Chcete víc peněz od šéfa? Připravte si férové argumenty

„Odkládala jsem to, jak jsem jen mohla, vůbec jsem nevěděla, jak si o ty peníze říct. Dělám více práce než dřív, mám větší zodpovědnost. Ale já tohle prostě neumím,“ vypráví pětatřicetiletá Helena, která pracuje pro rodinnou firmu v Jihočeském kraji.

Když před dvěma lety nastupovala, měl podnik deset lidí, teď jich je padesát, takže asistentka společnosti je opravdu mnohem vytíženější. Navíc často pracovala i o víkendech. Argumentů pro zvýšení mzdy měla tedy Helena hodně, motivaci velkou, protože s manželem právě koupili dům na hypotéku. Ale odvaha jí chyběla.

Nakonec se rozhoupala a šéfovi svou prosbu přednesla. „Díval se na mě překvapeně, což mě ještě víc znervóznilo. Ale pak jen přikývl, že je to jasné, že ho to mělo napadnout samotného. Dal mi jednorázovou odměnu a slíbil, že si polepším o tři čtyři tisíce měsíčně,“ popisuje Helena. „Ulevilo se mi, šlo vlastně jen o to, ozvat se, připomenout se.“

A právě na to je nyní ideální doba. Pokud se máte za skvělého zaměstnance, jehož ztráta by mohla zaměstnavatele mrzet, a máte nějaké přání ohledně své kariéry, sjednejte si co nejdříve schůzku s vedoucím. Teď by vás mohl vyslyšet spíše než kdy jindy. Kvalitních lidí je totiž na pracovním trhu velký nedostatek.

Zaměstnanci, nevyhrožujte odchodem!

„Ideální by bylo, kdyby si dobří zaměstnanci nemuseli lepší podmínky vyjednávat, ale nabídl jim je sám zaměstnavatel. Snad každá solidní společnost má dnes zavedený transparentní a spravedlivý proces rozvoje výkonu včetně pravidelného zvyšování platů a povyšování talentovaných pracovníků,“ říká Hana Velíšková, HR ředitelka společnosti KPMG ČR.

„Mohou ale nastat situace, kdy člověk potřebuje požádat o něco méně standardního, například o zkrácený úvazek. Pak bych radila se nebát a prostě přijít za nadřízeným nebo za personalistou. Firmy dnes dobře vědí, že je výhodnější udržet si schopné zaměstnance třeba i na kratší pracovní dobu než hledat nové,“ dodává.

Chcete-li si úspěch pojistit, jděte za šéfem v době, kdy má volněji a není pod tlakem. „Své šance rovněž zvýšíte, když budete mít za sebou aktuální úspěch: dokončení velkého projektu, získání nového klíčového zákazníka nebo zvýšení kvalifikace,“ radí Tomáš Surka z personální společnosti McROY Czech.

A stejně jako Helena si připravte seznam argumentů, proč by vám měl vedoucí vyhovět. Tahle otázka určitě zazní. „Zmiňte dobré dlouhodobé výsledky, úspěšné projekty, to, že vám přibylo pracovních povinností,“ vyjmenovává Tomáš Surka. Navrhněte nějaký zlepšovák, přijďte s novinkou, vezměte si práci navíc.

Naopak se neohánějte důvody typu: kolega bere víc za méně práce, kolegyně je mladší a dostává vyšší odměny, jinému jste home office povolili, tak já chci také. „A nevyhrožujte odchodem, pokud nemáte konkurenční nabídku,“ doporučuje personalista.

Jestliže vás podobně jako Helenu trápí peníze, buďte ve svých očekáváních realističtí, zjistěte si, kolik se na vaší pracovní pozici obvykle bere s ohledem na region. A počítejte s tím, že reálné navýšení bývá v rozmezí pěti až deseti procent.

„Vyjednáváte-li o zkrácení či prodloužení úvazku nebo práci z domova, navrhněte určité období na zkoušku, například tři měsíce, po kterém výsledky společně vyhodnotíte,“ radí Ladislav Kučera, ředitel personálněporadenské společnosti Hays Czech Republic. „A když chcete nové benefity, ujistěte se, že vámi navržená výhoda bude předností i pro kolegy. Buďte také připraveni na to, že se třeba budete muset jiného bonusu na úkor toho nového vzdát.“

A když s prosbou o peníze či jiné výhody přece jen neuspějete? Zůstaňte klidní. Vyslechněte si důvody, proč to nejde. Hledejte cestu, co udělat pro to, aby to možné bylo. Domluvte se na tom, že se k žádosti vrátíte za čas.

Zaměstnavatelé, starejte se o lidi průběžně

Firmy, zvláště ty specializované, to dnes mají těžké. Stěžují si na nedostatek kvalitních pracovníků, mají strach, aby ti současní nepřešli ke konkurenci. Jak se tomu mají vyhnout? Personalisté jsou zajedno: pečujte o své zaměstnance nepřetržitě.

„Pokud si chce firma udržet talenty, musí se o ně starat po všech stránkách: náplní práce, týmem, vedením, image firmy, mzdou, benefity, pracovním prostředím nebo flexibilitou práce,“ potvrzuje Ladislav Kučera. A dodává, že spokojenost pracovníků je dobré čas od času prověřit interními anonymními průzkumy nebo pravidelnými rozhovory manažerů s týmem.