením smlouvy nebude velká. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti AVE marketing z letošního srpna jsou totiž tři čtvrtiny klientů se svou pojišťovnou spokojeny. O své pojišťovně pro příští rok je rozhodnuto téměř 60 procent lidí a největší roli hraje právě spokojenost se současnou pojišťovnou. Z těchto lidí je pak téměř 95 procent osob rozhodnuto zůstat u stávající pojišťovny.

Zvýšením minimálních sazeb pojistného pro příští rok o třicet procent se stále ještě zabývá ministerstvo financí i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten zkoumá, jestli pojišťovny neuzavřely před vyhlášením nových cen pojistného kartelovou dohodu, a jejich rozhodnutí by mohl ještě zvrátit. "Úřad s největší pravděpodobností ukončí své šetření tento týden," řekl jeho mluvčí Jozef Machů.