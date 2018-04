Zvýšení vaší konkurenceschopnosti bude podpořeno fondy EU

Podpora MSP patří mezi priority vlády, ta proto na svém zasedání projednala Koncepci rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 — 2013.

"Musíme se přizpůsobit současné realitě. Zatímco včera musely firmy investovat především do modernizace výrobních zařízení, dneska a především zítra jsou nutné investice do inovací aplikovaného výzkumu. Samozřejmě s maximální podporou státu. Jinými slovy, aby si nás nedala Amerika k snídani a asijské země k večeři, investice do inovací a aplikovaného výzkumu jsou nezbytné.

Ve financování pro období do roku 2013 ztrácejí národní programy dominantní postavení, maximální výše finanční injekce tak bude z evropských fondů. Během následujících šesti let počítáme s celkovou podporou MSP ve výši 130 miliard Kč," konstatuje Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu.

Období let 2007 — 2013 nabídne České republice šanci, která se v podobném rozsahu nemusí již zřejmě opakovat. Touto příležitostí je značný rozsah prostředků ze strukturálních fondů, které bude možné získat.

Pokud budou tyto prostředky efektivně využity k dalšímu posílení změn v infrastruktuře podporující podnikání a budou investovány do nástrojů vytvářejících základ pro dlouhodobě udržitelný systém přímých podpor pro podnikatele, pozitivně ovlivní vývoj sektor malých a středních podnikatelů i za horizontem roku 2013.