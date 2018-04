Zvýšení platu? Jen za výjimečné výkony

Máte pět let stejný plat, za tu dobu vám přibyla jen práce. Štve vás to. Když však požádáte šéfa o více peněz, se zármutkem v hlase vám oznámí, že to nejde. Nebo se na vás nevěřícně podívá.

Platy ve většině společností rostou každý rok minimálně o inflační přirážku. Měly by však odrážet i zvýšení výkonu či zaměstnancovy odpovědnosti za toto období. "Žádost o zvýšení platu třeba po pěti letech by nadřízeného neměla překvapit," říká Pavel Cetkovský, šéf pražské poradenské společnosti Dynargie.

Nečekejte, že šéf přijde sám

Domnívat se, že nadřízený sečte a podtrhne vaše výjimečné výkony a zvýší vám sám od sebe plat, je naivní. "Ne, že by šéfové byli tak zlí, ale mají hodně jiných starostí," míní David Gruber, lektor manažerských dovedností. "Jejich ideálem je proto zaměstnanec, jímž se - co se týká administrativy - nemusí zabývat a nemusí kvůli němu udělat více než jeden úkon za tři roky." Je-li dožadování se vyššího platu pod vaši úroveň, zřejmě už přemýšlíte o lepším místě, nebo zatnete zuby a finanční deficit zahojíte nějakým tím vedlejšákem. V opačném případě se připravte na vyjednávání s nejistým výsledkem. "Žádat o plat je stejné, jako když dáma svádí pána," podotýká David Gruber. "Někteří pánové se dovtípí a převezmou iniciativu. Ale mnozí potřebují přece jen trochu popostrčit. Někteří dokonce po lopatě."

Využijte změn a dobré nálady

Prvním předpokladem úspěchu je vhodné načasování. Ve většině firem se platy upravují jednou ročně a je dobré směrovat žádost právě do tohoto období. Dobré je využít i změn ve firmě, kdy dochází k přerozdělení práce a zaměstnanci se rozšíří pravomoci a odpovědnost. Zároveň se vyplatí myslet i na to, že šéf je také jen člověk a určitě vaši žádost bude vnímat pozitivněji po vašem dobrém výkonu, ale ne v pátek večer před odjezdem na svou dovolenou. Termín jednání si domluvte dostatečně předem, aby nadřízený neměl pocit, že na něj tlačíte. "Ve své žádosti buďte konkrétní, sdělte, kolik práce vám přibylo, o kolik odpovědnost vzrostla, mluvte potom o konkrétní částce," radí Pavel Cetkovský. Domluvte se, kdy vám šéf dá své vyjádření a nechte jej na tu chvíli oddychnout.

Vydírat? Zapomeňte

Rozhodně si rozmyslete vydírat šéfa sdělením, že jinde byste určitě za takovou práci dostali víc (i kdyby to byla pravda). "Výhrůžky většinou vedou ke zhoršení vztahu s nadřízeným a měli byste se jim vyhnout," varuje Cetkovský. Skutečnost, že jste dostali skvělou nabídku ze strany konkurence, pak můžete použít jako dodatečnou informaci. Ovšem s okamžitým ujištěním o vaší loajalitě ke stávající firmě. Ani argumenty typu kolega má za podobnou práci vyšší plat zásadně nedoporučuji," dodává Cetkovský.

Pokud nadřízený návrh odmítne, nebojujte s ním. Zkuste se spíš zeptat na to, co se od vás očekává a za jakých podmínek by zvýšení platu bylo možné. Ještě jistější je zaměřit se na pohyblivou složku mzdy - odměny a bonusy. Pokud ani takto nedosáhnete úspěchu, i když jsou vaše nadprůměrné výkony prokazatelné, zvažte, zda nestojí za to změnit místo.

Získejte víc peněz

1. Zvažte sebekriticky, jestli skutečně vzrostla úroveň vašich výkonů či odpovědnosti.

2. Pokud ano, domluvte si s nadřízeným termín schůzky. Vyhněte se pondělku, kdy se na něj valí starosti, i pátku, kdy už myslí na víkend.

3. Sdělte svůj požadavek, opřete se o dosažené výsledky.

4. Odmítne-li, nechte si otevřená vrátka a zeptejte se, co máte pro zvýšení platu udělat. Možná pak budete rádi za ten, který máte.

Jak si řeknete o zvýšení platu?

Poukáži na výsledky své práce 27 %

Říkat si o zvýšení platu je zbytečné 58 %

Připomenu, jak dlouho pro firmu pracuji 7 %

Prostě jen hezky poprosím 4 %

Nemusím si říkat, šéf nás ocení sám 4 %

Zdroj: jobdnes.cz