Zvýšení platu: jak toho dosáhnout

Jestliže cítíte, že za svou práci nedostáváte odpovídající odměnu, nastal nejvyšší čas se ozvat. Ale ještě než seznámíte se svým požadavkem nadřízeného, sestavte si plán. V něm uveďte vše, co se vám za poslední dobu podařilo, co přispělo k lepší efektivitě práce a přineslo firmě více peněz. Jestliže si šéf vaší práce váží, cítí, že jste důležitou součástí pracovního kolektivu a na vaši pracovní pozici by musel dlouho hledat tak ideálního pracovníka, máte téměř vyhráno. Jestliže svou práci děláte už spíš mechanicky a zajímavé nápady se ve vaší hlavě nerodí, těžko budete předstírat, že si zasloužíte vyšší plat. „Zaměstnanec, který jde požádat o větší plat, musí být přesvědčen, že si ho zaslouží. V opačném případě šéf nejistotu vycítí a požadavek nevyslyší. Věcné argumenty týkající se pracovního výkonu zvýšení platu podpoří, naopak negativní emoce a osobní důvody žádosti zcela jistě neprospějí,“ tvrdí pražská personální konzultantka Ivana Pospíšilová.

Najít střední cestu mezi tvrdým vyžadováním vyššího platu a poníženými prosbami bývá někdy těžké. Projev na hranici drzosti se vyplácí málokdy. „Drzé čelo se může vyplatit v případě, že je vedoucí ovlivnitelný, manipulovatelný nebo méně zkušený. Protože si však lidé odvádějící dobrý výkon často myslí, že to jejich vedoucí vidí a sám jim navrhne zvýšení platu, může se stát, že ,křiklouni‘ jsou více viditelní,“ říká Ivana Hospodářová z poradenské společnosti Agora-Praha.

Zjistěte si svou cenu

Komu nestačí zvyšování platu pouze o inflační přirážku, měl by před důležitým rozhovorem s vedením prozkoumat úroveň platů ve svém oboru. Mnohdy se odměňování mění razantně a platový výměr, který jste podepisovali před několika lety, už dnes vůbec nemusí odpovídat skutečnosti na trhu práce.

Ideální možností pro rozhovor o platu bývají stále častěji používaná roční hodnocení, při kterých vedení nejen hodnotí výsledky práce jednotlivých pracovníků za uplynulé období, ale hledá pro ně i cesty k dalšímu rozvoji. „Je to dobrá příležitost, jak se svým platem něco udělat, a nestojí to ani moc odvahy,“ říká Ivana Pospíšilová.

Nepříjemná situace nastane v okamžiku, kdy šéf prohlásí, že firma na zvyšování mezd nemá dostatek peněz. Zkoumat, zda je to pouze neprofesionální úhybný manévr, nebo skutečnost, je zbytečné. Výhodnější bude požádat alespoň o vyplacení jednorázové odměny či rozšíření poskytovaných benefitů. Zajímavou kompenzací může být i nabídka firemního školení či stáže v některé z poboček firmy.

V zajetí platových tříd

Zdánlivě beznadějná je situace u státních zaměstnanců, u kterých se plat vypočítává na základě dosaženého vzdělání a počtu odpracovaných let. Zvýšení platu pak přichází až s přestupem do vyšší platové třídy. Nařízení vlády, ve kterém jsou stanovena pravidla pro odměňování státních zaměstnanců, ale i zde dává prostor pro vylepšení. „Zaměstnavatel například může podle svého uvážení zařadit pracovníka do vyšší platové třídy, i když ten nesplňuje potřebné vzdělání. Ale zpravidla se tak děje nejdéle na dobu čtyř let. Poté zůstane přidělená třída člověku jen tehdy, prokázal-li dlouhodobou prací v oboru, že ho dostatečně ovládá, je starší pětačtyřiceti let nebo si požadované vzdělání doplňuje při zaměstnání,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Tím v podstatě stát zaměstnance motivuje ke zvyšování kvalifikace.

Další možností jsou osobní příplatky, které u zaměstnanců s velmi dobrými pracovními výsledky mohou činit až 50 procent platového tarifu, u vynikajících a všeobecně uznávaných odborníků až 100 procent.

Kromě osobních příplatků mohou státní zaměstnanci obdržet ještě jednorázové odměny, například za splnění mimořádného úkolu či za své pracovní zásluhy po padesáti letech věku. Kdo ale zaručí, že vedoucí budou odměny či osobní ohodnocení vyplácet vynikajícím pracovníkům, a ne svým oblíbencům? „Úřady si stanovují svůj systém, který by měl tuto skutečnost eliminovat. Například určují, kdo osobní ohodnocení navrhuje, kdo ho schvaluje a kdo má pravomoc ke konečnému rozhodnutí,“ odpovídá Kateřina Beránková.

Jak mluvit se šéfem

Co nikdy neříkejte

Kolega na stejné pozici dostává víc. Firma má obrovské zisky, ale na platech se to neprojevuje.

Když mi nepřidáte, budu pracovat jen do výše svého platu. Manželka odchází na mateřskou dovolenou, potřebujeme více peněz. Koupili jsme auto a musíme splácet splátky.

Co naopak říkejte